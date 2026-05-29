Baralho cigano: veja as previsões de junho de 2026 para os 12 signos

Em junho, alguns caminhos irão florescer, enquanto outros precisarão ser encerrados para a alma voltar a respirar. O mês trará movimentos importantes, revelações silenciosas e mudanças que irão reposicionar energias, relações e escolhas. Muitas pessoas sentirão a necessidade de desacelerar, refletir e compreender melhor aquilo que realmente desejam carregar para os próximos ciclos. Não será apenas um período de acontecimentos externos, mas principalmente de mudanças internas profundas.

Abaixo, a bruxa e astróloga Tânia Gori revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos. Confira!

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Áries cartas: O Cavaleiro, A Chave e Os Pássaros

O ariano terá um mês intenso e encontrará respostas que indicarão a melhor direção (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Conforme as cartas O Cavaleiro, A Chave e Os Pássaros, junho trará movimento, respostas e notícias rápidas. Projetos começarão a destravar e conversas importantes poderão mudar rumos inesperadamente. Será um mês intenso mentalmente, com muitas trocas, decisões e informações chegando ao mesmo tempo. Algumas situações que estavam paradas finalmente entrarão em movimento e abrirão espaço para novas oportunidades.

O período favorecerá contatos, reuniões, viagens curtas e mudanças de direção que poderão acontecer de maneira repentina. Cuidado apenas com a ansiedade, o excesso de pensamentos e a impulsividade nas palavras. Nem toda resposta precisará ser imediata. Em muitos momentos, o silêncio também será uma forma de sabedoria.

Palavra mágica: direção.

Touro cartas: O Jardim, O Trevo e O Urso

O taurino viverá encontros que abrirão novos caminhos e conexões importantes (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Junho favorecerá encontros, expansão social e oportunidades inesperadas, conforme as cartas O Jardim, “O Trevo” e O Urso. Pequenas sortes poderão abrir grandes caminhos, e conexões importantes surgirão por meio de ambientes, eventos ou pessoas próximas.

O mês também trará mais força pessoal, sensação de proteção e crescimento em áreas ligadas à estabilidade. Será um período positivo para fortalecer amizades, ampliar contatos e se aproximar de pessoas que compartilham dos mesmos objetivos. Apenas cuide do excesso de controle e da necessidade de proteger tudo ao seu redor, principalmente emoções e relações. Algumas situações exigirão mais leveza e confiança no fluxo natural da vida.

Palavra mágica: confiança.

Gêmeos cartas: Os Caminhos, A Lua e O Sol

O geminiano terá um mês de decisões emocionais e crescimento pessoal (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Será um mês de decisões emocionais e crescimento pessoal. Sua intuição estará muito forte, mas será necessário silenciar ruídos externos para ouvir a própria verdade. As cartas Os Caminhos, A Lua e O Sol indicam que algumas escolhas importantes poderão mexer profundamente com sentimentos, lembranças e sonhos antigos.

Junho trará momentos de reflexão sobre caminhos que não fazem mais sentido e outros que começarão a se abrir lentamente diante de você. O final do mês trará reconhecimento, brilho e mais clareza sobre aquilo que realmente faz sentido para sua vida. Quanto mais você confiar na própria percepção, mais fácil será encontrar equilíbrio nas decisões.

Palavra mágica: clareza.

Câncer cartas: A Casa, O Coração e A Âncora

O canceriano fortalecerá vínculos que trarão segurança emocional (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Junho ativará temas ligados à família, aos afetos e à segurança emocional. Você buscará mais estabilidade, acolhimento e conexão verdadeira com aquilo que faz sua alma se sentir em paz. Um vínculo importante tenderá a se fortalecer, e conversas emocionais poderão trazer mais união.

Segundo as cartas A Casa, O Coração e A Âncora, o mês favorecerá reconciliações, reorganizações no lar e momentos de proximidade com pessoas especiais. Também será um período importante para fortalecer raízes emocionais e compreender melhor aquilo que realmente traz sensação de pertencimento. Algumas respostas emocionais chegarão por meio de atitudes simples, mas profundas.

Palavra mágica: pertencimento.

Leão cartas: O Sol, O Chicote e As Estrelas

O leonino estará mais intuitivo e com a espiritualidade mais aberta (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Você entrará em um mês poderoso, mas que exigirá equilíbrio emocional. Por isso, evite desgastes desnecessários, discussões repetitivas e disputas de ego que poderão consumir sua energia. Apesar disso, sua luz estará muito forte, e as pessoas perceberão ainda mais seu magnetismo natural.

As cartas O Sol, O Chicote” e As Estrelas mostram que junho favorecerá a criatividade, o reconhecimento e o crescimento espiritual. Sua espiritualidade estará mais aberta, intuitiva e inspiradora, trazendo percepções importantes sobre pessoas e situações ao seu redor. O desafio do mês será aprender a usar sua força sem transformar tudo em batalha. Em muitos momentos, preservar a própria energia será mais importante do que provar algo.

Palavra mágica: equilíbrio.

Virgem cartas: O Livro, A Raposa e O Buquê

O virginiano deverá observar melhor antes de tomar decisões importantes (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Segundo as cartas O Livro, A Raposa e O Buquê, junho pedirá observação, estratégia e inteligência emocional. Nem tudo deverá ser revelado imediatamente, principalmente planos e decisões pessoais. Sua percepção estará aguçada, e isso ajudará a identificar situações que exigirão mais cautela.

Algumas pessoas poderão demonstrar intenções confusas, por isso será importante analisar atitudes antes de confiar totalmente. Estudos, espiritualidade e projetos intelectuais serão favorecidos. O mês também favorecerá aprendizados importantes e descobertas que poderão mudar sua forma de enxergar determinadas situações. O fim de junho trará alegrias inesperadas, boas notícias e surpresas emocionais positivas.

Palavra mágica: sabedoria.

Libra cartas: O Jardim, A Aliança e O Navio

O libriano terá um mês positivo para expandir seus horizontes e conhecer pessoas (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Junho favorecerá parcerias, relações e novos contatos. Convites, viagens ou mudanças de ambiente poderão abrir portas importantes e trazer experiências transformadoras. As cartas O Jardim, A Aliança e O Navio mostram que o amor ganhará movimento, e relações que estavam estagnadas tenderão a evoluir de maneira mais leve.

Será um período positivo para expandir horizontes, conhecer pessoas e permitir que a vida circule com mais naturalidade. O mês também favorecerá acordos, sociedades e reencontros importantes. Algumas oportunidades chegarão justamente por meio de conexões sociais ou ambientes diferentes daqueles que você costuma frequentar.

Palavra mágica: expansão.

Escorpião cartas: O Caixão, A Cobra e A Fênix

O escorpiano poderá encerrar ciclos e iniciar uma fase de renovação (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

As cartas O Caixão, A Cobra e A Fênix mostram que junho será intenso, profundo e transformador. Ciclos emocionais antigos começarão a encerrar para que uma nova versão sua possa nascer com mais força e consciência. Algumas situações poderão exigir afastamentos, encerramentos ou mudanças necessárias para o seu crescimento. Evite alimentar conflitos silenciosos, ressentimentos e desgastes emocionais prolongados.

O mês marcará um forte processo de renascimento interior e limpeza energética. Mesmo que certas mudanças pareçam difíceis no início, elas abrirão espaço para uma reconstrução muito mais verdadeira. Junho também favorecerá libertações emocionais e rompimentos de padrões antigos.

Palavra mágica: renascimento.

Sagitário cartas: O Cavaleiro, O Navio e As Estrelas

O sagitariano poderá explorar novos caminhos e oportunidades em diferentes áreas (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Segundo as cartas O Cavaleiro, O Navio e As Estrelas”, junho será um mês excelente para viagens, estudos e abertura espiritual. O período despertará a sede de liberdade, descobertas e novos horizontes. Mudanças positivas poderão surgir por meio de contatos, deslocamentos ou novos aprendizados. Sua energia estará mais magnética, inspiradora e conectada com sonhos maiores.

Será um período favorável para explorar novos caminhos, iniciar projetos e confiar mais no próprio potencial. A espiritualidade também estará muito presente, trazendo sinais, coincidências e respostas importantes ao longo do mês. Quanto mais você se permitir viver o novo, mais portas se abrirão.

Palavra mágica: aventura.

Capricórnio cartas: A Montanha, A Chave e O Sol

O capricorniano poderá superar desafios e conquistar vitórias importantes (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Conforme as cartas A Montanha, A Chave e O Sol, junho começará exigindo paciência, mas terminará trazendo vitórias importantes. Obstáculos serão superados por meio de persistência, maturidade e foco. Algumas situações poderão parecer lentas no início, porém respostas importantes chegarão no momento certo.

O mês favorecerá o crescimento profissional, o amadurecimento emocional e conquistas construídas com esforço verdadeiro. A espiritualidade mostra que nada está parado, apenas amadurecendo para acontecer da forma correta. Mesmo diante das dificuldades, você perceberá que existe uma força maior guiando seus passos e abrindo caminhos importantes.

Palavra mágica: superação.

Aquário cartas: As Estrelas, Os Pássaros e A Criança

O aquariano terá um mês positivo para iniciar projetos e retomar planos esquecidos (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

Junho trará criatividade, novas ideias e reencontro com sonhos antigos. Conversas importantes poderão abrir portas inesperadas e trazer novas perspectivas para sua vida pessoal ou profissional. O mês favorecerá leveza, inovação e conexões inspiradoras.

As cartas As Estrelas, Os Pássaros e A Criança indicam que será um período positivo para iniciar projetos, retomar planos esquecidos e acreditar mais nas próprias ideias. Um novo ciclo começará lentamente, trazendo mais esperança, curiosidade e vontade de recomeçar. Algumas respostas chegarão por meio de diálogos simples, mas extremamente significativos.

Palavra mágica: renovação.

Peixes cartas: A Lua, O Coração e O Peixe

O pisciano deverá cuidar da energia emocional e ouvir mais a própria intuição (Imagem: YULIA_988 | Shutterstock)

As cartas A Lua, O Coração e O Peixe mostram que junho será profundamente intuitivo para você. Emoções, espiritualidade e sensibilidade estarão amplificadas, fazendo com que perceba sinais e sentimentos com mais intensidade.

O mês favorecerá a prosperidade, a abundância emocional e a conexão com aquilo que realmente nutre sua alma. Será um período importante para fortalecer vínculos afetivos, cuidar da energia emocional e ouvir mais a própria intuição. Algumas situações exigirão recolhimento e silêncio para que respostas internas possam surgir com mais clareza. Quanto mais você respeitar seus sentimentos, mais equilíbrio encontrará ao longo do mês.

Palavra mágica: intuição.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.