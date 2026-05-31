Tarot semanal: previsão para os signos de 01 a 07 de junho de 2026

A semana será marcada por reflexões, transformações e oportunidades de crescimento pessoal para os signos. Conforme as cartas do tarot, enquanto alguns nativos sentirão necessidade de desacelerar, reorganizar prioridades e cuidar mais das emoções, outros viverão momentos favoráveis para fortalecer relações, investir nos projetos e buscar maior estabilidade.
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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!
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Áries 9 de Paus
Conforme a carta 9 de Paus, você poderá se sentir mais cansado(a) ou defensivo(a). Mesmo assim, a semana mostrará força para continuar. Nem toda batalha precisará ser enfrentada por impulso.
Touro A Imperatriz
Segundo a carta A Imperatriz, a semana será fértil e agradável. Criatividade, prazer, beleza e abundância ganharão destaque. Será um bom momento para cuidar da autoestima e da vida material.
Gêmeos 5 de Paus
Conforme a carta 5 de Paus, pequenos conflitos ou disputas poderão surgir. Por isso, evite entrar em discussões desnecessárias. Nem toda provocação merecerá resposta.
Câncer 10 de Copas
Haverá afeto e conexão emocional, conforme a carta 10 de Copas. A semana será positiva para família, amizades e relações que trazem sensação de acolhimento e pertencimento.
Leão O Diabo
Tenha cuidado com exageros, dependências emocionais ou situações tóxicas, alerta a carta O Diabo. Nem tudo o que seduz faz bem. Observe o que anda te prendendo.
Virgem Cavaleiro de Espadas
A semana será acelerada, alerta a carta Cavaleiro de Espadas. Você poderá agir mais por impulso ou desejar resolver tudo rapidamente. Apenas tenha cuidado para não atropelar processos e pessoas.
Libra 6 de Ouros
Conforme a carta 6 de Ouros, haverá trocas equilibradas. Alguém poderá te ajudar ou reconhecer o seu valor. Será uma semana favorável para generosidade, parcerias e equilíbrio material.
Escorpião A Sacerdotisa
Nem tudo precisará ser revelado, alerta a carta A Sacerdotisa. Sua intuição estará fortíssima. Observe mais, fale menos e confie nos sinais.
Sagitário 7 de Copas
Conforme a carta 7 de Copas, haverá muitas opções e distrações. Tenha cuidado para não se perder em ilusões ou promessas vazias. Escolha com consciência.
Capricórnio Rei de Ouros
Haverá estabilidade e maturidade, revela a carta Rei de Ouros. A semana será favorável para finanças, trabalho e construção de segurança. Você transmitirá firmeza e confiança.
Aquário A Morte
Transformações profundas acontecerão, mostra a carta A Morte. Algo precisará ser encerrado para que uma nova fase realmente comece. Não tenha medo de deixar ir.
Peixes 3 de Ouros
Conforme a carta 3 de Ouros, haverá reconhecimento e crescimento. A semana será positiva para trabalho em equipe, aprendizado e projetos que começarão a mostrar resultados.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.