Bolsa primordial: 6 curiosidades sobre a pelanquinha na barriga dos gatos 

Os gatos são animais cheios de particularidades físicas e comportamentais que despertam a curiosidade dos tutores. Entre elas, está uma característica muito comum, mas que ainda gera dúvidas: a chamada bolsa primordial. Trata-se daquela pelanquinha flácida localizada na região do abdômen, próxima às patas traseiras, que costuma balançar enquanto o animal anda ou corre.

Muitas pessoas acreditam que essa barriguinha seja sinal de excesso de peso. No entanto, isso nem sempre é verdade. A bolsa primordial pode aparecer até mesmo em gatos magros e saudáveis. Essa estrutura faz parte da anatomia natural dos felinos e possui funções importantes relacionadas à proteção, flexibilidade e sobrevivência desses animais.

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Abaixo, confira algumas curiosidades sobre a bolsa primordial dos gatos!

1. É uma característica natural dos gatos

A bolsa primordial não é uma doença, deformidade ou excesso de gordura. Ela faz parte da anatomia natural dos felinos domésticos e até pode ser observada em grandes felinos selvagens, como tigres e leões. Essa região é formada por pele solta, gordura e tecido localizado na parte inferior do abdômen. Em alguns gatos, ela fica mais evidente do que em outros, especialmente conforme o animal envelhece.

2. Ela ajuda a proteger os órgãos internos

Uma das principais funções da bolsa primordial é atuar como uma camada de proteção para os órgãos internos do gato. Durante brigas, caçadas ou brincadeiras mais intensas, essa região ajuda a amortecer impactos e possíveis arranhões ou mordidas na barriga, que é uma área muito sensível do corpo felino. Como os gatos descendem de animais caçadores e territorialistas, essa proteção extra teve grande importância ao longo da evolução da espécie.

3. A estrutura aumenta a flexibilidade dos movimentos

A bolsa primordial também contribui para a incrível flexibilidade dos gatos. A pele mais solta na região abdominal permite que eles alonguem o corpo com maior facilidade ao correr, saltar ou se esticar, ajudando na realização de movimentos rápidos e precisos, fundamentais para caça, fuga e exploração do ambiente. Graças a essa elasticidade, conseguem dar grandes passadas e alcançar velocidades impressionantes em curtas distâncias.

Alguns felinos possuem predisposição genética para ter a bolsa primordial mais aparente (Imagem: LeManna | Shutterstock)

4. Gatos magros também podem ter bolsa primordial

Até gatos muito magros podem apresentar essa característica de forma bastante evidente. Isso acontece porque a bolsa primordial não depende exclusivamente da quantidade de gordura corporal. Alguns felinos possuem predisposição genética para ter a região mais aparente. Além disso, fatores como idade, porte físico e raça também podem influenciar no tamanho da bolsa.

5. Algumas raças apresentam a bolsa de forma mais evidente

Embora todos os gatos possam desenvolver bolsa primordial, algumas raças costumam apresentar essa característica de maneira mais marcante. Entre elas, estão o mau egípcio, o bengal e o pixie bob. Nessas raças, a pele mais solta na barriga faz parte do padrão físico natural.

6. A castração pode deixar a bolsa mais perceptível

Após a castração, alguns gatos passam a apresentar a bolsa primordial de maneira mais evidente. Isso acontece porque o metabolismo do animal pode ficar mais lento, favorecendo um pequeno acúmulo de gordura corporal e uma leve flacidez na região abdominal. Além disso, muitos gatos ficam menos ativos depois do procedimento, o que pode contribuir para mudanças físicas. Mesmo assim, a bolsa primordial não surge exclusivamente por causa da castração.