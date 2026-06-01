Batom vermelho, glow e ondas: por que Marilyn Monroe continua sendo referência de beleza

Alguns detalhes do visual de Marilyn Monroe resistiram ao tempo e ganharam novas releituras nos últimos anos (Imagem: spatuletail | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em 1º de junho de 2026, Marilyn Monroe completaria 100 anos. Dona de uma das imagens mais icônicas da cultura pop, a atriz permanece como referência quando o assunto é beleza clássica. Seus cabelos loiros volumosos, a boca vermelha marcante e a maquiagem iluminada continuam inspirando tendências, campanhas e produções de beleza até hoje.

A estética eternizada pela atriz ganhou novas releituras nos últimos anos, impulsionada pelo retorno do glamour vintage e do chamado Old Hollywood Glam, movimento que resgata penteados polidos, maquiagem sofisticada e acabamentos luminosos. Segundo Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística do Jacques Janine, o visual de Marilyn segue atual justamente por valorizar elementos atemporais. Ela continua inspirando porque combina sofisticação e feminilidade de uma forma muito atual, explica.

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Para Maurício Pina, hairstylist e diretor artístico do Jacques Janine, os principais traços da beleza eternizada pela atriz continuam presentes, mas adaptados às tendências contemporâneas. Hoje, a diferença está nos acabamentos mais leves e naturais, mas os principais elementos continuam presentes nas tendências, afirma.

A partir dessa base clássica, alguns traços específicos da beleza de Marilyn seguem como referência direta na maquiagem e nos cabelos contemporâneos e ajudam a entender como adaptar o visual para hoje. Veja os principais elementos desse legado em detalhes!

1. Batom vermelho segue como símbolo de elegância

Poucos itens de maquiagem são tão associados à atriz quanto os lábios vermelhos. Atemporal, o visual continua entre os mais pedidos nos salões e nas redes sociais, principalmente em versões mais hidratantes e luminosas. Atualmente, batons acetinados, glosses pigmentados e lápis labiais ajudam a criar um efeito sofisticado e moderno. O segredo do vermelho inspirado em Marilyn está na preparação da boca e na escolha de tons que valorizem o subtom da pele, garantindo um acabamento elegante e confortável, comenta a maquiadora Chloé Gaya.

Sugestões de produtos: BT Vynil Sara, de Bruna Tavares; Be Peach Cherry, de BMÉS; Batom Líquido Matte Ballet, de Dailus; Batom Matte Red Carpet, de Ruby Kisses.

2. Delineado delicado valoriza o olhar

Outro elemento clássico do visual da atriz é o delineado suave, responsável por alongar o olhar sem pesar a maquiagem. Diferentemente dos traços extremamente gráficos, a proposta inspirada em Marilyn Monroe aposta em linhas mais finas e esfumadas, acompanhadas de cílios volumosos e sombras em tons neutros. Hoje, o delineado clássico aparece de forma mais leve, trazendo definição para os olhos sem perder a naturalidade da maquiagem, explica Chloé Gaya.

Sugestões de produtos: Caneta Delineadora para Olhos Branca de Neve, da Fenzza; Delineador Crunchie Pop Slim Dear May, da Osang Cosmetic.

Com mais brilho, movimento e naturalidade, o loiro inspirado em Marilyn Monroe segue entre as principais tendências de beleza (Imagem: KOBRIN PHOTO | Shutterstock)

3. Loiro iluminado permanece em alta

Os cabelos claros ajudaram a transformar Marilyn Monroe em um dos maiores símbolos de beleza do século XX. Atualmente, o loiro inspirado na atriz aparece em versões mais naturais e multidimensionais, como os tons champagne, butter blonde e o chamado expensive blonde, tendência marcada pelo brilho sofisticado e aspecto saudável dos fios.

Máscaras nutritivas, acidificantes, produtos matizadores e óleos finalizadores são aliados importantes para manter o visual iluminado e elegante. O loiro atual busca luminosidade e movimento, preservando a naturalidade dos fios e evitando um aspecto artificial, destaca o hairstylist Maurício Pina.

Sugestões de produtos: Tintura Louro Claríssimo, de Maxton; Acidificante Anti-Danos Novex; Spray de Brilho Charming, da Cless Cosméticos.

4. Ondas volumosas voltam ao radar da beleza

As clássicas ondas estruturadas seguem como uma das principais referências do glamour hollywoodiano. Em 2026, o penteado reaparece com mais leveza e movimento, adaptado à estética contemporânea. Para conquistar o efeito, a dica é apostar em escovas largas ou modeladores elétricos, criando ondas amplas, polidas e com bastante movimento.

O acabamento pode ser feito escovando delicadamente os fios após a finalização, garantindo o visual glamouroso e sofisticado característico da atriz. As ondas inspiradas em Marilyn ganharam versões mais naturais, mas continuam trazendo sofisticação instantânea para qualquer produção, afirma Maurício Pina.

Sugestões de produtos: Modelador de Ondas Beachwave, da Kiss New York; Escova Cerâmica Elite Pro, da ProArt.

Beleza de Marilyn Monroe como referência atemporal

Marilyn Monroe segue mostrando que alguns elementos de beleza atravessam gerações e continuam relevantes mesmo após um século. Hoje, sua estética clássica reaparece atualizada, conectando glamour vintage e tendências contemporâneas em produções que continuam conquistando novas gerações.

Referências desse universo podem ser vistas em maquiagens e penteados usados por nomes como Sabrina Carpenter, Sydney Sweeney e Margot Robbie, que frequentemente apostam em ondas polidas, glow sofisticado e lábios marcantes inspirados no glamour clássico de Hollywood.

Por Caroline Amorim