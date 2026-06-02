As simpatias funcionam como um momento de conexão com os próprios desejos e de abertura para novas possibilidades amorosas (Imagem: My Ocean Production | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Junho é conhecido como o mês dos namorados e, para muitas pessoas, também representa um período de renovação dos sentimentos e abertura para novas oportunidades amorosas. Além da celebração do Dia dos Namorados, em 12 de junho, o período também é marcado pela energia de Santo Antônio, considerado o santo casamenteiro. Nesse contexto, para quem deseja encontrar um novo amor ou fortalecer a vibração afetiva, algumas simpatias tradicionais podem ajudar a direcionar intenções e pensamentos para os relacionamentos.

A seguir, confira 4 simpatias para atrair um amor no mês dos namorados!

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1. Simpatia da rosa-vermelha para atrair um romance

Materiais

1 rosa-vermelha

1 vaso

Água

1 vela cor-de-rosa

Como fazer

Na noite de sexta-feira, coloque a rosa-vermelha em um vaso com água e acenda a vela cor-de-rosa ao lado. Mentalize as características que deseja encontrar em uma pessoa e agradeça como se esse amor já estivesse a caminho. Quando a flor começar a murchar, enterre suas pétalas em um jardim ou vaso florido.

2. Mel para adoçar os caminhos amorosos

Materiais

1 papel branco

1 caneta

1 pote pequeno com tampa

Mel

Como fazer

Escreva seu nome em um papel branco e coloque-o dentro de um pote pequeno com mel. Enquanto fecha o recipiente, repita três vezes: “Que o amor encontre o meu caminho e traga felicidade ao meu coração”. Guarde o pote em um local discreto por sete dias e depois descarte o conteúdo na natureza.

A simpatia de Santo Antônio ajuda a direcionar pensamentos e desejos para a busca de um relacionamento equilibrado e duradouro (Imagem: Sidney de Almeida | Shutterstock)

3. Simpatia de Santo Antônio para quem deseja encontrar alguém especial

Materiais

1 imagem de Santo Antônio

1 flor branca

Como fazer

Em 13 de junho, dia dedicado a Santo Antônio, coloque a imagem do santo sobre uma mesa com uma flor branca ao lado. Faça uma oração sincera pedindo sabedoria para reconhecer um amor verdadeiro e equilíbrio emocional para viver um relacionamento saudável. Agradeça pela oportunidade de receber alguém compatível com seus valores e objetivos.

4. Simpatia da maçã para abrir o coração

Materiais

1 maçã vermelha

1 papel pequeno

1 caneta

Como fazer

Pegue a maçã vermelha e faça um pequeno corte na parte superior. Coloque dentro dela um papel com seu nome e um pedido relacionado ao amor. Em seguida, deixe a fruta em um jardim ou próximo a uma árvore saudável. A energia da natureza ajuda a fortalecer as intenções ligadas aos sentimentos.

O mais importante é a intenção

Independentemente da simpatia escolhida, o verdadeiro poder está na intenção colocada durante o ritual. Cultivar amor-próprio, autoestima e disposição para conhecer novas pessoas pode ser tão importante quanto qualquer prática simbólica. As simpatias funcionam como um momento de conexão com os próprios desejos e de abertura para novas possibilidades afetivas.