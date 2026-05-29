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Astrologia

Horóscopo semanal: previsões para os signos de 01 a 07 de junho de 2026

Astróloga revela o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Os nativos poderão se deparar com boas oportunidades nesta semana (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Os nativos poderão se deparar com boas oportunidades nesta semana (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O Sol em Gêmeos indica um momento favorável para direcionar a atenção à rotina doméstica, ao trabalho e aos cuidados com a saúde. Neste período, será possível lidar com múltiplas tarefas ao mesmo tempo.

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Por sua vez, Mercúrio em Câncer fará quadratura com Netuno, sinalizando que a comunicação e o raciocínio lógico poderão ser afetados. Com isso, haverá a possibilidade de mal-entendidos no ambiente doméstico, nos relacionamentos ou no trabalho. Portanto, tome cuidado com contratos, acordos e assinatura de documentos importantes.

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Enquanto isso, Vênus em Câncer estará em conjunção com Júpiter, trazendo oportunidades de crescimento nas parcerias, nos contratos e nos relacionamentos. Nesse cenário, haverá mais facilidade para estabelecer acordos e solucionar conflitos antigos.

Ademais, Marte em Touro seguirá sem aspectos, indicando uma energia voltada para a busca de estabilidade, segurança e prazeres materiais de longo prazo. Inclusive, a determinação para tirar os projetos do papel tenderá a estar em alta. No entanto, para alcançar resultados concretos e duradouros, será preciso persistência.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Ilustração do signo de áries na cor branca centralizado em um fundo rosa-escuro
Nesta semana, os nativos de Áries desejarão expressar suas ideias e buscar novos conhecimentos (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Você sentirá vontade de expressar suas ideias e buscar novos conhecimentos. No entanto, será importante ter cautela com possíveis mal-entendidos. No ambiente familiar, poderão surgir momentos de acolhimento e harmonia, fortalecendo os laços com os entes queridos.

Ainda assim, procure redobrar a atenção com a comunicação dentro de casa e ao lidar com documentos importantes. Isso porque haverá tendência a distrações, o que poderá gerar confusões desnecessárias. O ideal será equilibrar o desejo de interação com a necessidade de recolhimento. Dessa forma, será possível tomar decisões com mais clareza.

Touro

Ilustração do signo de touro na cor roxa centralizado em um fundo rosa-claro
A vida financeira e os relacionamentos ganharão destaque na semana dos nativos de Touro (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção à organização da vida financeira. Apenas tome cuidado com gastos impulsivos. Ainda nesta semana, a sua mente estará cheia de ideias. Porém, a comunicação com as pessoas ao redor exigirá cautela, pois haverá tendência a mal-entendidos, esquecimentos ou distorções da realidade em conversas importantes.

Por sua vez, as relações funcionarão como um refúgio. Nesse cenário, poderão surgir oportunidades de reconciliação, acolhimento e bem-estar. Por fim, haverá mais energia e determinação para ir atrás dos objetivos pessoais.

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos na cor rosa-escuro centralizado em um fundo cinza-claro
Será um bom momento para os nativos de Gêmeos realizarem pequenas viagens e fortalecerem os laços com as pessoas próximas (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Devido à intensidade energética desta semana, você sentirá uma forte necessidade de se afirmar. No entanto, poderão surgir sentimentos de incompreensão ou até mesmo medo da rejeição. Também haverá tendência à idealização no campo financeiro, o que poderá gerar confusão na administração dos seus recursos. Por isso, redobre a atenção com promessas e evite gastos impulsivos.

Em contrapartida, a comunicação estará mais fluida. Este será um excelente momento para demonstrar afeto, adquirir novos conhecimentos, realizar pequenas viagens e fortalecer os laços com as pessoas próximas. Apesar do movimento intenso, procure não ignorar a sua necessidade de recolhimento.

Câncer

Ilustração do signo de câncer na cor branca centralizado em um fundo rosa-escuro
Ao longo da semana, os nativos de Câncer buscarão se recolher para compreender sentimentos profundos ou inquietações (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de se recolher, buscando compreender sentimentos profundos ou inquietações. Inclusive, o isolamento o(a) ajudará a clarear os pensamentos. Entretanto, tome cuidado com a tendência à autossabotagem.

Ainda neste período, como você estará mais sensível, mal-entendidos e confusões poderão surgir. Portanto, será fundamental ter cautela ao expressar as suas ideias, bem como evitar tirar conclusões precipitadas. Em contrapartida, a vida financeira tenderá a ser favorecida neste período. Surgirão oportunidades de ganhos e maior estabilidade, proporcionando mais conforto, segurança e sensação de merecimento.

Leão

Ilustração do signo de leão na cor roxa centralizado em um fundo rosa-claro
Uma onda de sorte no campo emocional permitirá que os nativos de Leão curem feridas antigas (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Você buscará reavaliar as relações sociais e os projetos em grupo, uma vez que desejos reprimidos ou desentendimentos poderão gerar tensões. No processo, tome cuidado com distrações, mal-entendidos ou pensamentos confusos. O ideal será buscar clareza interna antes de expressar as suas ideias ou tomar decisões definitivas.

Por outro lado, haverá uma onda de sorte no campo emocional, o que trará uma sensação de acolhimento, além de oportunidades de cura para feridas antigas. No ambiente profissional, o foco e a produtividade estarão em alta. Ao utilizar as energias da semana de forma consciente, conseguirá alcançar as metas.

Virgem

Ilustração do signo de virgem na cor branca centralizado em um fundo rosa-escuro
Os nativos de Virgem tenderão a dedicar bastante atenção ao setor profissional (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção à carreira. Para se destacar e alcançar mais autonomia, contudo, precisará encarar frustrações. No processo, tome cuidado com a comunicação, pois ilusões, mal-entendidos e promessas vagas possivelmente irão gerar grandes confusões.

No campo social, haverá uma energia de proteção e sorte, o que poderá abrir portas valiosas para a realização dos seus sonhos. Será um momento favorável para expandir os horizontes e buscar novos conhecimentos. Ao agir com firmeza e cautela, conseguirá alcançar os objetivos pessoais e profissionais.

Libra

Ilustração do signo de libra na cor roxa centralizado em um fundo rosa-claro
Os nativos de Libra desejarão expandir os horizontes, buscar novos conhecimentos e planejar o futuro com mais liberdade (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Você desejará expandir os horizontes, buscar novos conhecimentos e planejar o futuro com mais liberdade. Todavia, precisará equilibrar a vontade de crescimento com as expectativas alheias, evitando assim conflitos desnecessários.

No ambiente profissional, poderá haver boas oportunidades, inclusive a de receber o reconhecimento que merece. Ainda assim, deverá ter cuidado com a comunicação, pois haverá tendência a mal-entendidos, distrações ou promessas enganosas. O ideal será checar todas as informações antes de tomar decisões importantes. Por fim, procure ter paciência e maturidade ao lidar com as finanças.

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião na cor rosa-escuro centralizado em um fundo cinza-claro
Os nativos de Escorpião buscarão construir acordos realistas nas parcerias e nos relacionamentos (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Nesta semana, desejos ocultos ou insatisfações silenciosas poderão gerar tensões internas. Nesse cenário, você precisará encarar transformações profundas e desapegar-se de antigos padrões. O momento também exigirá mais atenção com expectativas irreais, ilusões ou decisões confusas. O essencial será buscar clareza antes de definir os seus planos.

Apesar disso, haverá mais energia para se dedicar aos projetos. Inclusive, uma onda de sorte tenderá a trazer boas oportunidades de crescimento, além de um otimismo que renovará a sua visão de mundo. Nos relacionamentos e parcerias, você buscará construir acordos realistas, garantindo que os esforços conjuntos tragam estabilidade e segurança a longo prazo.

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário na cor rosa-escuro centralizado em um fundo cinza-claro
Nesta semana, os relacionamentos receberão bastante atenção dos nativos de Sagitário (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Você tenderá a direcionar a sua atenção para os relacionamentos. Para alcançar o equilíbrio, porém, precisará encarar antigos ressentimentos e desejos reprimidos. O campo financeiro, por sua vez, exigirá cuidado. Isso porque a sua percepção poderá ser distorcida por ilusões, promessas vagas ou mal-entendidos, o que comprometerá as decisões.

Ao mesmo tempo, haverá a chance de ganhos inesperados e harmonia nos vínculos afetivos. Por fim, será um momento importante para organizar o cotidiano e cuidar do bem-estar. Busque, portanto, cumprir as tarefas de trabalho e manter a saúde em ordem.

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio na cor roxa centralizado em um fundo rosa-claro
Para que o cansaço não tome conta, os nativos de Capricórnio precisarão estabelecer limites claros entre trabalho e bem-estar (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de reavaliar a rotina profissional e os hábitos de saúde. Isso porque, caso não estabeleça um limite claro entre trabalho e bem-estar, o cansaço tenderá a tomar conta. O momento também pedirá cuidado com idealizações e mensagens confusas. O mais indicado será confirmar as informações antes de fechar acordos, bem como ter clareza ao interpretar as intenções dos outros.

Por outro lado, haverá harmonia e oportunidades de crescimento nas relações, o que renovará as suas energias. Além disso, poderá investir nos momentos de lazer e em atividades que tragam satisfação emocional.

Aquário

Ilustração do signo de aquário na cor branca centralizado em um fundo rosa-escuro
Os nativos de Aquário terão a chance de melhorar a saúde física e harmonizar as relações de trabalho (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Você desejará expressar a sua criatividade e buscar prazer. Porém, precisará ter cuidado para que essa vontade não gere conflitos internos ou mal-entendidos com as pessoas ao redor. No ambiente de trabalho e na rotina diária, poderá estar mais distraído(a), o que afetará a comunicação. Por conta disso, tenha cautela ao assinar papéis ou dar instruções.

Em contrapartida, também haverá harmonia no setor profissional e a chance de melhorar a saúde física. Será um bom momento para organizar a casa, resolver pendências antigas e construir uma base mais sólida e segura para suas emoções.

Peixes

Ilustração do signo de peixes na cor roxa centralizado em um fundo rosa-claro
Para que as relações familiares não sejam prejudicadas, os nativos de Peixes deverão estabelecer limites saudáveis em casa (Imagem: Ardely | Shutterstock)

Você buscará reavaliar a dinâmica familiar nesta semana. Isso porque, caso não saiba estabelecer limites saudáveis, insatisfações reprimidas poderão gerar distanciamentos. No processo, tome cuidado com idealizações e promessas confusas. O ideal será confirmar as informações recebidas antes de tomar decisões importantes, evitando se deixar levar por suposições ou ilusões.

No campo afetivo, haverá harmonia e sorte, principalmente na relação com os filhos ou crianças conhecidas. Na rotina, conseguirá ter o foco necessário para realizar as tarefas, o que trará resultados concretos e estabilidade a longo prazo.

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 29/05/2026 07:06
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