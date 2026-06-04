Veja o que a Copa do Mundo 2026 pode ensinar sobre gestão e logística para pequenas empresas

Planejamento, integração e controle operacional são práticas fundamentais que podem evitar prejuízos e aumentar a eficiência nos negócios (Imagem: Wanwajee Weeraphukdee | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história, reunindo mais seleções, mais cidades-sede e uma operação logística sem precedentes. Embora o evento aconteça dentro do universo esportivo, os desafios enfrentados para coordenar deslocamentos, abastecimento, cronogramas e milhares de atividades simultâneas trazem aprendizados valiosos para empresários que lidam diariamente com operações complexas.

Segundo Magnus Bruno Oyama Machado, engenheiro civil, especialista em eficiência operacional e logística e cofundador da Mafrei Construtora e Incorporadora, muitos dos problemas enfrentados por pequenas e médias empresas são semelhantes aos observados em grandes operações: falta de integração entre áreas, dificuldade de acompanhar processos e excesso de decisões tomadas de forma reativa.

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“Quanto maior é a operação, menor é o espaço para improvisação. Isso vale para uma Copa do Mundo e, também, para uma empresa que precisa entregar produtos, atender clientes e controlar estoques ao mesmo tempo”, afirma.

A seguir, o especialista destaca cinco lições que os empresários podem aplicar no dia a dia para tornar suas operações mais eficientes. Confira!

1. Crescimento sem organização gera problemas

Muitas empresas investem em vendas, marketing e expansão antes de estruturar seus processos internos. O resultado costuma aparecer na forma de atrasos, retrabalho, aumento de custos e queda na qualidade do atendimento. “Crescer sem organização operacional faz com que a complexidade aumente mais rápido do que a capacidade de gestão”, explica Magnus Bruno Oyama Machado.

2. Logística não é apenas transporte

Quando se fala em logística, muitos empreendedores pensam apenas na entrega de produtos. No entanto, o conceito envolve todo o fluxo operacional, desde a compra de materiais até o atendimento ao cliente. Controle de estoque, planejamento de abastecimento, organização de processos e integração entre equipes fazem parte da mesma engrenagem. “Uma falha na logística pode começar no estoque e só aparecer quando o cliente percebe que o pedido chegou errado ou atrasado”, diz.

3. Informação organizada ajuda a tomar decisões melhores

Empresas que trabalham sem indicadores acabam tomando decisões baseadas apenas na percepção do gestor. Monitorar dados como prazo de entrega, produtividade, nível de estoque e índice de retrabalho permite identificar problemas antes que eles gerem prejuízos. “Quem acompanha indicadores consegue agir preventivamente. Quem não acompanha normalmente só percebe o problema quando ele já impactou o caixa”, afirma o especialista.

A organização de processos torna o trabalho mais eficiente e menos dependente de decisões individuais (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Processos padronizados reduzem erros

Quando cada colaborador executa uma tarefa de forma diferente, a empresa fica dependente de conhecimento individual e aumenta o risco de falhas. Documentar rotinas, criar checklists e definir padrões de trabalho ajuda a acelerar treinamentos e melhorar a produtividade. “A padronização não elimina a autonomia das equipes. Ela cria uma base para que todos trabalhem com mais eficiência e menos erros”, explica.

5. Tecnologia funciona melhor quando existe organização

Sistemas de gestão, rastreamento e automação podem gerar ganhos importantes, mas somente quando são implementados sobre processos já estruturados. Segundo Magnus Bruno Oyama Machado, um erro comum é acreditar que a tecnologia resolverá problemas que, na verdade, são consequência de falhas de gestão. “Antes de investir em ferramentas, é fundamental entender onde estão os gargalos da operação. A tecnologia potencializa processos organizados, mas não corrige desorganização”, afirma.

Para ele, a principal lição deixada por grandes operações como a Copa do Mundo é que a eficiência depende de planejamento e coordenação. “Empresas não perdem desempenho por falta de crescimento. Muitas vezes perdem porque a operação se torna mais complexa do que sua capacidade de organização”, conclui.

Por Carolina Lara