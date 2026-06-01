Quem é Carlo Ancelotti? Veja a carreira e os títulos do treinador da Seleção Brasileira

Considerado um dos principais técnicos da história do futebol, Carlo Ancelotti construiu uma trajetória marcada por títulos, longevidade e sucesso nos principais clubes da Europa. Conhecido pelo perfil tranquilo e pela habilidade de gerir grandes estrelas, o italiano é considerado um dos treinadores mais bem-sucedidos.

Em maio de 2025, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou oficialmente Ancelotti como novo treinador da Seleção Brasileira. A contratação foi histórica por representar a chegada de um técnico estrangeiro ao comando da equipe pentacampeã mundial, algo raro na história da Amarelinha. O italiano assumiu o cargo visando a disputa da Copa do Mundo FIFA 2026.

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Em maio, Carlo Ancelotti, durante o anúncio dos jogadores escolhidos por ele para compor o time que vai buscar o hexacampeonato mundial, destacou o momento de preparação e reforçou a confiança na equipe que representará o Brasil. Tenho o conhecimento e a confiança de que este time pode competir com os melhores do mundo. Podemos ganhar a Copa do Mundo e chegar à final? Sim, podemos chegar a jogar a final. Mas não sei se é suficiente, o melhor é chegar e ganhar a final, afirmou em coletiva de imprensa.

Uma carreira vitoriosa dentro de campo

Nascido em Reggiolo, na Itália, em 10 de junho de 1959, Carlo Ancelotti iniciou a trajetória no futebol profissional pelo Parma, aos 18 anos. Pouco tempo depois, transferiu-se para o Roma, clube no qual viveu uma das fases mais marcantes da carreira. Durante oito temporadas na equipe da capital italiana, conquistou cinco títulos, entre eles, o Campeonato Italiano.

No Milan, viveu os últimos anos da carreira como jogador e acumulou ainda mais conquistas. Vestindo a camisa rossonera, foi bicampeão do Campeonato Italiano, da Liga dos Campeões da UEFA e do Mundial de Clubes. Pela seleção da Itália, disputou as Copas do Mundo de 1986 e 1990, integrando uma geração de destaque do futebol italiano.

Aposentou-se em 1992 e deu início à carreira de treinador. Ao longo dos anos, construiu uma trajetória igualmente vitoriosa à beira do campo, tornando-se um dos poucos profissionais da história a conquistar a Liga dos Campeões tanto como atleta quanto como técnico.

Cinco títulos colocaram Carlo Ancelotti no topo da história da Champions League (Imagem: ph.FAB | Shutterstock)

Principais títulos como treinador

Como treinador, Carlo Ancelotti construiu uma trajetória de sucesso em alguns dos principais clubes do futebol europeu, incluindo Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Everton e Real Madrid. Reconhecido pela capacidade de liderar equipes estreladas e conquistar resultados consistentes, o italiano acumulou feitos que o colocam entre os maiores técnicos da história do esporte.

Sua trajetória é marcada por feitos inéditos no futebol europeu. Ele é o único treinador a conquistar os campeonatos nacionais das cinco principais ligas do continente Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha. Além disso, tornou-se uma referência na Liga dos Campeões da UEFA, competição da qual é o técnico mais vencedor, com cinco títulos, e também o recordista em número de partidas comandadas.

Entre as principais conquistas da carreira, estão:

Liga dos Campeões da UEFA: 5 títulos (2003, 2007, 2014, 2022 e 2024);

Mundial de Clubes: 4 títulos;

Supercopa da UEFA: 5 títulos;

Campeonato Italiano: 1 título;

Premier League: 1 título;

Campeonato Francês: 1 título;

Campeonato Alemão: 1 título;

Campeonato Espanhol: 2 títulos;

Copa da Inglaterra: 1 título;

Copa da Itália: 1 título;

Copa do Rei: 2 títulos;

Supercopa da Itália: 1 título;

Supercopa da Inglaterra: 1 título;

Supercopa da Alemanha: 2 títulos;

Supercopa da Espanha: 2 títulos.

Um dos técnicos mais respeitados do futebol

Mais do que os troféus, Carlo Ancelotti ganhou reconhecimento mundial pela capacidade de administrar elencos repletos de estrelas e adaptar seu estilo de jogo às características dos atletas. O italiano é frequentemente apontado como um dos treinadores mais influentes e respeitados do futebol moderno, credenciais que motivaram a CBF a apostar em seu trabalho na busca pelo hexacampeonato mundial.

A Copa do Mundo 2026 acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México. Antes da estreia, em 13 de junho, diante do Marrocos, o Brasil ainda fará dois amistosos: contra o Panamá (31/05) e o Egito (06/06). Na fase de grupos, a Seleção também enfrentará Haiti e Escócia.