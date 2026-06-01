Cachorros da Rússia: 6 raças originárias do país

Existem diversas raças de cachorro espalhadas pelo mundo, e muitas delas surgiram para atender necessidades específicas de cada região. Enquanto alguns cães foram desenvolvidos para caça, outros ajudavam no pastoreio, na guarda ou até no transporte em locais de clima extremo. A Rússia, conhecida pelas baixas temperaturas e pelo vasto território, é um dos países que deram origem a cachorros resistentes, fortes e muito inteligentes.

Ao longo da história, os cães tiveram papel importante na vida dos russos, especialmente em áreas rurais e regiões geladas da Sibéria. Muitas raças foram selecionadas para suportar neve, longas distâncias e trabalhos pesados, sempre ao lado dos humanos. Com o passar do tempo, alguns deles ganharam fama internacional não apenas pela beleza, mas também pela lealdade, coragem e personalidade marcante. Veja a seguir!

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1. Husky siberiano

O husky siberiano é umas das raças russas mais populares do mundo, sendo muito ativo e sociável (Imagem: Sbolotova | Shutterstock)

O husky siberiano é uma das raças russas mais populares do mundo. Originário da Sibéria, ele foi desenvolvido pelo povo Chukchi para puxar trenós em regiões extremamente frias. De porte médio, possui corpo atlético, olhos que podem ser azuis, castanhos ou de cores diferentes, além de uma pelagem densa que ajuda a protegê-lo das baixas temperaturas. É um cachorro muito ativo, sociável e brincalhão, que costuma se dar bem com crianças e outros animais.

2. Borzoi

O borzoi foi criado para a caça de lobos e lebres (Imagem: volofin | Shutterstock)

O borzoi, também conhecido como galgo russo, é uma raça elegante e extremamente veloz. Criado pela nobreza russa para caça de lobos e lebres, possui corpo longo, fino e musculoso. Sua pelagem é longa, sedosa e pode aparecer em diferentes cores. Esse cachorro costuma ser calmo dentro de casa, mas demonstra grande agilidade e velocidade quando corre. É conhecido por ser independente, silencioso e gentil com a família.

3. Samoieda

O samoieda era utilizado para puxar trenós e proteger o rebanho (Imagem: Julia Pavaliuk | Shutterstock)

O samoieda chama atenção pela aparência fofa e pelo famoso sorriso característico da raça. Originário do norte da Rússia e da Sibéria, ele era utilizado pelo povo samoiedo para puxar trenós, proteger rebanhos e aquecer famílias durante o frio intenso. Possui porte médio a grande e uma pelagem branca, espessa e muito volumosa. É um cachorro extremamente sociável, alegre e companheiro, que costuma criar forte vínculo com os tutores.

4. Pastor do Cáucaso

O pastor do Cáucaso foi desenvolvido para proteger rebanhos contra predadores (Imagem: Ricantimages | Shutterstock)

O pastor do Cáucaso é um cão gigante e poderoso originário da região do Cáucaso, território historicamente ligado à Rússia. Desenvolvido para proteger rebanhos contra predadores, tornou-se conhecido pela coragem e instinto de guarda. Possui corpo robusto, musculoso e uma pelagem espessa que ajuda na proteção contra o frio. É um cachorro extremamente protetor e desconfiado com estranhos, mas muito leal à família.

5. Terrier russo preto

O terrier russo preto foi desenvolvido para atuar como cão militar e de guarda (Imagem: Olga Aniven | Shutterstock)

O terrier russo preto foi desenvolvido durante o período soviético para atuar como cão militar e de guarda. Resultado do cruzamento entre diferentes raças, tornou-se um cachorro grande, forte e bastante inteligente. Sua pelagem preta e áspera é uma das características mais marcantes. Além da aparência imponente, possui comportamento equilibrado e costuma ser muito dedicado à família.

6. Spaniel russo

O spaniel russo foi desenvolvido no século XX para atuar como cão de caça em terrenos variados (Imagem: zoyas2222 | Shutterstock)

O spaniel russo foi desenvolvido no século XX para atuar como cão de caça em terrenos variados. Menor que outras raças russas, possui orelhas longas, corpo compacto e pelagem macia. É um cachorro muito alegre, inteligente e fácil de conviver, sendo considerado excelente companhia para famílias. Costuma aprender comandos rapidamente e gosta de agradar os tutores.