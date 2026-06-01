Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 01 a 07 de junho de 2026

A primeira semana de junho pedirá mais consciência emocional, com necessidade de equilibrar impulsos, desacelerar a mente e agir com cautela nas decisões (Imagem: vetre | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A primeira semana de junho trará movimentos importantes no campo emocional e nas decisões pessoais. O baralho cigano indica um período de maior percepção, no qual situações antes indefinidas começarão a ganhar direção. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, ouvir a própria intuição com equilíbrio será essencial para evitar desgastes e fortalecer caminhos mais conscientes.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

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Áries

Para Áries, a semana será de intensidade emocional e atenção redobrada aos impulsos, pedindo mais equilíbrio para evitar conflitos (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

A carta “O Chicote” aponta intensidade emocional e necessidade de controlar impulsos. Evite discussões desnecessárias ou reações precipitadas. No amor, antigos conflitos poderão voltar à tona, pedindo maturidade. No trabalho, o excesso de pressão exigirá mais equilíbrio.

Touro

Touro precisará de mais organização e constância nesta semana, aproveitando a estabilidade do período para fortalecer planos (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

A carta “A Âncora” indica estabilidade e segurança nas decisões. A semana favorecerá a organização financeira e o fortalecimento de planos. No amor, relações ganharão mais confiança e profundidade. No trabalho, a persistência trará bons resultados.

Gêmeos

Gêmeos passará por uma fase em que desacelerar a mente e cuidar da comunicação será essencial para evitar ruídos (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

A carta “Os Pássaros” indica excesso de pensamentos e necessidade de desacelerar a mente. Conversas importantes poderão trazer esclarecimentos. No amor, evite interpretações precipitadas. No trabalho, a comunicação será essencial para evitar mal-entendidos.

Câncer

Para Câncer, a semana será de renovação emocional, abrindo espaço para recomeços, mais leveza nas experiências e fortalecimento dos vínculos afetivos (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

A carta “A Criança” revela renovação emocional e novos começos. A semana favorecerá leveza e abertura para experiências diferentes. No amor, gestos simples fortalecerão vínculos. No trabalho, a criatividade ajudará a encontrar soluções.

Leão

Para Leão, será necessário impor limites e administrar melhor a forças pessoal para evitar sobrecargas (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

A carta “O Urso” fala de força pessoal e necessidade de impor limites. Evite assumir responsabilidades que não são suas. No amor, ciúmes ou controle excessivo poderão gerar desgaste. No trabalho, liderança e firmeza serão necessárias.

Virgem

Para Virgem, a semana trará clareza mental e definição de caminhos importantes (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

A carta “As Estrelas” mostra clareza mental e direcionamento. A semana favorecerá decisões importantes e maior confiança no futuro. No amor, sentimentos ficarão mais transparentes. No trabalho, projetos começarão a ganhar definição.

Libra

Libra precisará ter mais cautela diante de situações incertas e possíveis ilusões (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

A carta “A Raposa” pede atenção com falsas promessas e excesso de expectativa. Observe mais antes de confiar plenamente. No amor, prudência evitará frustrações. No trabalho, detalhes escondidos poderão exigir cautela.

Escorpião

Para Escorpião, o momento exigirá maturidade emocional e postura estratégica diante de conflitos (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

A carta “A Cobra” revela situações delicadas e necessidade de inteligência emocional. Evite confrontos impulsivos ou disputas de poder. No amor, inseguranças precisarão ser trabalhadas com sinceridade. No trabalho, discrição será importante.

Sagitário

Sagitário entrará em um ciclo de mudanças e oportunidades, com abertura para novos caminhos e oportunidades inesperadas (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

A carta “O Navio” indica mudanças, deslocamentos e abertura para novas possibilidades. A semana favorecerá decisões ligadas ao futuro. No amor, novas conexões poderão surgir inesperadamente. No trabalho, oportunidades chegarão por meio de contatos ou novidades.

Capricórnio

Capricórnio precisará ter paciência para que resultados se consolidem aos poucos (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

A carta “O Relógio” mostra necessidade de paciência e respeito ao tempo das situações. Evite ansiedade por respostas imediatas. No amor, maturidade será essencial para manter o equilíbrio. No trabalho, resultados virão de forma gradual.

Aquário

Para Aquário, a semana será de leveza, harmonia e fortalecimento das relações (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

A carta “As Flores” indica harmonia, leveza e aproximações positivas. A semana favorecerá encontros agradáveis e momentos de bem-estar. No amor, demonstrações de carinho fortalecerão vínculos. No trabalho, o ambiente mais colaborativo ajudará nos resultados.

Peixes

Peixes passará por um período de encerramentos e aprendizados, sendo necessário desapegar e lidar com emoções com mais equilíbrio (Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock)

A carta “A Cruz” indica encerramentos necessários e aprendizados importantes. Algumas situações exigirão aceitação e desapego. No amor, conversas sinceras ajudarão a aliviar tensões. No trabalho, responsabilidade e equilíbrio emocional serão fundamentais.

Sol Viana

Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.