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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 04/06/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

O dia favorecerá conexões sinceras, iniciativas corajosas e escolhas conscientes (Imagem: Happy_Nati | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia favorecerá conexões sinceras, iniciativas corajosas e escolhas conscientes (Imagem: Happy_Nati | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quinta-feira trará uma energia de renovação, oportunidades e crescimento emocional. Muitas cartas do tarot indicam movimento, esperança e novos começos, favorecendo quem estiver disposto a sair da rotina e acreditar mais no próprio potencial. Ao mesmo tempo, algumas alertam para a importância de não desperdiçar oportunidades por distração ou excesso de insatisfação. O dia favorecerá conexões sinceras, iniciativas corajosas e escolhas conscientes.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries Ás de Paus

Ilustração do signo de Áries em um fundo vermelho
Áries terá energia para recomeços, novos projetos e mais entusiasmo na vida amorosa e profissional (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Conforme a carta Ás de Paus, o dia chegará com uma forte energia de renovação e entusiasmo, despertando sua vontade de iniciar projetos e buscar novas experiências. No amor, a paixão tenderá a ganhar força, favorecendo aproximações e momentos mais intensos. Na carreira, ideias criativas poderão abrir portas importantes e trazer mais motivação para seus objetivos. A saúde ganhará mais vitalidade quando você encontrar formas positivas de canalizar sua energia. Entre amigos, o clima será de animação e incentivo para novos planos.

Touro O Louco

Ilustração do signo de Touro em um fundo marrom
Touro será incentivado a sair da rotina, arriscar mais e aproveitar novas oportunidades (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

A vida convidará você a sair da zona de conforto e se abrir para experiências diferentes, revela a carta O Louco. No amor, uma atitude mais leve poderá trazer surpresas agradáveis e encontros inesperados. Na carreira, novas oportunidades poderão surgir quando você estiver disposto(a) a arriscar um pouco mais. A saúde emocional melhorará quando você abandonar o excesso de controle e permitir que a vida flua naturalmente. Entre amigos, convites e novidades prometem movimentar sua rotina.

Gêmeos A Estrela

Ilustração do signo de Gêmeos em um fundo verde
Gêmeos viverá um período de esperança, confiança e motivação para seguir seus sonhos (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Segundo a carta A Estrela, o dia favorecerá esperança, renovação e confiança no futuro. No amor, situações que pareciam complicadas tenderão a ganhar um novo significado, trazendo mais tranquilidade ao coração. Na carreira, projetos e sonhos poderão receber um impulso importante, fortalecendo sua motivação. A saúde emocional melhorará por meio de pensamentos mais positivos e da confiança em si. Entre amigos, conversas inspiradoras ajudarão você a enxergar novas possibilidades.

Câncer Rei de Copas

Ilustração do signo de Câncer em um fundo azul-escuro
Câncer estará emocionalmente equilibrado e conseguirá lidar melhor com desafios e relações (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Você estará mais equilibrado(a) emocionalmente e preparado(a) para lidar com desafios de forma madura, indica a carta Rei de Copas. No amor, haverá espaço para diálogo, compreensão e fortalecimento dos vínculos afetivos. Na carreira, sua inteligência emocional ajudará a resolver conflitos e tomar boas decisões. A saúde melhorará quando você acolher seus sentimentos sem se deixar dominar por eles. Entre amigos, sua capacidade de ouvir e aconselhar será muito valorizada.

Leão 8 de Paus

Ilustração do signo de Leão em um fundo vermelho
Leão terá um dia movimentado, com novidades, oportunidades e acontecimentos rápidos (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Conforme a carta 8 de Paus, o dia promete movimento, novidades e acontecimentos que poderão acelerar seus planos. No amor, mensagens, reencontros ou conversas importantes tenderão a movimentar a vida afetiva. Na carreira, oportunidades poderão surgir rapidamente, exigindo atenção e capacidade de adaptação. A saúde melhorará quando você evitar a ansiedade e acompanhar o ritmo dos acontecimentos com equilíbrio. Entre amigos, convites e boas notícias deixarão o clima mais animado.

Virgem Cavaleiro de Copas

Ilustração do signo de Virgem em um fundo marrom
Virgem estará mais sensível, romântico e aberto a conexões emocionais importantes (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

As emoções estarão mais presentes e poderão trazer momentos especiais ao longo do dia, revela a carta Cavaleiro de Copas. No amor, o dia favorecerá romantismo, aproximações e demonstrações sinceras de afeto. Na carreira, sua diplomacia e sensibilidade ajudarão a fortalecer parcerias importantes. A saúde emocional melhorará quando você se permitir sentir sem racionalizar tudo o tempo inteiro. Entre amigos, haverá espaço para conversas agradáveis e trocas cheias de carinho.

Libra A Temperança

Ilustração do signo de Libra em um fundo verde
Libra buscará equilíbrio, harmonia e estabilidade em diferentes áreas da vida (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

A carta A Temperança mostra um dia de equilíbrio, harmonia e busca por estabilidade. No amor, será mais fácil encontrar entendimento e resolver pequenos desencontros por meio do diálogo. Na carreira, a paciência será uma grande aliada para lidar com desafios e alcançar resultados consistentes. A saúde melhorará quando você respeitar seus limites e evitar exageros. Entre amigos, o clima será tranquilo e acolhedor, favorecendo momentos agradáveis.

Escorpião O Sol

Ilustração do signo de Escorpião em um fundo azul-escuro
Escorpião terá um dia positivo, com alegria, reconhecimento e momentos felizes (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Uma energia de alegria, clareza e realização acompanhará você, mostra a carta O Sol. No amor, haverá mais sinceridade, confiança e momentos felizes ao lado de quem você gosta. Na carreira, reconhecimento e oportunidades poderão fortalecer sua autoestima e motivação. A saúde ganhará mais vitalidade e disposição, favorecendo o bem-estar físico e emocional. Entre amigos e familiares, o clima será leve, positivo e cheio de boas vibrações.

Sagitário 4 de Copas

Ilustração do signo de Sagitário em um fundo vermelho
Sagitário precisará prestar atenção para não perder oportunidades por distração ou insatisfação (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Segundo a carta 4 de Copas, o dia pedirá atenção para não deixar oportunidades passarem despercebidas por conta de insatisfações ou distrações. No amor, talvez seja necessário olhar para a relação com mais gratidão e menos foco no que está faltando. Na carreira, novas possibilidades poderão surgir, mas exigirão uma postura mais receptiva. A saúde emocional melhorará quando você valorizar as suas conquistas. Entre amigos, alguém poderá oferecer apoio ou um conselho valioso.

Capricórnio Ás de Ouros

Ilustração do signo de Capricórnio em um fundo marrom
Capricórnio encontrará boas oportunidades ligadas à estabilidade, prosperidade e crescimento (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

O dia, conforme a carta Ás de Ouros, favorecerá novos começos ligados à estabilidade, prosperidade e crescimento. No amor, relações poderão ganhar mais segurança e perspectivas de futuro. Na carreira, oportunidades financeiras ou profissionais tenderão a surgir de maneira promissora. A saúde melhorará quando você investir em hábitos que tragam mais equilíbrio para sua rotina. Entre amigos, boas parcerias poderão abrir caminhos interessantes.

Aquário 5 de Paus

Ilustração do signo de Aquário em um fundo verde
Aquário poderá enfrentar desafios e divergências, exigindo mais paciência e diplomacia (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

Segundo a carta 5 de Paus, o dia poderá trazer divergências, disputas de opinião ou desafios que exigirão mais paciência. No amor, pequenas discussões poderão surgir se faltar disposição para ouvir o outro lado. Na carreira, ambientes competitivos poderão testar sua capacidade de adaptação e diplomacia. A saúde emocional pedirá atenção ao estresse e à irritação acumulada. Entre amigos, será importante evitar conflitos desnecessários e focar o diálogo.

Peixes 3 de Copas

Ilustração do signo de Peixes em um fundo azul-escuro
Peixes viverá um dia favorável para encontros, celebrações e fortalecimento das relações (Imagem: Sunnydream | Shutterstock)

A energia do dia favorecerá encontros, celebrações e fortalecimento das relações, revela a carta 3 de Copas. No amor, momentos leves e descontraídos poderão aproximar ainda mais as pessoas. Na carreira, o trabalho em equipe tenderá a render bons resultados e abrir novas oportunidades. A saúde emocional melhorará por meio da convivência com pessoas que fazem bem ao seu coração. Entre amigos, haverá motivos para comemorar e compartilhar alegria.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 04/06/2026 07:07
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