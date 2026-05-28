Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/05/2026

As energias desta quinta-feira poderão influenciar emoções e atitudes. Será preciso agir com paciência e flexibilidade diante de crises, disputas de poder ou discussões desgastantes. Nesse sentido, o controle emocional ajudará a transformar os desafios em oportunidades valiosas de crescimento e aprendizado. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como usar as influências astrológicas a seu favor!

Áries

Os arianos deverão evitar agir de forma impulsiva diante das provocações (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com turbulências emocionais e crises financeiras. Nesse cenário, reações impulsivas e disputas de poder poderão gerar discussões desnecessárias, além de trazer à tona mágoas antigas e um forte desejo de controle. Procure, portanto, manter a calma diante das provocações e resolver os conflitos com diplomacia.

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Touro

Os taurinos deverão utilizar as energias do dia para resolver as crises afetivas de forma justa (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, poderá haver tensões e conflitos nos relacionamentos. Diante desse cenário, procure manter o controle emocional e evitar reações precipitadas ou disputas de poder. Isso porque essas ações tenderão a provocar rompimentos. O ideal será agir com cautela e paciência, utilizando as energias do dia para resolver as crises de forma justa.

Gêmeos

Nesta quinta-feira, os geminianos precisarão ter cautela com a rotina doméstica e profissional (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Você precisará ter cautela com a rotina doméstica e profissional, uma vez que haverá tendência à irritação e conflitos com os colegas. Nesse cenário, procure controlar a pressa e a impulsividade ao realizar as tarefas, evitando assim acidentes ou discussões desnecessárias motivadas pelo estresse. O mais indicado será investir as energias desta quinta-feira em atividades físicas ou em métodos que aumentem a produtividade.

Câncer

Os cancerianos deverão manter a calma diante das possíveis tensões emocionais do dia (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Haverá a possibilidade de tensões emocionais nos momentos de lazer, na vida amorosa ou na relação com os filhos. Nesse cenário, disputas de poder, cobranças, ações autoritárias ou o desejo de controle poderão levar a discussões desnecessárias, tornando o clima desagradável. Diante disso, procure manter a calma e evite usar as energias do dia de forma destrutiva.

Leão

O controle emocional ajudará os leoninos a evitarem reações intensas e discussões desnecessárias no ambiente familiar (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Você precisará ter cautela com as relações familiares. Isso porque disputas de poder e provocações poderão levar a discussões desnecessárias. O controle das emoções será importante para evitar que reações intensas ou o desejo de controle provoquem rompimentos. Procure manter a calma diante das crises e busque mais estabilidade no lar.

Virgem

Por meio da calma e da clareza, os virginianos conseguirão evitar conflitos e disputas de poder na rotina (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Devido à irritação e à impaciência, conversas simples do cotidiano poderão se transformar em discussões desnecessárias. Nesse cenário, será provável que deseje impor as suas ideias. Tome cuidado com as palavras, refletindo bem antes de falar. Ao manter a calma e a clareza, conseguirá evitar conflitos e disputas de poder.

Libra

Devido a possíveis imprevistos, os librianos deverão dedicar uma atenção maior ao campo financeiro (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Você precisará controlar as finanças, evitando gastos impulsivos ou investimentos precipitados. De modo geral, o dia pedirá calma e flexibilidade para lidar com imprevistos financeiros. Para tanto, evite disputas de poder ou reações agressivas com sócios ou parceiros de negócios. Além disso, procure organizar as contas e agir com cautela para proteger a sua estabilidade.

Escorpião

Para amenizar as tensões desta quinta-feira, os escorpianos precisarão manter a calma e evitar decisões precipitadas (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Ao longo desta quinta-feira, o seu humor poderá oscilar, gerando conflitos e disputas de poder com as pessoas ao redor. Inclusive, as suas ações tenderão a estar mais impulsivas e movidas pelo desejo de controle, o que trará à tona mágoas do passado. Para amenizar as tensões do dia, procure manter a calma e evitar decisões precipitadas.

Sagitário

Os sagitarianos buscarão se recolher para lidar com desgastes emocionais e irritações momentâneas (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Você buscará se recolher para lidar com desgastes emocionais e irritações momentâneas. No processo, procure agir com paciência, evitando reações impulsivas ou conflitos desnecessários. Isso porque essas ações poderão levar à autossabotagem e problemas de saúde. Ao controlar o estresse acumulado, será possível superar as crises internas de forma madura.

Capricórnio

A calma e a diplomacia serão essenciais para os capricornianos resolverem as tensões nos grupos de amigos ou nos projetos coletivos (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com tensões e disputas de poder nos grupos de amigos ou nos projetos coletivos. Nesse cenário, impaciência, cobranças ou ações autoritárias poderão gerar discussões desgastantes e afastamentos. Portanto, procure manter a calma e agir com diplomacia para não romper laços importantes.

Aquário

Por meio da calma, os aquarianos conseguirão proteger a carreira de crises desnecessárias e desgastantes (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

No setor profissional, disputas de poder e conflitos com superiores ou concorrentes poderão gerar instabilidades. Será necessário controlar a impaciência para evitar reações intensas que possam prejudicar os projetos mais importantes. Ao manter a calma diante das provocações, conseguirá proteger a sua carreira de crises desnecessárias e desgastantes.

Peixes

Será fundamental que os piscianos ajam de forma prática e realista na busca por novos horizontes (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Você deverá ter cautela ao defender suas opiniões ou planejar viagens e estudos. De modo geral, o dia pedirá controle emocional e flexibilidade para lidar com imprevistos que poderão afetar as suas crenças, evitando assim que divergências de opiniões gerem conflitos. Procure, também, ser mais realista na busca por novos horizontes.