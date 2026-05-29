Proteína vegetal: 5 receitas surpreendentes com tofu para o almoço

Versátil e rico em proteína vegetal, o tofu é perfeito para incluir no almoço, especialmente se você for adepto da alimentação vegana. Quando preparado adequadamente, ele resulta em pratos leves, nutritivos e cheios de sabor. E o melhor: é prático de fazer e ideal para manter uma dieta equilibrada sem complicar a rotina na cozinha.
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Abaixo, confira 5 receitas surpreendentes com tofu que valem a pena experimentar!
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1. Enroladinho de berinjela com tofu e molho de manjericão
Ingredientes
Enroladinho
- 1 berinjela grande cortada em fatias finas
- 1 xícara de chá de tomate-cereja
- 300 g de tofu amassado
- 1 dente de alho descascado e picado
- Suco de 1/2 limão
- Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada, azeite de oliva e sementes de romã a gosto
Molho de ervas
- 1 xícara de chá de folhas de manjericão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de castanha-de-caju
- 1 dente de alho descascado e picado
- Sal a gosto
Modo de preparo
Enroladinho
Em uma assadeira, coloque os tomates-cereja e regue com azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem macios e levemente dourados. Reserve. Em uma frigideira antiaderente, grelhe as fatias de berinjela, em fogo médio, até ficarem macias e levemente douradas. Desligue o fogo e reserve.
Em um recipiente, misture o tofu amassado com azeite de oliva, alho, suco de limão, salsinha, sal e pimenta-do-reino até formar um recheio cremoso. Coloque uma porção do recheio sobre cada fatia de berinjela e enrole. Reserve.
Molho de manjericão
Em um processador, bata as folhas de manjericão, o azeite de oliva, a castanha-de-caju, o alho e o sal até obter um creme verde e aromático. Espalhe o molho no fundo de um prato, acomode o enroladinho por cima e finalize com tomates assados e sementes de romã. Sirva em seguida.
2. Estrogonofe de tofu
Ingredientes
- 400 g de tofu cortado em cubos
- 200 g de cogumelo paris fatiado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de ketchup
- 1 colher de sopa de mostarda
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 250 g de creme de leite vegetal
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o cogumelo e cozinhe até murchar. Adicione o tofu e doure levemente. Junte o molho de tomate, o ketchup, a mostarda e o creme de leite vegetal e misture. Cozinhe até o molho ficar encorpado e desligue o fogo. Sirva em seguida.
3. Curry cremoso de tofu com leite de coco
Ingredientes
- 400 g de tofu cortado em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 colher de sopa de curry em pó
- 200 ml de leite de coco
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o curry e mexa rapidamente para liberar os aromas. Junte o tomate e cozinhe até desmanchar. Acrescente o tofu e o leite de coco. Abaixe o fogo e cozinhe até o molho engrossar e envolver os cubos de tofu. Desligue o fogo e finalize com coentro. Sirva em seguida.
4. Espaguete integral com tofu e brócolis
Ingredientes
- 250 g de espaguete integral
- 300 g de tofu firme cortado em cubos
- Floretes de 1 brócolis
- 2 tomates sem sementes e picados
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água
Modo de preparo
Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o espaguete até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve. Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Cozinhe o brócolis por 3 minutos. Desligue o fogo, escorra e reserve.
Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e doure o alho. Adicione o tofu e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até dourar. Acrescente os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar e formar um molho rústico. Junte o macarrão cozido e o brócolis à frigideira e mexa para incorporar. Sirva em seguida.
5. Tofu empanado com crosta de gergelim
Ingredientes
- 400 g de tofu firme cortado em fatias
- 4 colheres de sopa de gergelim
- 3 colheres de sopa de farinha de rosca
- 1 colher de chá de páprica defumada
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o tofu e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Em outro recipiente, misture o gergelim com a farinha de rosca e empane as fatias de tofu. Após, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o tofu até formar uma crosta crocante dos dois lados. Sirva em seguida.