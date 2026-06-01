InícioRevista do Correio
Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/06/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

A segunda-feira favorecerá o crescimento emocional, mas exigirá paciência dos nativos (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A segunda-feira favorecerá o crescimento emocional, mas exigirá paciência dos nativos (Imagem: T.Den_Team | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A primeira segunda-feira de junho trará uma energia de reflexão, movimento e novos aprendizados emocionais. Algumas cartas do tarot indicam crescimento, clareza e oportunidades importantes, enquanto outras alertam para conflitos, desgaste emocional e necessidade de agir com mais paciência. O dia favorecerá quem conseguir ouvir a própria intuição, sem deixar de agir de forma consciente.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Áries A Sacerdotisa

Ilustração de um carneiro em tons de lilás e rosa com o símbolo de Áries abaixo, sobre fundo rosa-claro
O dia favorecerá silêncio, observação e maior conexão do ariano com sua intuição (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Segundo a carta “A Sacerdotisa”, o dia favorecerá silêncio, observação e maior conexão com sua intuição. No amor, você poderá perceber sentimentos escondidos ou entender melhor situações que antes causavam dúvidas. Na carreira, agir com estratégia e discrição será mais inteligente do que revelar todos os seus planos. A saúde emocional melhorará quando você respeitar seus momentos de descanso e introspecção. Entre amigos, você tenderá a buscar relações mais profundas e verdadeiras.

Touro Cavaleiro de Espadas

Ilustração do rosto de um touro em amarelo e roxo com chifres listrados e o símbolo de Touro abaixo, sobre fundo rosa-claro
O dia trará ao taurino movimento, decisões rápidas e necessidade de agir com mais coragem (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Espadas” mostra que o dia trará movimento, decisões rápidas e necessidade de agir com mais coragem diante dos desafios. No amor, conversas intensas poderão movimentar emoções e trazer esclarecimentos importantes. Na carreira, oportunidades surgirão rapidamente, exigindo atenção e agilidade nas respostas. A saúde pedirá cuidado com ansiedade e excesso de impulsividade mental. Entre amigos, discussões poderão acontecer se faltar paciência para ouvir opiniões diferentes.

Gêmeos Cavaleiro de Ouros

Ilustração de dois rostos femininos lilás com olhos fechados e o símbolo de Gêmeos entre eles, sobre fundo rosa-claro
O dia favorecerá estabilidade, disciplina e construção gradual dos objetivos do geminiano (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” indica que o dia favorecerá estabilidade, disciplina e construção gradual dos seus objetivos. No amor, atitudes constantes e sinceras fortalecerão vínculos importantes. Na carreira, dedicação e responsabilidade poderão trazer reconhecimento e segurança financeira no futuro. A saúde melhorará quando você respeitar seu ritmo e evitar exageros na rotina. Entre amigos, relações tranquilas e confiáveis ganharão mais valor.

Câncer 10 de Ouros

Ilustração de um caranguejo estilizado em amarelo, azul e lilás com o símbolo de Câncer abaixo, sobre fundo rosa-claro
O dia favorecerá a estabilidade emocional, a prosperidade e o fortalecimento das relações pessoais do canceriano (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Segundo a carta “10 de Ouros”, o dia favorecerá a estabilidade emocional, a prosperidade e o fortalecimento das relações pessoais. No amor, haverá mais maturidade, acolhimento e sensação de segurança afetiva. Na carreira, oportunidades financeiras ou reconhecimento profissional tenderão a trazer mais tranquilidade. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre responsabilidades e prazer. Entre amigos e família, o clima será harmonioso e cheio de apoio verdadeiro.

Leão O Julgamento

Ilustração do rosto de um leão amarelo com juba roxa e o símbolo de Leão abaixo, sobre fundo rosa-claro
O dia trará ao leonino renascimentos, clareza emocional e decisões importantes sobre o futuro (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “O Julgamento” indica que o dia trará renascimentos, clareza emocional e decisões importantes sobre o futuro. No amor, conversas sinceras poderão ajudar a encerrar pendências e abrir espaço para uma nova fase. Na carreira, oportunidades surgirão quando você confiar mais no próprio potencial e deixar o passado para trás. A saúde emocional melhorará quando você abandonar culpas e cobranças antigas. Entre amigos, reencontros e diálogos importantes tenderão a mexer com suas emoções.

Virgem 5 de Espadas

Ilustração de um rosto feminino com cabelos amarelos, olhos fechados e o símbolo de Virgem no pescoço, sobre fundo rosa-claro
O virginiano precisará ter cuidado com conflitos e desgaste emocional (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “5 de Espadas” alerta para conflitos, desgaste emocional e necessidade de evitar disputas desnecessárias. No amor, insistir em ter razão poderá gerar afastamentos e mágoas difíceis de resolver. Na carreira, será importante agir com diplomacia diante de ambientes competitivos ou tensos. A saúde emocional pedirá mais equilíbrio e menos excesso de cobrança mental. Entre amigos, escolha melhor suas batalhas e preserve sua paz.

Libra Ás de Espadas

Ilustração da balança, símbolo de Libra, em tons de lilás, azul e amarelo, sobre fundo rosa-claro
O dia do libriano favorecerá clareza mental, novas ideias e decisões importantes (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Segundo a carta “Ás de Espadas”, o dia favorecerá clareza mental, novas ideias e decisões importantes. No amor, conversas sinceras ajudarão você a entender melhor seus sentimentos e expectativas. Na carreira, oportunidades ligadas à comunicação e novos projetos tenderão a ganhar força rapidamente. A saúde melhorará quando você enfrentar situações sem fugir da verdade. Entre amigos, trocas honestas fortalecerão relações.

Escorpião 7 de Ouros

Ilustração de um escorpião em tons de azul, roxo e rosa com o símbolo de Escorpião acima, sobre fundo rosa-claro
O dia favorecerá a paciência, o amadurecimento e a reflexão do escorpiano sobre tudo o que vem sendo construído (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “7 de Ouros” mostra que o dia favorecerá a paciência, o amadurecimento e a reflexão sobre tudo o que vem sendo construído nos últimos meses. No amor, as relações tenderão a evoluir lentamente, mas de maneira mais sólida e verdadeira. Na carreira, os resultados poderão demorar um pouco mais para aparecer, mas seu esforço não será desperdiçado. A saúde melhorará quando você respeitar seu tempo e evitar excesso de autocobrança. Entre amigos, conversas tranquilas ajudarão a trazer mais equilíbrio emocional.

Sagitário 3 de Paus

Ilustração do símbolo de Sagitário representado por um arco e flecha em tons de lilás, rosa e azul, sobre fundo rosa-claro
O dia favorecerá expansão, novos planos e crescimento do sagitariano em diferentes áreas da vida (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “3 de Paus” indica que o dia favorecerá expansão, novos planos e crescimento pessoal em diferentes áreas da vida. No amor, as relações poderão avançar para uma fase mais madura e cheia de expectativas positivas. Na carreira, projetos importantes começarão a mostrar evolução, e novas oportunidades surgirão. A saúde melhorará quando você encontrar motivação e propósito nos seus objetivos. Entre amigos, conversas inspiradoras abrirão novos caminhos.

Capricórnio 5 de Paus

Ilustração de uma cabra lilás com chifres rosa e o símbolo de Capricórnio na testa, sobre fundo rosa-claro
O dia poderá trazer conflitos de opinião e sensação de competição excessiva ao capricorniano (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

Segundo a carta “5 de Paus”, o dia poderá trazer irritações, conflitos de opinião e sensação de competição excessiva. No amor, pequenas divergências poderão ganhar força se faltar diálogo e compreensão. Na carreira, os desafios exigirão mais paciência e jogo de cintura para lidar com pessoas difíceis. A saúde emocional pedirá atenção ao estresse e ao acúmulo de tensão mental. Entre amigos, evite alimentar disputas desnecessárias.

Aquário 9 de Paus

Ilustração do símbolo de Aquário com um jarro cor-de-rosa vertendo água azul, sobre fundo rosa-claro
O aquariano poderá sentir a necessidade de proteger sua energia ao longo do dia (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “9 de Paus” indica que você poderá sentir cansaço emocional e necessidade de proteger mais sua energia ao longo do dia. No amor, experiências antigas poderão fazer você agir de forma defensiva sem perceber. Na carreira, apesar do desgaste, sua persistência será importante para superar obstáculos. A saúde pedirá mais descanso e atenção aos sinais do corpo e da mente. Entre amigos, tente não carregar tudo sozinho(a).

Peixes O Louco

Ilustração do símbolo de Peixes com dois peixes amarelos e detalhes em lilás, sobre fundo rosa-claro
O dia favorecerá liberdade, novos começos e a vontade do pisciano de viver experiências diferentes (Imagem: warmjuly | Shutterstock)

A carta “O Louco” mostra que o dia favorecerá liberdade, novos começos e vontade de viver experiências diferentes. No amor, você poderá sentir necessidade de viver relações mais leves e espontâneas. Na carreira, oportunidades inesperadas surgirão, exigindo coragem para sair da zona de conforto. A saúde melhorará quando você desacelerar a autocobrança e se permitir viver com mais leveza. Entre amigos, convites e novidades prometem deixar a segunda-feira mais divertida e movimentada.

  • Google Discover Icon
VP
VP

Viviane Pettersen

    -
    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 01/06/2026 07:07
    SIGA
    x