Camisas de futebol conquistam a moda antes da Copa de 2026

Além de atravessar décadas e gerações, as camisas de futebol encontraram espaço fora dos estádios e se transformaram em um dos símbolos mais fortes da moda contemporânea. O uniforme que antes vivia restrito aos domingos de jogo, às arquibancadas e aos campeonatos de bairro hoje aparece combinado com alfaiataria, salto, blazer oversized, correntes maximalistas, jeans vintage e até bolsas de luxo.

Com a aproximação da Copa do Mundo de 2026, a estética futebolística ganha ainda mais força. Não apenas pelas seleções oficiais, mas também por uma nova geração de marcas independentes que reinterpretam o imaginário brasileiro sem necessariamente carregar um escudo oficial no peito. Entram em cena camisetas inspiradas no Brasil, no bar da esquina, no Cerrado, na nostalgia dos anos 1990, no streetwear e no sentimento coletivo que o futebol provoca.

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Para entender esse fenômeno, é preciso voltar no tempo. Segundo Fabio Alves, diretor criativo e CEO da loja Seya do Corre, a explosão inicial dessa estética tem raízes no início dos anos 2000, especialmente na Copa de 2002. O uniforme da Seleção Brasileira, combinado aos tracksuits esportivos e tênis icônicos da época, ajudou a construir uma identidade visual que ultrapassou os limites do esporte.

"Os próprios jogadores eram os influenciadores da época", explica Fabio. Nomes como Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, David Beckham e Thierry Henry ajudaram a transformar o uniforme esportivo em referência de estilo. Não era apenas sobre futebol. Era sobre comportamento, imagem e desejo.

Fabio Alves assinou o stylist do MC Hariel para o novo álbum e apostou em blusa de time com alfaiataria (foto: Reprodução/Instagram/@fabinho078)

A estética cresceu em paralelo ao avanço do streetwear. Se nos anos 2000 os jogadores funcionavam como referências visuais, entre 2014 e 2016 o movimento ganhou força com artistas da música internacional e da cultura urbana. Camisas esportivas começaram a aparecer em clipes, editoriais e produções de moda. O futebol saiu do estádio e entrou definitivamente na rua.

Segundo o empresário e designer de moda Salomão Ferretti, esse movimento acompanha mudanças profundas na maneira como as pessoas se relacionam com o vestir. "A camisa deixa de representar apenas torcida e passa a comunicar pertencimento, estilo, identidade e comportamento", afirma.

Não por acaso, tendências como Block Core, maximalismo, nostalgia Y2K e o chamado Brasil Core ajudaram a impulsionar esse fenômeno. O que antes era uniforme passou a funcionar como ferramenta de expressão pessoal. "As pessoas estão menos interessadas em seguir regras rígidas e mais interessadas em usar a moda como ferramenta de personalidade", completa Salomão.

Essa transformação aparece inclusive no consumo. Segundo Fabio Alves, a ascensão das camisetas de futebol ajudou a impulsionar categorias que antes não conversavam diretamente com a estética esportiva, como a alfaiataria. Hoje, parece comum ver camisa esportiva com calça reta e blazer amplo. Há alguns anos, não era. "Eu misturava camiseta de time com alfaiataria há seis anos e as pessoas criticavam. Falavam que não combinava. Hoje virou tendência", relembra Fabio.

Segundo Diego Garcia, fundador da Misfits ao lado do irmão Rafael Garcia, o segredo está justamente em tirar a camisa do contexto óbvio. "Uma forma de deixar mais interessante visualmente é fugir do esporte e inserir essa camisa em um contexto que não tem essa relação", explica.

A combinação pode passar por peças amplas, modelagens mais sofisticadas, sobreposições e acessórios inesperados. Para mulheres, aparecem produções com saias, pantalonas e alfaiataria ampla. Para homens, entram jeans retos, cortes oversized, blazer e tênis menos esportivos. Diego observa que a liberdade criativa aparece justamente como um dos pilares desse movimento. "Depende mais da referência esportiva de cada pessoa do que do gênero em si."

A Misfits procurou criar uma blusa para a Copa que valorizasse a cultura brasileira no geral, não apenas o futebol como um esporte (foto: Divulgação/Misfits)

Energia da Copa do Mundo

Essa lógica também está presente em marcas independentes que enxergam o futebol menos como esporte e mais como símbolo cultural. A Misfits é um exemplo. A marca apostou em uma leitura vintage para uma coleção inspirada no Brasil. "O amarelo um pouco mais desbotado, a gola polo e elementos visuais antigos ajudam a criar um resultado menos esportivo e mais conceitual", explica Rafael.

A proposta não era criar uma peça apenas para assistir aos jogos, mas construir uma roupa capaz de traduzir o clima coletivo da Copa. "A Copa é um momento em que todo mundo torce pela mesma coisa. A gente quis trazer essa energia de celebração", afirma Rafael. A ideia aparece em elementos visuais ligados ao bar, ao encontro entre amigos e ao sentimento coletivo que atravessa o futebol no Brasil.

Esse caminho também aparece na LRC, sigla para Last Romantics Club. Criada em 2024 por Igor Sampaio, a marca nasceu da mistura entre romantismo, streetwear e cultura urbana. Futebol aparece lado a lado com música, arte, pertencimento e identidade. "A gente nunca quis olhar para camisa de futebol só como peça esportiva", explica Igor. "O esporte virou uma linguagem muito forte do streetwear e dos jovens. A gente usa isso para transformar a camisa em algo que transmite pertencimento."

Existe ainda um detalhe importante nesse cenário. Nem sempre o desejo está na camisa oficial. Marcas independentes vêm criando releituras inspiradas no Brasil sem necessariamente reproduzir o uniforme da seleção. "A camisa carrega memória afetiva e identidade visual muito forte. Quando o streetwear abraçou esse universo, ela deixou de ser uniforme e virou peça de moda", diz Igor.

Blusas de cores mais neutras, como branco e azul, facilitam a montagem de looks (foto: Divulgação/LRC)

Para Salomão, esse movimento também revela mudanças sociais importantes. "Hoje, existe uma preocupação maior em ampliar possibilidades de uso das roupas e construir produções mais versáteis", afirma. Brechós, consumo consciente e reutilização ajudam a fortalecer esse cenário. Uma camisa comprada para a Copa já não vive apenas durante o campeonato. Ela ganha novas leituras, novos usos e novas combinações. A estética futebolística fala sobre memória, pertencimento, identidade e expressão individual.

Fabio Alves resume isso em uma lembrança pessoal. Fã de Cristiano Ronaldo quando criança, ele ganhou da tia sua primeira camisa original. Guardou a peça durante anos e, mais tarde, decidiu devolvê-la como símbolo de afeto. "Vai muito além de uma camiseta", diz.

Espanha entra em campo com Loewe

Parceria da Loewe com a seleção da Espanha (foto: Divulgação/Loewe)

A Copa do Mundo de 2026 ainda nem começou, mas a disputa fashion entre seleções já está acontecendo fora das quatro linhas. A seleção espanhola terá a Loewe como responsável pelos looks oficiais de viagem das equipes masculina e feminina pelos próximos quatro anos. Não se trata do uniforme de jogo, que continua com a Adidas. A parceria envolve roupas usadas em aeroportos, hotéis, deslocamentos oficiais e aparições institucionais, espaços que também fazem parte da narrativa visual do esporte. Sob direção criativa de Jack McCollough e Lazaro Hernandez, fundadores da Proenza Schouler, a Loewe aposta em uma construção que mistura tradição espanhola, artesanato e luxo contemporâneo.

México e Someone Somewhere

Blusa do México, desenvolvida pela Adidas e a marca mexicana Someone Somewhere (foto: Divulgação)

A nova edição especial da terceira camisa da seleção mexicana para o Mundial de 2026 também mostra como futebol, moda e cultura local podem caminhar juntos. Desenvolvida em parceria entre a Adidas e a marca mexicana Someone Somewhere, a peça ganhou detalhes totalmente bordados à mão por mais de 150 artesãs indígenas da comunidade de Naupan, no estado de Puebla.

O processo artesanal levou cerca de 15 meses e exigiu mais de 165 mil horas de trabalho manual. Ao todo, mais de um milhão de metros de linha foram utilizados para construir os grafismos inspirados nos tradicionais fogos de artifício mexicanos, aplicados nas mangas e na parte frontal da camisa. Cada peça também possui numeração exclusiva e acompanha uma embalagem inspirada em um costume tradicional no México, o hábito de guardar kits de costura dentro de antigas latas de biscoito.

Com produção limitada a apenas 2.026 unidades, em referência ao ano da Copa, a camisa reforça uma tendência que cresce no futebol contemporâneo. Cada vez mais, tradição, artesanato e identidade cultural ultrapassam o universo esportivo e transformam uniformes em peças de desejo dentro da moda. O movimento reforça uma tendência cada vez mais evidente. Na Copa moderna, a moda também entra em campo.

















