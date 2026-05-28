Grande munsterlander: conheça as características do cachorro dessa raça

O grande munsterlander é um cachorro de origem alemã criado para auxiliar caçadores em diferentes tipos de terreno, como campos, florestas e regiões alagadas. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), a raça surgiu a partir de antigos cães utilizados na caça de aves e falcões ainda na Idade Média. Com o passar dos séculos, esses cães foram sendo selecionados por sua habilidade de rastreamento, resistência física e capacidade de apontar a caça com precisão.

De acordo com a CBKC, o desenvolvimento moderno do grande munsterlander começou no fim do século 19, ligado aos cães alemães de aponte de pelo longo. A raça ganhou destaque principalmente após criadores alemães decidirem preservar exemplares de coloração preta e branca, que acabaram formando uma linhagem própria.

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Além do desempenho em atividades de caça, o grande munsterlander também se tornou um cão apreciado pela convivência familiar. A seguir, confira as principais características dessa raça!

1. Aparência física

O grande munsterlander possui porte médio a grande e uma aparência elegante, mas ao mesmo tempo atlética e robusta. Segundo a CBKC, a raça apresenta corpo musculoso, forte e bem proporcionado. Os machos costumam medir entre 60 e 65 centímetros de altura, enquanto as fêmeas ficam entre 58 e 63 centímetros. O peso médio gira em torno de 30 quilos.

A raça possui cabeça alongada. Os olhos costumam ser escuros e as orelhas largas ficam posicionadas próximas ao crânio, cobertas por pelos longos e franjados. O focinho é forte e desenvolvido para o trabalho de caça.

A pelagem é uma das marcas registradas do grande munsterlander. Conforme a CBKC, o pelo deve ser longo, denso e liso, formando franjas principalmente nas patas e na cauda. A textura ajuda na proteção durante atividades em ambientes úmidos ou de vegetação fechada. As cores aceitas oficialmente são branco com manchas pretas, azul ruão e preto sólido, sempre com a cabeça predominantemente preta.

2. Temperamento e personalidade

O grande munsterlander é conhecido pelo comportamento equilibrado e pela forte disposição para trabalhar em parceria com as pessoas. De acordo com a CBKC, as principais características comportamentais da raça são a docilidade, a confiabilidade e a facilidade de treinamento.

Apesar do instinto de caça bastante desenvolvido, o cão costuma demonstrar temperamento calmo dentro de casa quando recebe atividades físicas adequadas. Além disso, é uma raça que aprecia companhia e geralmente cria forte vínculo com o tutor e com a família.

A convivência com crianças tende a ser positiva, especialmente quando o cão é socializado desde filhote. Com outros animais, o comportamento pode variar devido ao instinto de perseguição, sendo importante realizar apresentações graduais e supervisionadas.

Caminhadas longas, corridas, brincadeiras e esportes caninos ajudam o grande munsterlander a gastar energia (Imagem: Dora Zett | Shutterstock)

3. Cuidados com alimentação e saúde

Por ser uma raça atlética e bastante ativa, o grande munsterlander precisa de alimentação balanceada para manter a musculatura e o bom condicionamento físico. O ideal é oferecer rações de qualidade, sempre adequadas à idade, ao porte e ao nível de atividade do cachorro.

A rotina de exercícios é indispensável para a saúde física e mental da raça. Caminhadas longas, corridas, brincadeiras e esportes caninos ajudam o animal a gastar energia e evitam problemas relacionados ao sedentarismo. O grande munsterlander foi desenvolvido para trabalhar em diferentes ambientes, inclusive na água, o que explica sua resistência física e necessidade constante de movimentação.

A pelagem longa exige escovação frequente para evitar nós e remover sujeiras acumuladas. As orelhas também merecem atenção especial, já que o formato caído favorece o acúmulo de umidade e pode aumentar o risco de infecções. Por fim, consultas veterinárias periódicas, vacinação e controle deparasitas são fundamentais para preservar a saúde geral do animal.

4. Educação e socialização

O grande munsterlander costuma responder muito bem ao adestramento quando estimulado de maneira positiva e consistente. Por ser uma raça naturalmente colaborativa, o treinamento baseado em recompensas tende a apresentar ótimos resultados.

A socialização precoce, por sua vez, é importante para que o cão desenvolva segurança e equilíbrio emocional. O contato gradual com pessoas, sons, ambientes e outros animais ajuda a reduzir comportamentos inseguros ou excessivamente agitados na fase adulta.