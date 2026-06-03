3 receitas tradicionais do Canadá para entrar no clima da Copa do Mundo

Em 2026, o Canadá divide com os Estados Unidos e o México a missão de sediar a Copa do Mundo, um dos maiores eventos esportivos do planeta. Além de receber torcedores de diferentes nacionalidades, o país também chama atenção por sua cultura e gastronomia, marcadas por influências francesas, britânicas e indígenas. Para entrar no clima da competição e conhecer um pouco mais sobre os anfitriões do torneio, confira três receitas tradicionais canadenses que fazem sucesso dentro e fora do país!
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1. Poutine
Ingredientes
Batata frita
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- 4 batatas grandes cortadas em palitos
- Óleo para fritar
- Sal a gosto
Molho gravy
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 2 xícaras de chá de caldo de carne
- 1 colher de chá de molho inglês
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Montagem
- 250 g de cheese curds
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
Modo de preparo
Batata frita
Em uma tigela, coloque as batatas já cortadas e seque-as bem com papel-toalha. Em uma panela funda, aqueça o óleo em fogo médio e frite as batatas por aproximadamente 8 minutos ou até começarem a dourar. Retire-as com uma escumadeira, escorra sobre papel-toalha e reserve.
Molho gravy
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione a farinha de trigo e mexa por cerca de 2 minutos. Acrescente o caldo de carne aos poucos, mexendo constantemente para evitar a formação de grumos. Junte o molho inglês, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por aproximadamente 5 minutos ou até obter um molho espesso e brilhante.
Montagem
Coloque as batatas fritas em uma travessa, distribua os cheese curds sobre elas e regue com o molho gravy ainda quente. Finalize com a cebolinha picada e sirva em seguida.
2. Tourtière
Ingredientes
Massa
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 150 g de manteiga gelada em cubos
- 1 ovo
- 4 colheres de sopa de água gelada
- 1 colher de chá de sal
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 500 g de carne suína moída
- 250 g de carne bovina moída
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 xícara de chá de caldo de carne
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1/2 colher de chá de noz-moscada ralada
- 1/2 colher de chá de cravo-da-índia em pó
- 1 colher de chá de tomilho seco
- Sal, óleo e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 gema de ovo para pincelar
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, coloque a farinha de trigo e o sal. Adicione a manteiga gelada e misture com a ponta dos dedos até obter uma farofa úmida. Acrescente o ovo e a água gelada aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Modele uma bola, envolva em plástico-filme e leve à geladeira por 30 minutos.
Recheio
Em uma panela, coloque um fio de óleo e leve ao fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Depois, adicione o alho e mexa por aproximadamente 1 minuto. Acrescente a carne suína e a carne bovina e cozinhe por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente para soltar a carne. Junte o caldo de carne, a canela em pó, a noz-moscada, o cravo-da-índia, o tomilho seco, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por aproximadamente 20 minutos ou até o líquido reduzir e o recheio ficar úmido, mas sem excesso de caldo. Desligue o fogo e deixe esfriar.
Montagem
Retire a massa da geladeira e divida-a em duas partes. Em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, abra uma das partes com um rolo e forre o fundo e as laterais de uma forma. Em seguida, distribua o recheio já frio sobre a massa.
Abra a outra parte da massa e cubra a torta. Pressione as bordas para vedar bem e faça pequenos furos com o garfo na superfície para permitir a saída do vapor durante o cozimento. Pincele toda a superfície com a gema e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 45 minutos ou até que a massa esteja dourada. Retire do forno, aguarde cerca de 10 minutos antes de desenformar e sirva em seguida.
3. Nanaimo bars
Ingredientes
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de biscoito maisena triturado
- 1/2 xícara de chá de coco ralado
- 1/3 de xícara de chá de manteiga sem sal
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 ovo levemente batido
Recheio
- 1/4 de xícara de chá de manteiga sem sal em temperatura ambiente
- 2 colheres de sopa de leite
- 2 xícaras de chá de açúcar de confeiteiro
- 1 colher de chá de essência de baunilha
Cobertura
- 150 g de chocolate meio-amargo picado
- 2 colheres de sopa de manteiga sem sal
Modo de preparo
Massa
Coloque a manteiga e o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo até derreter. Adicione o ovo batido, mexendo continuamente até a mistura engrossar levemente. Retire do fogo e acrescente o biscoito e o coco ralado, misturando até obter uma massa homogênea. Distribua a mistura em uma forma forrada com papel-manteiga e pressione bem para formar uma camada uniforme. Reserve na geladeira por 30 minutos.
Recheio
Em uma tigela, bata a manteiga com o leite e a essência de baunilha até obter um creme liso. Adicione o açúcar de confeiteiro aos poucos, misturando até formar um creme consistente e homogêneo. Espalhe sobre a base já fria, alisando a superfície com uma espátula. Leve novamente à geladeira por cerca de 30 minutos.
Montagem
Em uma panela, derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria, mexendo até ficar homogêneo. Desligue o fogo e espere alguns minutos até amornar. Depois, despeje o chocolate sobre o recheio e espalhe delicadamente para cobrir toda a superfície. Leve à geladeira por aproximadamente 1 hora ou até a cobertura firmar e sirva.