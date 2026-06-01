Quem é Carlo Ancelotti? Veja a carreira e os títulos do treinador da Seleção Brasileira

Considerado um dos principais técnicos da história do futebol, Carlo Ancelotti construiu uma trajetória marcada por títulos, longevidade e sucesso nos principais clubes da Europa. Conhecido pelo perfil tranquilo e pela habilidade de gerir grandes estrelas, o italiano é considerado um dos treinadores mais bem-sucedidos.
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Em maio de 2025, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou oficialmente Ancelotti como novo treinador da Seleção Brasileira. A contratação foi histórica por representar a chegada de um técnico estrangeiro ao comando da equipe pentacampeã mundial, algo raro na história da Amarelinha. O italiano assumiu o cargo visando a disputa da Copa do Mundo FIFA 2026.
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Em maio, Carlo Ancelotti, durante o anúncio dos jogadores escolhidos por ele para compor o time que vai buscar o hexacampeonato mundial, destacou o momento de preparação e reforçou a confiança na equipe que representará o Brasil. Tenho o conhecimento e a confiança de que este time pode competir com os melhores do mundo. Podemos ganhar a Copa do Mundo e chegar à final? Sim, podemos chegar a jogar a final. Mas não sei se é suficiente, o melhor é chegar e ganhar a final, afirmou em coletiva de imprensa.
Uma carreira vitoriosa dentro de campo
Nascido em Reggiolo, na Itália, em 10 de junho de 1959, Carlo Ancelotti iniciou a trajetória no futebol profissional pelo Parma, aos 18 anos. Pouco tempo depois, transferiu-se para o Roma, clube no qual viveu uma das fases mais marcantes da carreira. Durante oito temporadas na equipe da capital italiana, conquistou cinco títulos, entre eles, o Campeonato Italiano.
No Milan, viveu os últimos anos da carreira como jogador e acumulou ainda mais conquistas. Vestindo a camisa rossonera, foi bicampeão do Campeonato Italiano, da Liga dos Campeões da UEFA e do Mundial de Clubes. Pela seleção da Itália, disputou as Copas do Mundo de 1986 e 1990, integrando uma geração de destaque do futebol italiano.
Aposentou-se em 1992 e deu início à carreira de treinador. Ao longo dos anos, construiu uma trajetória igualmente vitoriosa à beira do campo, tornando-se um dos poucos profissionais da história a conquistar a Liga dos Campeões tanto como atleta quanto como técnico.
Principais títulos como treinador
Como treinador, Carlo Ancelotti construiu uma trajetória de sucesso em alguns dos principais clubes do futebol europeu, incluindo Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Everton e Real Madrid. Reconhecido pela capacidade de liderar equipes estreladas e conquistar resultados consistentes, o italiano acumulou feitos que o colocam entre os maiores técnicos da história do esporte.
Sua trajetória é marcada por feitos inéditos no futebol europeu. Ele é o único treinador a conquistar os campeonatos nacionais das cinco principais ligas do continente Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha. Além disso, tornou-se uma referência na Liga dos Campeões da UEFA, competição da qual é o técnico mais vencedor, com cinco títulos, e também o recordista em número de partidas comandadas.
Entre as principais conquistas da carreira, estão:
- Liga dos Campeões da UEFA: 5 títulos (2003, 2007, 2014, 2022 e 2024);
- Mundial de Clubes: 4 títulos;
- Supercopa da UEFA: 5 títulos;
- Campeonato Italiano: 1 título;
- Premier League: 1 título;
- Campeonato Francês: 1 título;
- Campeonato Alemão: 1 título;
- Campeonato Espanhol: 2 títulos;
- Copa da Inglaterra: 1 título;
- Copa da Itália: 1 título;
- Copa do Rei: 2 títulos;
- Supercopa da Itália: 1 título;
- Supercopa da Inglaterra: 1 título;
- Supercopa da Alemanha: 2 títulos;
- Supercopa da Espanha: 2 títulos.
Um dos técnicos mais respeitados do futebol
Mais do que os troféus, Carlo Ancelotti ganhou reconhecimento mundial pela capacidade de administrar elencos repletos de estrelas e adaptar seu estilo de jogo às características dos atletas. O italiano é frequentemente apontado como um dos treinadores mais influentes e respeitados do futebol moderno, credenciais que motivaram a CBF a apostar em seu trabalho na busca pelo hexacampeonato mundial.
A Copa do Mundo 2026 acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México. Antes da estreia, em 13 de junho, diante do Marrocos, o Brasil ainda fará dois amistosos: contra o Panamá (31/05) e o Egito (06/06). Na fase de grupos, a Seleção também enfrentará Haiti e Escócia.