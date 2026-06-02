Copa do Mundo: 4 dicas para usar as cores do Brasil sem cair no óbvio

Em períodos de Copa do Mundo, o verde e o amarelo costumam dominar as produções de quem quer demonstrar apoio à Seleção Brasileira. Mas, nos últimos anos, uma mudança de comportamento tem ampliado a forma como as pessoas incorporam referências ao Brasil no vestir. Em vez de apostar apenas em combinações literais ou uniformes de torcida, cresce o interesse por opções mais versáteis, capazes de traduzir a identidade brasileira sem abrir mão do estilo pessoal.

Para Karine Strapazzon, especialista em modelagem e fundadora da Arsie, a tendência reflete uma busca por autenticidade. “As pessoas querem participar do momento, mas sem deixar de lado a própria personalidade. A roupa precisa funcionar para aquele evento, mas também fazer sentido para quem está vestindo”, afirma.

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A seguir, ela indica como incorporar as cores do Brasil ao visual de forma criativa e elegante. Confira!

1. Aposte no azul e off-white para um visual mais sofisticado

Uma das combinações mais versáteis para quem quer fugir do óbvio é unir tons de azul com off-white. Enquanto o azul faz referência às cores da bandeira brasileira, o off-white ajuda a equilibrar a composição e traz uma aparência mais elegante e atemporal. “São cores que funcionam muito bem juntas porque criam uma referência ao Brasil sem serem literais. Além disso, são fáceis de usar em diferentes ocasiões, mesmo depois dos jogos”, explica Karine Strapazzon.

2. Use o verde como protagonista e mantenha o restante neutro

Em vez de combinar várias cores vibrantes ao mesmo tempo, uma alternativa é escolher o verde como destaque principal da produção e equilibrar o restante com tons neutros. Segundo a especialista, essa estratégia cria um visual mais moderno e permite que a cor ganhe protagonismo sem excessos. “O verde tem uma conexão muito forte com a identidade brasileira. Quando aparece de forma mais pontual, ele consegue transmitir essa referência de maneira mais sofisticada”, ressalta.

Usar apenas dois tons na composição do look virou tendência nos últimos anos (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

3. Prefira referências sutis às combinações literais

Outra tendência observada nos últimos anos é o uso das cores nacionais de forma fragmentada. Em vez de reproduzir exatamente a bandeira, muitas pessoas optam por incorporar apenas um ou dois tons na composição. “Nem sempre é necessário usar todas as cores ao mesmo tempo para criar essa conexão. Muitas vezes, um detalhe, um acessório ou uma combinação bem pensada já transmite a ideia de forma muito mais elegante”, afirma.

4. Pense em peças que funcionem além da Copa do Mundo

Para Karine Strapazzon, uma das maiores mudanças no comportamento de consumo está na busca por versatilidade. Por isso, vale priorizar peças e combinações que continuem fazendo sentido após o campeonato. “Hoje existe uma preocupação maior com escolhas que tenham continuidade dentro do guarda-roupa. As pessoas querem se sentir representadas durante a Copa, mas também querem usar aquelas peças em outros momentos. Isso faz com que as escolhas sejam menos óbvias e mais conectadas ao estilo pessoal”, diz.

A forma como as cores do Brasil aparece durante a Copa do Mundo reflete uma mudança mais ampla na relação entre moda e identidade. Se antes a proposta era reproduzir símbolos nacionais de maneira literal, hoje a busca está em criar referências mais sutis, versáteis e alinhadas ao estilo de cada pessoa.

Por Júlia Vianna