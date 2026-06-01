Alerta astrológico: 5 dicas para extrair o melhor de junho

Junho nos lembrará que evolução não acontece apenas por meio de grandes rupturas, mas também por meio de novas perspectivas (Imagem: Smart Calendar | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Junho chega trazendo movimento, trocas, dinamismo, muita força de expressão, aprendizados e uma aceleração mental típica da temporada geminiana. O começo do mês favorecerá novas ideias, conexões, estudos, conversas importantes e mudanças de perspectiva. Mas existe uma grande diferença entre viver a energia de Gêmeos na dispersão ou na consciência.

Na sua alta vibração, Gêmeos nos ensina sobre curiosidade saudável, flexibilidade, leveza, inteligência emocional e capacidade de enxergar a vida por meio de novos ângulos. O céu do mês de junho nos convidará justamente a isso: menos rigidez, mais presença. Menos excesso mental, mais consciência sobre aquilo que alimentamos dentro de nós.

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E, conforme o avanço do mês, a energia também mudará. No dia 21, o Sol entrará em Câncer e inaugurará uma atmosfera mais emocional, afetiva e introspectiva. Se a primeira metade do mês fala sobre explorar o mundo externo, a segunda convidará ao acolhimento interno, à conexão emocional e ao fortalecimento dos vínculos verdadeiros.

Além disso, Mercúrio retrógrado em Câncer no fim do mês (29/06) tenderá a trazer revisões importantes ligadas a sentimentos, a forma como expressamos nossas emoções, nossas relações familiares, memórias e padrões emocionais.

Ou seja: junho será um mês de integração entre mente e coração. Entre a leveza geminiana e a profundidade canceriana. Entre aprender coisas novas e, também, sentir mais profundamente aquilo que realmente importa.

Abaixo, confira 5 dicas para extrair o melhor de junho, segundo a astrologia.

1. Aprenda algo novo e saia do piloto automático

A energia geminiana floresce quando existe movimento mental saudável. Junho favorecerá estudos, leituras, cursos, trocas intelectuais, criatividade e novas experiências.

A Lua Nova em Gêmeos do dia 14/06 abrirá um portal importante para renovar pensamentos, atualizar narrativas internas e experimentar novos caminhos. Muitas vezes, o que aprisiona uma pessoa não é a realidade em si, mas a repetição automática dos mesmos pensamentos e comportamentos.

Esse é um excelente momento para:

Começar algo novo;

Desenvolver habilidades;

Conhecer pessoas diferentes;

Viajar;

Mudar pequenos hábitos;

Estimular a criatividade.

Gêmeos nos lembra que a evolução também acontece por meio da curiosidade.

2. Observe a qualidade dos seus pensamentos

Junho também trará aspectos desafiadores envolvendo Mercúrio, Netuno e Saturno, o que poderá gerar ansiedade, excesso de estímulo mental, confusão emocional, preocupação excessiva e dificuldade para enxergar situações com clareza.

Mercúrio entra em Câncer logo no início do mês (01/06), intensificando pensamentos emocionais mais intensos e conexão com memórias do passado. Por outro lado, as quadraturas com Netuno e Saturno poderão alternar entre fantasia, insegurança e autocobrança.

Por isso, uma das práticas mais importantes de junho será desenvolver discernimento. Nem tudo o que você pensa é verdade. Nem toda preocupação merece virar realidade. Pergunte-se: “Esse pensamento está me fortalecendo ou me enfraquecendo?”.

Práticas como meditação, escrita terapêutica, pausas conscientes e redução do excesso de informações podem ajudar muito nesse período. Busque aquilo que te nutre ou te abastece genuinamente.

Vênus em Leão fala sobre autoestima, romantismo, criatividade no amor e coragem de demonstrar sentimentos (Imagem: Outer Space | Shutterstock)

3. Fortaleça relações que nutrem sua essência

Junho favorecerá encontros importantes, conversas profundas e reconexões emocionais. A conjunção entre Vênus e Júpiter no dia 9 ampliará afetos, acolhimento e generosidade emocional. Por outro lado, a entrada de Vênus em Leão no dia 13 trará mais intensidade, magnetismo e desejo de viver relações mais autênticas e verdadeiras.

Na alta vibração, Vênus em Leão fala sobre autoestima, romantismo, criatividade no amor e coragem de demonstrar sentimentos. Mas na baixa vibração, pode despertar carência de validação, orgulho excessivo e necessidade constante de reconhecimento.

E isso ficará ainda mais evidente com a oposição entre Vênus e Plutão no dia 17, aspecto que poderá trazer jogos de poder, ciúmes ou relações emocionalmente desgastantes à tona.

O aprendizado do mês será perceber quais relações expandem sua luz e quais drenam sua energia. Relacionamentos saudáveis não apagam identidades. Eles potencializam quem somos.

4. Use sua voz com mais consciência

Junho reforçará o poder da comunicação. Gêmeos rege a fala, as ideias e a forma como nos conectamos com o mundo. E, no fim do mês, Marte entrando em Gêmeos amplificará ainda mais a força das palavras. Com Mercúrio retrógrado em Câncer no final do mês, o convite será o de revisar a forma como comunicamos as nossas emoções.

Será importante evitar:

Impulsividade;

Excesso de opiniões;

Necessidade de provar razão o tempo todo;

Discussões desgastantes.

Por outro lado, o período favorecerá:

Escrita;

Produção de conteúdo;

Ensino;

Networking;

Divulgação de projetos;

Expressão criativa;

Trocas inteligentes.

A pergunta-chave será: “O que minha comunicação está construindo?”.

Palavras podem abrir caminhos. Palavras também podem criar ruídos desnecessários. Esteja presente e use o seu discernimento a seu favor.

5. Permita-se viver com mais leveza e flexibilidade

Existe uma inteligência espiritual na leveza… e Gêmeos sabe disso. Muitas pessoas associam profundidade ao peso, mas junho mostrará que é possível amadurecer sem endurecer. O céu do mês pedirá mais flexibilidade, diversidade, jogo de cintura, humor, presença e capacidade de adaptação.

Com a entrada do Sol em Câncer e Mercúrio retrógrado no fim do mês, emoções profundas poderão emergir. Justamente por isso, será essencial criar espaços de acolhimento, descanso e reconexão consigo.

Leveza pode ser:

Desacelerar pensamentos;

Rir mais;

Contemplar a vida;

Mudar a rota sem culpa;

Estar perto de pessoas que fazem bem;

Permitir-se recomeçar.

Junho nos lembrará que a evolução não acontece apenas por meio de grandes rupturas, mas também por meio de novas perspectivas, novas conversas e novas formas de enxergar a própria vida.

Por Fernanda Marto de Miranda

Astrologia terapêutica & terapias integrativas