Sopa rica em proteína vegetal: 5 receitas saudáveis para o almoço

As sopas podem ser ricas em proteínas vegetais e se tornar opções nutritivas, saborosas e práticas para o almoço. Ingredientes como lentilha, ervilha, grão-de-bico e quinoa ajudam a deixar os preparos mais encorpados, equilibrados e cheios de nutrientes. Além da variedade de combinações, essas receitas permitem incluir legumes, temperos naturais e diferentes texturas no cardápio do dia a dia.

A seguir, veja 5 receitas saudáveis de sopas ricas em proteínas vegetais para o almoço!

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1. Sopa de cevada com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de cevada em grãos

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 xícara de chá de espinafre

1,5 l de água

1 colher de chá de cúrcuma

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de salsinha picada

Modo de preparo

Lave a cevada em água corrente e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente transparente. Acrescente o alho e misture até liberar aroma. Adicione a abobrinha e o pimentão vermelho, mexendo por alguns minutos para os legumes começarem a amaciar. Junte a cevada reservada, misturando bem. Acrescente a água e a cúrcuma. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio até levantar fervura. Reduza para fogo baixo e cozinhe até a cevada ficar macia e o caldo encorpado. Acrescente o espinafre e cozinhe por mais alguns minutos até as folhas murcharem. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

2. Sopa de grão-de-bico com abóbora

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

2 xícaras de chá de abóbora -cabotiá cortada em cubos

-cabotiá cortada em cubos 1 tomate cortado em cubos

1,5 l de água

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente transparente. Acrescente o alho e misture até liberar aroma. Adicione a abóbora-cabotiá e o tomate, mexendo por alguns minutos para os legumes começarem a amaciar. Junte o grão-de-bico cozido e misture bem. Acrescente a água e a páprica doce. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio até levantar fervura. Reduza para fogo baixo e cozinhe até a abóbora-cabotiá ficar macia e o caldo levemente encorpado. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

3. Sopa de lentilha com mandioquinha

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de lentilha

2 mandioquinhas cortadas em cubos

1,5 l de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Lave a lentilha em água corrente e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente transparente. Acrescente o alho e misture até liberar aroma. Adicione a mandioquinha e a lentilha e misture bem. Acrescente o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio até levantar fervura. Reduza para fogo baixo e cozinhe até a lentilha e a mandioquinha ficarem macias. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

Sopa de quinoa com ervilha (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)

4. Sopa de quinoa com ervilha

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 talo de salsão cortado em rodelas

1 cenoura cortada em pedaços

1 xícara de chá de ervilha fresca

1/2 xícara de chá de quinoa

1,5 l de caldo de legumes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Lave a quinoa em água corrente e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a dourar. Acrescente o alho e misture até liberar aroma. Adicione o salsão e a cenoura, mexendo por alguns minutos para os legumes amaciarem levemente. Junte a ervilha e a quinoa reservada. Acrescente o caldo de legumes, misturando bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio até levantar fervura. Reduza para fogo baixo e cozinhe até a quinoa ficar macia. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.

5. Sopa de cogumelo com tofu

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola fatiada

2 dentes de alho picados

1 tomate cortado em fatias

2 talos de salsão cortados em pedaços

150 g de tofu cortado em cubos

cortado em cubos 1 xícara de chá de cogumelo shiitake fatiado

1,5 l de caldo de legumes

1 colher de chá de gengibre ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente transparente. Acrescente o alho e misture até liberar aroma. Adicione o tomate, o salsão e o cogumelo, mexendo por alguns minutos até começarem a amaciar. Junte o tofu e misture delicadamente. Acrescente o caldo de legumes, o gengibre e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio até levantar fervura. Reduza para fogo baixo e cozinhe até os sabores ficarem bem incorporados. Sirva em seguida.