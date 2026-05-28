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Finanças em junho: veja o que cada signo pode esperar do dinheiro

Neste mês, decisões ligadas à segurança emocional e material ganharão destaque

Junho trarÃ¡ movimentaÃ§Ãµes importantes nas finanÃ§as, pedindo atenÃ§Ã£o extra com gastos, contratos e impulsos financeiros (Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Junho trarÃ¡ movimentaÃ§Ãµes importantes nas finanÃ§as, pedindo atenÃ§Ã£o extra com gastos, contratos e impulsos financeiros (Imagem: Vergani Fotografia | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Junho promete movimentar bastante a vida financeira dos signos. Com Mercúrio chegando a Câncer, decisões ligadas à segurança emocional e material ganharão destaque, enquanto a Lua Nova em Gêmeos favorecerá novos planos, negociações e ideias para aumentar a renda.

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O mês também trará mudanças importantes com Marte em Gêmeos, Vênus e Júpiter em Leão e Mercúrio retrógrado no fim de junho, pedindo atenção extra com gastos, contratos e impulsos financeiros.

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A seguir, veja o que cada signo pode esperar das finanças em junho!

Áries

Ilustração em estilo de arte de linha bege sobre um fundo preto, representando o signo astrológico de Áries. A imagem mostra um carneiro de perfil, destacando um grande chifre em espiral ornamentado com padrões em formato de meias-luas. Abaixo do desenho, está escrita a palavra
Áries terá oportunidades financeiras com contatos e projetos, mas deverá evitar decisões impulsivas e ter cautela com contratos e gastos emocionais (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Junho poderá trazer oportunidades financeiras por meio de contatos, conversas e novos projetos. Marte em Gêmeos favorecerá negociações e movimentará sua vida profissional, mas será importante evitar decisões precipitadas. No fim do mês, Mercúrio retrógrado pedirá cautela com contratos e gastos emocionais. A chegada de Júpiter em Leão tenderá a abrir caminhos mais prósperos nos próximos meses.

Touro

Ilustração em estilo de arte de linha bege sobre um fundo preto, representando o signo astrológico de Touro. A imagem mostra a silhueta dinâmica de um touro robusto e estilizado, com chifres proeminentes, em uma posição que sugere movimento ou investida. Abaixo do desenho, está escrita a palavra
Touro passará por um período de revisão da relação com dinheiro e autoestima, com chances de reorganizar as finanças e repensar prioridades (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Quíron entrando no seu signo mexerá diretamente com sua relação com dinheiro e autoestima. Junho será um período importante para rever crenças sobre merecimento e segurança financeira. Vênus em Leão poderá aumentar gastos ligados à família ou ao conforto pessoal. Apesar disso, o mês favorecerá reorganização financeira e decisões mais maduras sobre o futuro.

Gêmeos

Ilustração em estilo de arte de linha bege sobre um fundo preto, representando o signo astrológico de Gêmeos. A imagem exibe duas figuras femininas estilizadas com cabelos longos, sentadas de frente uma para a outra de forma simétrica, com as mãos estendidas em direção ao centro segurando um pequeno broto. Abaixo do desenho, está escrita a palavra
Gêmeos poderá iniciar novos ciclos financeiros e profissionais, com mais iniciativa para renda extra (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A Lua Nova no seu signo abrirá portas para novos começos financeiros e profissionais. Marte em Gêmeos aumentará sua iniciativa para buscar renda extra, divulgar projetos e criar novas oportunidades. Apenas tenha cuidado com a ansiedade e o excesso de compromissos. No fim de junho, será importante revisar pagamentos, documentos e acordos antes de assinar qualquer coisa.

Câncer

Ilustração em estilo de arte de linha bege sobre um fundo preto, representando o signo astrológico de Câncer. A imagem mostra um caranguejo ou lagosta estilizado visto de cima, com grandes garras e uma cauda segmentada. Abaixo do desenho, está escrita a palavra
Câncer terá mais estratégia para lidar com dinheiro e carreira, mas deverá se preparar para possíveis atrasos e revisões financeiras (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Mercúrio no seu signo deixará sua mente mais estratégica para lidar com dinheiro e trabalho. Junho favorecerá a organização financeira, o planejamento e decisões importantes ligadas à carreira. Porém, com Mercúrio retrógrado no dia 29, o fim do mês poderá trazer atrasos, confusões ou pendências financeiras antigas voltando à tona. Evite agir por impulso.

Leão

Ilustração em estilo de arte de linha bege sobre um fundo preto, representando o signo astrológico de Leão. A imagem mostra um leão majestoso de perfil, com uma juba volumosa e uma das patas dianteiras levantada. Abaixo do desenho, está escrita a palavra
Leão viverá um período de maior prosperidade e oportunidades financeiras, mas deverá ter cautela com gastos impulsivos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A chegada de Vênus e depois Júpiter ao seu signo promete abrir um ciclo mais positivo para prosperidade, autoestima e oportunidades financeiras. Junho poderá trazer convites, crescimento profissional e maior visibilidade. O momento favorecerá investimentos em imagem, negócios e projetos pessoais. Apenas tente controlar gastos motivados por vaidade ou excesso de confiança.

Virgem

Ilustração em estilo de arte de linha bege sobre um fundo preto, representando o signo astrológico de Virgem. A imagem mostra a silhueta estilizada de uma mulher sentada de joelhos, levemente inclinada para trás, com cabelos longos e ondulados. Abaixo do desenho, está escrita a palavra
Virgem precisará enfrentar uma rotina mais intensa no trabalho, com foco em organização financeira e planejamento (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Junho pedirá mais atenção aos detalhes financeiros, especialmente em relação ao trabalho e às responsabilidades do dia a dia. Marte em Gêmeos poderá deixar sua rotina acelerada, trazendo muitas demandas ao mesmo tempo. O mês favorecerá aprendizado, planejamento e revisão de metas profissionais. No fim de junho, você deverá ter cautela com atrasos e falhas de comunicação.

Libra

Ilustração em estilo de arte de linha bege sobre um fundo preto, representando o signo astrológico de Libra. A imagem retrata uma balança ornamentada e equilibrada, com detalhes em curvas nas extremidades superiores. Abaixo do desenho, está escrita a palavra
Libra poderá melhorar as finanças por meio de parcerias e networking, mas deverá ter cautela com promessas financeiras (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

As finanças poderão melhorar por meio de networking, amizades e novos contatos profissionais. Junho favorecerá parcerias, divulgação de ideias e projetos criativos. Vênus em Leão aumentará seu brilho pessoal e poderá trazer oportunidades interessantes de crescimento. Ainda assim, Mercúrio retrógrado no final do mês pedirá atenção com promessas financeiras e expectativas exageradas.

Escorpião

Ilustração em estilo de arte de linha bege sobre um fundo preto, representando o signo astrológico de Escorpião. A imagem mostra um escorpião estilizado visto de cima, exibindo suas duas pinças abertas e a cauda curvada para cima com o ferrão em destaque. Abaixo do desenho, está escrita a palavra
Escorpião enfrentará um período de ajustes financeiros importantes, com foco em reorganização de dívidas, investimentos e controle de gastos inesperados (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Junho será intenso para questões ligadas a investimentos, dívidas ou mudanças profissionais. O mês favorecerá reorganização financeira e estratégias mais inteligentes para lidar com o dinheiro. Marte em Gêmeos poderá aumentar gastos inesperados, então será importante manter controle sobre impulsos. A chegada de Júpiter em Leão tenderá a abrir portas importantes na carreira.

Sagitário

Ilustração em estilo de arte de linha bege sobre um fundo preto, representando o signo astrológico de Sagitário. A imagem retrata um centauro (metade homem, metade cavalo) empinando, segurando e tensionando um arco e flecha apontado para a frente. Abaixo do desenho, está escrita a palavra
Sagitário terá um mês de movimentações em parcerias e negociações financeiras, com chance de crescimento profissional (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

O mês movimentará parcerias, negociações e decisões importantes envolvendo dinheiro. Junho favorecerá acordos, contratos e expansão profissional, principalmente para quem trabalhar com comunicação ou vendas. Vênus e Júpiter em Leão trarão crescimento e mais confiança para investir em novos caminhos. Será importante evitar exageros financeiros motivados pelo entusiasmo do momento.

Capricórnio

Ilustração em estilo de arte de linha bege sobre um fundo inteiramente preto, representando o signo astrológico de Capricórnio. A imagem retrata a criatura mitológica do signo: uma cabra com cauda de peixe espiralada e barbatanas, exibindo grandes chifres curvados e ornamentados com pequenos arcos. Abaixo do desenho, está escrita a palavra
Capricórnio passará por um mês de reorganização da rotina e das finanças, com oportunidades de renda extra (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Junho será um mês importante para reorganizar rotina, trabalho e prioridades financeiras. Mercúrio em Câncer favorecerá negociações e decisões ligadas a sociedades ou contratos. Marte em Gêmeos poderá aumentar a correria profissional, mas também abrir espaço para renda extra. No fim do mês, Mercúrio retrógrado pedirá revisão cuidadosa de documentos e pagamentos.

Aquário

Ilustração em estilo de arte de linha bege sobre um fundo inteiramente preto, representando o signo astrológico de Aquário. A imagem mostra uma silhueta humana estilizada e ajoelhada, carregando um grande jarro nos ombros do qual jorra água em linhas onduladas e fluidas. Abaixo da figura, está escrita a palavra
Aquário poderá ter oportunidades financeiras ligadas à criatividade e a parcerias, com mais adaptação profissional, mas deverá evitar gastos além do necessário (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

O mês trará oportunidades financeiras ligadas à criatividade, a projetos autorais e a novas ideias. Marte em Gêmeos favorecerá iniciativas rápidas e aumentará sua capacidade de adaptação profissional. Vênus em Leão movimentará parcerias e poderá trazer benefícios por meio de alianças estratégicas. Será necessário tomar cuidado para não gastar além do necessário tentando acompanhar o ritmo acelerado do período.

Peixes

Ilustração em estilo de arte de linha bege sobre um fundo preto, representando o signo astrológico de Peixes. A imagem retrata dois peixes estilizados com escamas detalhadas, posicionados de forma circular e nadando em direções opostas. Abaixo do desenho, está escrita a palavra
Peixes deverá agir com mais consciência emocional nas finanças, organizando melhor os gastos e evitando decisões impulsivas (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Junho pedirá mais consciência emocional na forma como você lida com o dinheiro. Mercúrio em Câncer favorecerá planejamento e ajudará a organizar melhor os gastos e as prioridades. O mês também poderá trazer oportunidades ligadas à família, casa ou projetos pessoais. Porém, com Mercúrio retrógrado no fim de junho, será importante evitar decisões financeiras tomadas no calor da emoção.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 28/05/2026 14:40
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