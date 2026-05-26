Carne de panela: 4 receitas saudáveis e suculentas para o jantar 

Aprenda a preparar pratos nutritivos e reconfortantes para a noite

Carne de panela com cogumelo e cenoura (Imagem: AndMax Photography) - (crédito: EdiCase)

Com textura macia e caldo encorpado, a carne de panela pode fazer parte de um jantar saudável, nutritivo e cheio de sabor. Preparada com ingredientes frescos, legumes variados e temperos naturais, ela rende combinações equilibradas e muito suculentas, ideais para quem busca refeições caseiras mais leves e reconfortantes no fim do dia.

A seguir, veja 4 receitas saudáveis e suculentas de carne de panela para o jantar!

1. Carne de panela com cogumelo e cenoura

Ingredientes

  • 1 kg de paleta bovina em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 3 dentes de alho amassados
  • 2 cenouras cortadas em rodelas
  • 200 g de cogumelo paris cortado em pedaços
  • 2 tomates cortados em cubos
  • 2 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • 1 colher de sopa de molho de tomate
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de chá de tomilho seco
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere a paleta bovina com sal, pimenta-do-reino e tomilho. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a carne até formar uma crosta dourada. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até ficar levemente dourada. Acrescente o alho e misture rapidamente. Adicione os tomates, o molho de tomate e a folha de louro. Cozinhe em fogo médio até o molho começar a engrossar.

Volte a carne para a panela e misture bem com o molho. Acrescente o caldo de legumes, tampe parcialmente e cozinhe em fogo baixo até a carne ficar macia e suculenta. Adicione a cenoura e cozinhe até começar a amaciar. Acrescente o cogumelo e cozinhe por mais alguns minutos, até ficarem macios e incorporados ao caldo. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

2. Carne de panela com quiabo

Ingredientes

  • 1 kg de acém bovino em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho amassados
  • 200 g de quiabo cortado em rodelas
  • 2 tomates picados
  • 2 xícaras de chá de água quente
  • 1 colher de sopa de extrato de tomate
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o acém bovino com sal, pimenta-do-reino e cominho. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a carne até ficar bem selada. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até começar a dourar. Acrescente o alho e misture rapidamente. Adicione os tomates e o extrato de tomate. Cozinhe em fogo médio até formar um molho encorpado.

Volte a carne para a panela, acrescente a água quente e misture bem. Tampe parcialmente e cozinhe em fogo baixo até a carne ficar macia. Adicione o quiabo e cozinhe em fogo baixo até ficar macio e incorporar os sabores do molho. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.

Carne de panela com legumes (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

3. Carne de panela com legumes

Ingredientes

  • 1 kg de acém bovino em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola cortada em cubos
  • 3 dentes de alho amassados
  • 3 batatas cortadas em cubos
  • 2 cenouras cortadas em rodelas
  • 1 talo de salsão cortado em rodelas
  • 1 xícara de chá de ervilha fresca
  • 3 xícaras de chá de caldo de legumes quente
  • 1 colher de chá de páprica 
  • Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o acém bovino com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a carne até ficar bem selada por todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e misture rapidamente. Volte a carne para a panela, acrescente o caldo de legumes e misture bem.

Tampe parcialmente e cozinhe em fogo baixo até a carne começar a ficar macia. Adicione as batatas, as cenouras e o salsão. Misture e continue o cozimento em fogo baixo até os legumes ficarem macios e o caldo engrossar levemente. Acrescente a ervilha e cozinhe por mais alguns minutos até ficar macia. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.

4. Carne de panela com inhame e espinafre

Ingredientes

  • 1 kg de coxão duro em cubos
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola cortada em cubos
  • 3 dentes de alho amassados
  • 3 inhames cortados em cubos
  • 2 xícaras de chá de espinafre picado
  • 3 xícaras de chá de caldo de carne quente
  • 1 colher de sopa de molho de tomate
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere o coxão duro com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a carne até ficar bem selada. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e misture rapidamente. Adicione o molho de tomate e cozinhe em fogo médio até formar um molho encorpado.

Volte a carne para a panela, acrescente o caldo de carne e misture bem. Tampe parcialmente e cozinhe em fogo baixo até a carne começar a ficar macia. Adicione o inhame e cozinhe em fogo baixo até ficar macio e o caldo engrossar levemente. Acrescente o espinafre e cozinhe por mais alguns minutos, até murchar e incorporar ao molho. Sirva em seguida.

