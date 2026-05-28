5 sinais de que a tecnologia da empresa está gerando custo em vez de eficiência

Muitas organizações investem em tecnologia, mas não conseguem transformar esses recursos em eficiência operacional e crescimento (Imagem: Khakimullin Aleksandr | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Investir em tecnologia virou prioridade para empresas de diferentes setores. Plataformas de atendimento, CRM, automação, dados, produtividade e gestão passaram a fazer parte da rotina de companhias que buscam crescer, reduzir custos e melhorar a experiência dos clientes.

No entanto, a compra de novas ferramentas nem sempre significa ganho real de eficiência. Em muitos casos, a empresa amplia o investimento, contrata sistemas, aumenta o número de licenças e fornecedores, mas continua enfrentando os mesmos problemas: retrabalho, processos lentos, dados espalhados e dificuldade para tomar decisões.

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Para Marcos Custódio, CEO da Webpeak, consultoria especializada em arquitetura digital para empresas, isso acontece porque tecnologia, sozinha, não resolve uma operação mal estruturada. Muitas organizações já compraram ferramentas digitais, mas ainda não conseguiram transformar esses recursos em operação, decisão e crescimento. O ganho real aparece quando a tecnologia passa a conectar canais, dados, processos e áreas dentro de uma mesma lógica, afirma.

Segundo o executivo, existem muitos casos que mostram um ponto cada vez mais comum em empresas médias e grandes: o problema não está apenas na ferramenta escolhida, mas na forma como ela se encaixa na operação. Em operações complexas, não basta trocar uma plataforma por outra. É preciso redesenhar fluxos, mapear impactos, garantir integração entre áreas e preservar a experiência de quem usa o sistema no dia a dia, diz.

A seguir, veja 5 sinais de que a tecnologia pode estar gerando mais custo do que eficiência dentro da empresa.

1. As ferramentas não conversam entre si

Quando cada área utiliza um sistema diferente e essas plataformas não estão integradas, a informação fica espalhada. Isso dificulta o acompanhamento dos processos, aumenta o risco de erros e obriga os times a buscar dados em vários lugares para entender uma mesma operação.

2. O time gasta tempo demais alimentando sistemas

A tecnologia deveria simplificar a rotina. Quando os colaboradores precisam preencher informações manualmente, repetir cadastros, atualizar planilhas paralelas ou conferir dados em diferentes plataformas, há um sinal claro de que a ferramenta está adicionando trabalho em vez de reduzir esforço.

Antes de migrar de plataforma, é preciso resolver problemas estruturais (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

3. A empresa troca sistemas, mas mantém os mesmos problemas

Migrar para uma nova plataforma pode ser necessário, mas não resolve gargalos estruturais por si só. Se os fluxos continuam confusos, as responsabilidades seguem mal definidas e as áreas permanecem desconectadas, o problema apenas muda de lugar.

4. Os custos com software aumentam sem ganho proporcional de resultado

Licenças, módulos, integrações e fornecedores podem representar uma fatia relevante do orçamento. Quando esse investimento cresce sem melhorar produtividade, controle ou qualidade da operação, é hora de revisar se a arquitetura tecnológica realmente faz sentido para o negócio.

5. Ninguém sabe exatamente quem decide o quê

A falta de clareza sobre responsabilidades compromete a eficiência. Se tecnologia, atendimento, marketing, vendas, dados e operação tomam decisões de forma isolada, a empresa perde velocidade, cria conflitos internos e dificulta a construção de uma jornada mais integrada para o cliente.

Para Marcos Custódio, a eficiência não depende apenas da adoção de novas ferramentas, mas da capacidade de organizar a operação em torno delas. A tecnologia precisa estar a serviço da estratégia. Quando ela não está conectada aos processos e às decisões da empresa, pode ampliar a complexidade em vez de reduzir, afirma.

Em um cenário de pressão por crescimento, redução de custos e melhora da experiência do cliente, revisar a arquitetura tecnológica deixou de ser uma discussão apenas técnica, passou a ser uma decisão de negócio.