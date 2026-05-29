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Astrologia

Lua Azul rara: 4 signos que serão mais afetados pelo fenômeno

Com energia de encerramentos e expansão, evento promete mexer com emoções, relações e escolhas

Emoções, trabalho e relações podem ganhar um peso diferente na Lua Azul (Imagem: Lukasz Pawel Szczepanski | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Emoções, trabalho e relações podem ganhar um peso diferente na Lua Azul (Imagem: Lukasz Pawel Szczepanski | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em alguns momentos, tudo parece pedir mudança ao mesmo tempo. Conversas mal resolvidas reaparecem, decisões começam a pesar mais e até aquela sensação de não dá mais para continuar assim fica mais forte. Pois é exatamente esse clima que muita gente pode sentir na próxima semana com a chegada da Lua Azul.

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O fenômeno acontece no dia 31 de maio, às 5h45 da manhã, no signo de Sagitário, e carrega um simbolismo bem intenso na astrologia. Simone Taróloga, especialista da iQuilibrio, explica que, apesar do nome, a Lua não fica azul no céu. Ela recebe esse título por ser a segunda Lua Cheia dentro do mesmo mês, algo raro, que acontece apenas a cada dois ou três anos, pontua. 

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E, desta vez, o evento será ainda mais especial. Além da Lua Azul, teremos também uma microlua, pois o astro estará mais distante da Terra. Na prática, ela pode parecer um pouco menor e menos brilhante, mas energeticamente o momento continua sendo considerado poderoso para encerramentos, decisões e mudanças importantes, comenta Simone Taróloga.

Por que tanta gente sente a vida virando durante uma Lua Azul?

Na astrologia, a Lua Cheia já costuma representar ápice, revelações e emoções vindo à tona. A Lua Azul intensifica ainda mais essa energia. É como se aquilo que estava sendo empurrado com a barriga começasse a pedir definição.

Relacionamentos sem futuro, trabalhos que já não fazem sentido, amizades desgastadas, escolhas adiadas, tudo isso pode ganhar um peso diferente. De acordo com a taróloga, como essa Lua acontecerá em Sagitário, signo ligado à expansão, verdade e liberdade, a tendência será surgir uma vontade muito forte de mudar a rota da própria vida. Aquele clássico pensamento: Eu realmente quero continuar desse jeito?.

Signos que devem sentir a Lua Azul com mais força

1. Sagitário

O signo mais impactado pelo fenômeno poderá viver uma espécie de reinício interno. Questões ligadas ao propósito de vida, carreira e futuro tenderão a ficar muito evidentes. Será um período importante para recalcular a rota.

2. Gêmeos

Como signo oposto complementar de Sagitário, Gêmeos poderá sentir mudanças acontecendo rápido demais. Conversas importantes, decisões e viradas inesperadas entrarão em destaque.

3. Escorpião

A energia emocional promete ser intensa. Mágoas antigas, questões afetivas e processos internos poderão vir à tona para serem finalmente encerrados.

4. Aquário

O momento favorecerá cortes necessários, principalmente em amizades e relações que já não fazem mais sentido. Algumas conexões poderão simplesmente perder a força.

Mulher sentada em um sofá com um notebook no colo e a mão no queixo pensando
A Lua Azul pode gerar vontade de recomeçar hábitos ou projetos (Imagem: Perfect Wave | Shutterstock)

Sinais que podem aparecer nos próximos dias

Mesmo quem não acompanha astrologia poderá perceber algumas mudanças emocionais durante esta fase. Entre os efeitos mais comentados, estão:

  • Necessidade de se afastar de ambientes cansativos;
  • Vontade de recomeçar hábitos ou projetos;
  • Sensação de clareza repentina sobre situações confusas;
  • Retorno de assuntos mal resolvidos;
  • Impulsividade para tomar decisões;
  • Maior sensibilidade emocional;
  • Necessidade de cortar excessos e desapegar.

Também é um período que costuma mexer bastante com sonhos, intuição e coincidências estranhas, aquelas situações que fazem muita gente pensar que determinada situação não é por acaso. 

Rituais simples para aproveitar a energia da Lua Azul

Esse fenômeno costuma ser bom para fazer limpezas energéticas e manifestar intenções para os próximos meses. Abaixo, Simone Taróloga lista alguns rituais simples que podem ser feitos entre a noite do dia 31 de maio e a madrugada do dia 1º de junho: 

  • Banho energético: alecrim e louro aparecem como combinação clássica para limpeza, expansão e abertura de caminhos;
  • Carta de desapego: escrever em um papel tudo aquilo que deseja deixar para trás e depois queimá-lo com segurança simboliza encerramento de ciclos;
  • Água da Lua: deixar uma garrafa de vidro com água sob a luz da Lua Cheia é um ritual muito popular entre pessoas que acreditam em energização e clareza mental.

Por acontecer em Sagitário, signo do arqueiro, esse também é considerado um ótimo momento para escrever objetivos e visualizar os próximos passos da vida, finaliza a especialista da iQuilibrio.

Por Ana Carolina Batista

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    Por Redação EdiCase
    postado em 29/05/2026 18:02
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