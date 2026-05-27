Cinema: 5 filmes imperdíveis que estreiam em 28 de maio de 2026

Maio chega ao fim com estreias imperdíveis no cinema. No dia 28, as salas recebem títulos variados, capazes de atrair diferentes perfis de telespectadores. Entre as opções, há uma história nacional, que mescla comédia com ficção científica, uma animação marcada por sátira alegórica política e um thriller de assalto, que promete chamar a atenção tanto pela narrativa quanto pelo elenco.

A seguir, veja mais informações sobre essas e outras estreias no dia 28 de maio!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Cansei de Ser Nerd

“Cansei de Ser Nerd” acompanha a história de um homem que tenta provar a sua inocência após ser acusado pelo sumiço e suposto assassinato de um colega (Imagem: Reprodução digital | H2O)

Estrelado por Fernando Caruso, “Cansei de Ser Nerd” acompanha a história de Aírton, um nerd que, nos tempos da faculdade, foi acusado injustamente pelo sumiço e suposto assassinato de uma colega. Após 20 anos, ele decide ver toda a turma na festa de reencontro da graduação. Uma reconciliação? Longe disso. Na verdade, ele pretende provar aos colegas sua inocência.

Para isso, conforme a sinopse oficial, ele planeja revelar que os populares, atualmente integrantes de uma banda new wave de sucesso, são os verdadeiros culpados pela morte do estudante. E, pior, que eles a mataram em um ritual em busca de fama. Convicto disso, Aírton intima seu grande amigo e aliado, Ulisses, para ir com ele. O plano está armado: desmascarar uma seita bem louca, provar sua inocência e recuperar o amor de Juliana, sua grande paixão, descreve o texto.

2. Golpe Explosivo

“Golpe Explosivo” acompanha um grupo de criminosos que aproveita a evacuação causada pela descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial para roubar joias (Imagem: Reprodução digital | Diamond Filmes)

Dirigido por David Mackenzie, “Golpe Explosivo” é o tipo de produção que entrega ação do começo ao fim. Na trama, uma bomba da Segunda Guerra Mundial é encontrada em um canteiro de obras no centro de Londres. A área inteira é evacuada e, no meio do caos, um grupo de criminosos, comandados por Karalis (Theo James), aproveita a situação para roubar joias.

Conforme a polícia percebe o esquema, uma perseguição tem início, quebrando elos e revelando segredos. O elenco da produção inclui nomes como Aaron Taylor-Johnson, que interpretou John Lennon em “O Garoto de Liverpool”, Gugu Mbatha-Raw, conhecida pela série “Loki”, e Sam Worthington, de “Avatar”.

3. A Revolução dos Bichos

“A Revolução dos Bichos” conta a história de porcos que organizam uma revolta em uma fazenda administrada por humanos em busca de igualdade (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Uma adaptação de Andy Serkis para o clássico livro “A Revolução dos Bichos”, de George Orwell, o filme homônimo utiliza a imagem de animais para fazer uma crítica à idealização de uma sociedade perfeitamente igualitária e fraterna. Na obra, os porcos Bola-de-Neve e Napoleão organizam uma revolta em uma fazenda administrada por humanos em busca de igualdade.

Ao tomarem controle da propriedade, inicialmente os dois pregam que todos os animais são iguais. No entanto, com o passar do tempo, seus ideais são corrompidos e uma nova ditadura é estabelecida. A partir daí, a fazenda passa a viver sob um regime cada vez mais autoritário, no qual as regras são distorcidas e a promessa de liberdade dá lugar à opressão.

4. Natal Amargo

“Natal Amargo” conta a história de uma publicitária que tenta superar o luto e um diretor que enfrenta dificuldade para distinguir entre a realidade e a ficção (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.)

Novo filme do diretor espanhol Pedro Almodóvar, “Natal Amargo” é o tipo de obra que incentiva a reflexão desde o título. A trama transita entre duas histórias paralelas. De um lado está a publicitária Elsa (Bárbara Lennie), que perdeu a mãe durante as festas de Natal e mergulha no trabalho para fugir do luto. Mas uma crise de pânico a força a encarar a realidade e a obriga a tirar uma pausa para viajar, enquanto o marido permanece em Madri.

Do outro lado, há Raúl Durán (Leonardo Sbaraglia), um diretor e roteirista que enfrenta dificuldade para distinguir entre a realidade e a ficção. Enquanto as narrativas se entrelaçam, o filme traz um tom dramático e, ao mesmo tempo, levemente melancólico. A obra é baseada em um conto do livro “O Último Sonho”, escrito pelo próprio Almodóvar, e tem lançamento limitado a algumas salas de cinema do país.

5. Chopin, Uma Sonata em Paris

“Chopin, Uma Sonata em Paris” retrata a paixão, a genialidade e os últimos anos do lendário compositor Frédéric Chopin na elite francesa (Imagem: Reprodução digital | Synapse)

“Chopin, Uma Sonata em Paris” retrata a paixão, a genialidade e os últimos anos do lendário compositor Frédéric Chopin na elite francesa. Dirigido por Michal Kwieciski, o título mostra como o pianista se tornou uma das figuras mais românticas da noite parisiense e presença obrigatória nas reuniões da nobreza e do rei.

Por outro lado, também mostra a luta de Chopin contra uma grave doença pulmonar, que o levou a se dedicar ao máximo à composição diante do tempo de vida limitado. A obra é estrelada por Eryk Kulm e tem exibição limitada a algumas salas de cinema do país.

