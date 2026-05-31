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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 01 a 07 de junho de 2026

Veja o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

A energia da semana favorecerá amadurecimento, autoconhecimento e a construção de caminhos mais alinhados com os desejos e objetivos pessoais (Imagem: Nakaya | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A energia da semana favorecerá amadurecimento, autoconhecimento e a construção de caminhos mais alinhados com os desejos e objetivos pessoais (Imagem: Nakaya | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana será marcada por reflexões, transformações e oportunidades de crescimento pessoal para os signos. Conforme as cartas do tarot, enquanto alguns nativos sentirão necessidade de desacelerar, reorganizar prioridades e cuidar mais das emoções, outros viverão momentos favoráveis para fortalecer relações, investir nos projetos e buscar maior estabilidade.

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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries 9 de Paus

Ilustração do signo de áries em um círculo roxo e em cima de um fundo preto
A semana do ariano mostrará força para continuar (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Conforme a carta 9 de Paus, você poderá se sentir mais cansado(a) ou defensivo(a). Mesmo assim, a semana mostrará força para continuar. Nem toda batalha precisará ser enfrentada por impulso.

Touro A Imperatriz

Ilustração do signo de touro em um círculo roxo e em cima de um fundo preto
O taurino poderá cuidar da autoestima e da vida material (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Segundo a carta A Imperatriz, a semana será fértil e agradável. Criatividade, prazer, beleza e abundância ganharão destaque. Será um bom momento para cuidar da autoestima e da vida material.

Gêmeos 5 de Paus

Ilustração do signo de gêmeos em um círculo roxo e em cima de um fundo preto
O geminiano deverá evitar entrar em discussões desnecessárias (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Conforme a carta 5 de Paus, pequenos conflitos ou disputas poderão surgir. Por isso, evite entrar em discussões desnecessárias. Nem toda provocação merecerá resposta.

Câncer 10 de Copas

Ilustração do signo de câncer em um círculo roxo e em cima de um fundo preto
A semana do canceriano será positiva para família, amizades e relações que trazem sensação de acolhimento (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Haverá afeto e conexão emocional, conforme a carta 10 de Copas. A semana será positiva para família, amizades e relações que trazem sensação de acolhimento e pertencimento.

Leão O Diabo

Ilustração do signo de leão em um círculo roxo e em cima de um fundo preto
O leonino deverá ter cuidado com exageros e dependências emocionais (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Tenha cuidado com exageros, dependências emocionais ou situações tóxicas, alerta a carta O Diabo. Nem tudo o que seduz faz bem. Observe o que anda te prendendo.

Virgem Cavaleiro de Espadas

Ilustração do signo de virgem em um círculo roxo e em cima de um fundo preto
O virginiano poderá agir mais por impulso ou desejar resolver tudo rapidamente (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

A semana será acelerada, alerta a carta Cavaleiro de Espadas. Você poderá agir mais por impulso ou desejar resolver tudo rapidamente. Apenas tenha cuidado para não atropelar processos e pessoas.

Libra 6 de Ouros

Ilustração do signo de libra em um círculo roxo e em cima de um fundo preto
Para o libriano, será uma semana favorável para generosidade (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Conforme a carta 6 de Ouros, haverá trocas equilibradas. Alguém poderá te ajudar ou reconhecer o seu valor. Será uma semana favorável para generosidade, parcerias e equilíbrio material.

Escorpião A Sacerdotisa

Ilustração do signo de escorpião em um círculo roxo e em cima de um fundo preto
O escorpiano deverá observar mais e confiar nos sinais (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Nem tudo precisará ser revelado, alerta a carta A Sacerdotisa. Sua intuição estará fortíssima. Observe mais, fale menos e confie nos sinais.

Sagitário 7 de Copas

Ilustração do signo de sagitário em um círculo roxo e em cima de um fundo preto
O sagitariano deverá ter cuidado para não se perder em ilusões ou promessas vazias (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Conforme a carta 7 de Copas, haverá muitas opções e distrações. Tenha cuidado para não se perder em ilusões ou promessas vazias. Escolha com consciência.

Capricórnio Rei de Ouros

Ilustração do signo de capricórnio em um círculo roxo e em cima de um fundo preto
O capricorniano transmitirá firmeza e confiança (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Haverá estabilidade e maturidade, revela a carta Rei de Ouros. A semana será favorável para finanças, trabalho e construção de segurança. Você transmitirá firmeza e confiança.

Aquário A Morte

Ilustração do signo de aquário em um círculo roxo e em cima de um fundo preto
Transformações profundas acontecerão para o aquariano (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Transformações profundas acontecerão, mostra a carta A Morte. Algo precisará ser encerrado para que uma nova fase realmente comece. Não tenha medo de deixar ir.

Peixes 3 de Ouros

Ilustração do signo de peixes em um círculo roxo e em cima de um fundo preto
A semana do pisciano será positiva para trabalho em equipe e aprendizado (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Conforme a carta 3 de Ouros, haverá reconhecimento e crescimento. A semana será positiva para trabalho em equipe, aprendizado e projetos que começarão a mostrar resultados.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 31/05/2026 08:12
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