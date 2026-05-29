Veja o que os elementos revelam sobre o lado sombrio de cada signo

Muitas vezes, a astrologia é utilizada como um afago ao ego. Falamos da coragem de Áries, da diplomacia de Libra ou da profundidade de Escorpião. Mas, como tudo no universo possui uma polaridade, cada signo também carrega sua própria sombra, um lado que raramente aparece nos horóscopos, mas que costuma emergir em momentos de tensão, frustração ou desequilíbrio. E os elementos do zodíaco têm grande influência nessa manifestação.
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Os signos de Fogo, por exemplo, tendem a expressar sua sombra por meio da impulsividade, do ego inflado e da necessidade de controle. Já os de Terra podem revelar rigidez, teimosia e excesso de cobrança. Os signos de Ar, quando desequilibrados, costumam fugir das emoções, agir com superficialidade ou frieza. Enquanto isso, os de Água podem mergulhar em dramas, manipulações emocionais e dificuldade de desapego.
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Conhecer essa sombra não significa julgar ou rotular, mas desenvolver consciência sobre padrões emocionais e comportamentais que podem ser transformados. Afinal, reconhecer aquilo que escondemos também é uma forma de autoconhecimento. A seguir, confira o que o zodíaco costuma deixar nas entrelinhas!
Elemento Fogo: o excesso de ego
Áries
O pioneiro pode se tornar o tirano. Seu lado sombrio é a impaciência destrutiva e a dificuldade crônica de ouvir quem não consegue acompanhar o seu ritmo.
Leão
Por trás do brilho, existe uma necessidade desesperada de validação. A sombra leonina é a vaidade ferida que se transforma em um autoritarismo dramático.
Sagitário
O otimismo esconde uma arrogância intelectual. Seu lado sombrio é ser o “dono da verdade”, que foge de compromissos e responsabilidades quando a realidade perde a graça.
Elemento Terra: a obsessão pelo controle
Touro
A busca por segurança vira uma possessividade asfixiante. A sombra taurina é a teimosia cega que prefere afundar com o barco a admitir que está errado.
Virgem
A busca pela perfeição esconde um crítico cruel. Seu lado sombrio é a mania de apontar o erro alheio para mascarar a própria insegurança crônica.
Capricórnio
A ambição pode se tornar frieza absoluta. A sombra capricorniana é o utilitarismo, a tendência de ver as pessoas apenas como degraus para os seus objetivos.
Elemento Ar: o distanciamento frio
Gêmeos
A versatilidade esconde a falta de caráter em momentos críticos. Seu lado sombrio é a superficialidade e a facilidade em distorcer a narrativa a seu favor.
Libra
A busca pelo equilíbrio é, muitas vezes, uma fuga do conflito. A sombra libriana é a omissão e a manipulação passivo-agressiva para manter as aparências.
Aquário
A rebeldia esconde um complexo de superioridade. Seu lado sombrio é o distanciamento emocional que trata as pessoas como estatísticas ou conceitos, nunca como seres humanos.
Elemento Água: o caos emocional
Câncer
O cuidado esconde a chantagem emocional. A sombra canceriana é o uso do passado e do vitimismo como arma para manter todos sob seu domínio emocional.
Escorpião
A intensidade vira obsessão e vingança. Seu lado sombrio é o controle pelo medo e a dificuldade incapacitante de perdoar o que já morreu e foi enterrado.
Peixes
A empatia esconde o escapismo. A sombra pisciana é a irresponsabilidade disfarçada de “vítima das circunstâncias”, fugindo da realidade para não encarar as consequências.
Reconhecer essas características não serve para apontar o dedo, mas para entender que a luz de um signo só faz sentido quando ele aprende a lidar com a própria sombra. Afinal, ninguém é feito só de bons aspectos.
Por astróloga Eunice Ferrari