Enem 2026: 5 mudanças do edital que estudantes e escolas precisam acompanhar

O Ministério da Educação (MEC) publicou, no dia 22 de maio, o edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026, mantendo a estrutura tradicional da prova, mas trazendo mudanças importantes relacionadas à inclusão, à acessibilidade e à participação estudantil.

Embora o formato da prova permaneça o mesmo com aplicação em dois domingos, 180 questões objetivas e redação , as alterações deste ano mostram um exame mais alinhado às políticas públicas educacionais e à permanência dos estudantes no processo avaliativo.

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Para Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovações Educacionais da Arco Educação, o edital representa um avanço especialmente no campo da equidade educacional. O Enem 2026 não muda a prova em sua estrutura, mas muda aspectos importantes do seu funcionamento e da relação do exame com as políticas públicas de educação, afirma.

Mudanças no Enem 2026

Entre os destaques, estão a inscrição automática para concluintes da rede pública, a ampliação dos recursos de acessibilidade, novas regras para atendimento especializado e um detalhamento maior sobre certificação do ensino médio.

Segundo Ademar Celedônio, as mudanças mostram uma compreensão mais ampla das diferentes realidades enfrentadas pelos estudantes brasileiros. A acessibilidade deixa de ser vista apenas como uma questão operacional e passa a ocupar um lugar central na justiça avaliativa, destaca.

A seguir, confira os cinco principais pontos do edital do Enem 2026 que merecem atenção:

1. Inscrição automática para estudantes da rede pública

A principal novidade do edital é a inscrição automática dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Caso o aluno não realize a inscrição dentro do prazo, ela será efetivada automaticamente com base nos dados do Sistema MEC Gestão Presente.

Mesmo assim, o participante precisará acessar a Página do Participante para escolher a língua estrangeira e preencher o Questionário Socioeconômico. A medida tenta reduzir barreiras históricas de participação e evitar que estudantes deixem de fazer o exame por questões burocráticas, explica Ademar Celedônio.

Neste ano, o edital do Enem detalha e amplia as condições contempladas no atendimento especializado (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

2. Atendimento especializado e acessibilidade ampliados

O edital detalha e amplia as condições contempladas no atendimento especializado, incluindo baixa visão, cegueira, deficiência física, surdez, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), TEA (Transtorno do Espectro Autista), dislexia, discalculia, transtornos mentais, diabetes, fibromialgia, além de gestantes, lactantes e estudantes em classe hospitalar.

Também foram ampliados os recursos disponíveis, como prova em Braille, videoprova em Libras, leitor de tela, tempo adicional, auxílio para leitura e transcrição, salas acessíveis e apoio físico. Segundo o especialista, o detalhamento representa um reconhecimento mais amplo da diversidade dos estudantes brasileiros.

3. Calculadora para estudantes com discalculia

Outra mudança importante é a previsão de calculadora para estudantes com discalculia no segundo dia de aplicação, contemplando Matemática e Ciências da Natureza. A mudança reconhece que as dificuldades quantitativas não aparecem apenas na prova de Matemática, mas também em questões de raciocínio presentes em Ciências da Natureza, afirma Ademar Celedônio.

4. Certificação do ensino médio mais clara

O edital organiza de forma mais objetiva as regras para quem deseja utilizar o Enem como certificação de conclusão do ensino médio. Para obter o certificado, será necessário alcançar:

Mínimo de 450 pontos em cada área do conhecimento;

Mínimo de 500 pontos na redação.

A emissão será digital e realizada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).

5. Enem ganha dimensão mais estratégica

Além de continuar sendo porta de entrada para o ensino superior, o Enem passa a reforçar seu papel na avaliação da qualidade do ensino médio, na produção de diagnósticos educacionais e no monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação (PNE).

Para Ademar Celedônio, o edital de 2026 sinaliza um avanço importante na forma como o país pensa a avaliação educacional. O Enem segue sendo uma porta de acesso ao ensino superior, mas também assume, de maneira mais clara, seu papel como instrumento de diagnóstico, acompanhamento e inclusão educacional, conclui.

Por Bianca Lodi