Carne de panela: 4 receitas saudáveis e suculentas para o jantar 

Com textura macia e caldo encorpado, a carne de panela pode fazer parte de um jantar saudável, nutritivo e cheio de sabor. Preparada com ingredientes frescos, legumes variados e temperos naturais, ela rende combinações equilibradas e muito suculentas, ideais para quem busca refeições caseiras mais leves e reconfortantes no fim do dia.
A seguir, veja 4 receitas saudáveis e suculentas de carne de panela para o jantar!
1. Carne de panela com cogumelo e cenoura
Ingredientes
- 1 kg de paleta bovina em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola cortada em rodelas
- 3 dentes de alho amassados
- 2 cenouras cortadas em rodelas
- 200 g de cogumelo paris cortado em pedaços
- 2 tomates cortados em cubos
- 2 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
- 1 colher de sopa de molho de tomate
- 1 folha de louro
- 1 colher de chá de tomilho seco
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere a paleta bovina com sal, pimenta-do-reino e tomilho. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a carne até formar uma crosta dourada. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até ficar levemente dourada. Acrescente o alho e misture rapidamente. Adicione os tomates, o molho de tomate e a folha de louro. Cozinhe em fogo médio até o molho começar a engrossar.
Volte a carne para a panela e misture bem com o molho. Acrescente o caldo de legumes, tampe parcialmente e cozinhe em fogo baixo até a carne ficar macia e suculenta. Adicione a cenoura e cozinhe até começar a amaciar. Acrescente o cogumelo e cozinhe por mais alguns minutos, até ficarem macios e incorporados ao caldo. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
2. Carne de panela com quiabo
Ingredientes
- 1 kg de acém bovino em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho amassados
- 200 g de quiabo cortado em rodelas
- 2 tomates picados
- 2 xícaras de chá de água quente
- 1 colher de sopa de extrato de tomate
- 1 colher de chá de cominho em pó
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere o acém bovino com sal, pimenta-do-reino e cominho. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a carne até ficar bem selada. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até começar a dourar. Acrescente o alho e misture rapidamente. Adicione os tomates e o extrato de tomate. Cozinhe em fogo médio até formar um molho encorpado.
Volte a carne para a panela, acrescente a água quente e misture bem. Tampe parcialmente e cozinhe em fogo baixo até a carne ficar macia. Adicione o quiabo e cozinhe em fogo baixo até ficar macio e incorporar os sabores do molho. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.
3. Carne de panela com legumes
Ingredientes
- 1 kg de acém bovino em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola cortada em cubos
- 3 dentes de alho amassados
- 3 batatas cortadas em cubos
- 2 cenouras cortadas em rodelas
- 1 talo de salsão cortado em rodelas
- 1 xícara de chá de ervilha fresca
- 3 xícaras de chá de caldo de legumes quente
- 1 colher de chá de páprica
- Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere o acém bovino com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a carne até ficar bem selada por todos os lados. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e misture rapidamente. Volte a carne para a panela, acrescente o caldo de legumes e misture bem.
Tampe parcialmente e cozinhe em fogo baixo até a carne começar a ficar macia. Adicione as batatas, as cenouras e o salsão. Misture e continue o cozimento em fogo baixo até os legumes ficarem macios e o caldo engrossar levemente. Acrescente a ervilha e cozinhe por mais alguns minutos até ficar macia. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
4. Carne de panela com inhame e espinafre
Ingredientes
- 1 kg de coxão duro em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola cortada em cubos
- 3 dentes de alho amassados
- 3 inhames cortados em cubos
- 2 xícaras de chá de espinafre picado
- 3 xícaras de chá de caldo de carne quente
- 1 colher de sopa de molho de tomate
- 1 colher de chá de cúrcuma
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, tempere o coxão duro com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure a carne até ficar bem selada. Retire e reserve. Na mesma panela, refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e misture rapidamente. Adicione o molho de tomate e cozinhe em fogo médio até formar um molho encorpado.
Volte a carne para a panela, acrescente o caldo de carne e misture bem. Tampe parcialmente e cozinhe em fogo baixo até a carne começar a ficar macia. Adicione o inhame e cozinhe em fogo baixo até ficar macio e o caldo engrossar levemente. Acrescente o espinafre e cozinhe por mais alguns minutos, até murchar e incorporar ao molho. Sirva em seguida.