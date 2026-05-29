Nascida na Ucrânia em 1920 e naturalizada brasileira ainda na infância, Clarice Lispector tornou-se uma das vozes mais importantes da literatura nacional. Jornalista, cronista e romancista, a autora construiu uma trajetória marcada por obras que romperam padrões narrativos e conquistaram leitores dentro e fora do Brasil.

Seus textos atravessam gerações por apresentarem percepções profundas sobre experiências universais, estimulando diferentes interpretações a cada leitura. Por essa capacidade de captar nuances da experiência humana, muitas de suas frases continuam inspirando leitores e despertando reflexões sobre amor, vida e autoconhecimento.

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Abaixo, confira as melhores frases de Clarice Lispector sobre amor, vida e autoconhecimento!

1. A busca por verdades além da lógica

Não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é passível de fazer sentido. Eu não: quero é uma verdade inventada.

Trecho retirado do livro Água Viva, Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

2. O desafio de viver plenamente livre

Liberdade? É o meu último refúgio, forcei-me à liberdade e aguento-a não como um dom mas com heroísmo: sou heroicamente livre. E quero o fluxo.

Trecho retirado do livro Água Viva, Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

3. A importância de pensar por si

Depois que descobri em mim mesma como é que se pensa, nunca mais pude acreditar no pensamento dos outros.

Trecho retirado do livro Para não esquecer, edição comemorativa, Rio de Janeiro: Rocco, 2020.

4. Quando o medo aponta o caminho

O medo sempre me guiou para o que eu quero. E porque eu quero, temo. Muitas vezes foi o medo que me tomou pela mão e me levou. O medo me leva ao perigo. E tudo o que eu amo é arriscado.

Trecho retirado do livro Para não esquecer, edição comemorativa, Rio de Janeiro: Rocco, 2020.

Os escritos da autora permanecem atuais décadas após a publicação (Imagem: NNNMMM | Shutterstock)

5. O enfrentamento dos próprios limites

Mas existe um grande, o maior obstáculo para eu ir adiante: eu mesma. Tenho sido a maior dificuldade no meu caminho. É com enorme esforço que consigo me sobrepor a mim mesma.

Retirado do livro Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, edição comemorativa, Rio de Janeiro: Rocco, 2020.

6. A força encontrada na solidão

Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite.

Trecho retirado do livro A hora da Estrela, Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

7. A valorização do agora

Vivemos exclusivamente no presente, pois sempre e eternamente é o dia de hoje, e o dia de amanhã será um hoje, a eternidade é o estado das coisas neste momento.

Trecho retirado do livro A hora da Estrela, Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

8. Sobre a intensidade do amor

Fico com medo. Mas o coração bate. O amor inexplicável faz o coração bater mais depressa. A garantia única é que eu nasci. Tu és uma forma de ser eu, e eu uma forma de te ser: eis os limites de minha possibilidade.

Trecho retirado do livro Água Viva, Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

9. A beleza daquilo que é verdadeiro

Ficaria mais atraente se eu o tornasse mais atraente. Usando, por exemplo, algumas das coisas que emolduram uma vida ou uma coisa ou romance ou um personagem. É perfeitamente lícito tornar atraente, só que há o perigo de um quadro se tornar quadro porque a moldura o fez quadro. Para ler, é claro, prefiro o atraente, me cansa menos, me arrasta mais, me delimita e me contorna. Para escrever, porém, tenho que prescindir. A experiência vale a pena, mesmo que seja apenas para quem escreveu.

Trecho retirado do livro Para não esquecer, edição comemorativa, Rio de Janeiro: Rocco, 2020.

10. Seguir em frente apesar das dificuldades

Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. Apesar de, se deve morrer. Inclusive muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para a frente.

Retirado do livro Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, edição comemorativa, Rio de Janeiro: Rocco, 2020.