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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/06/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

O dia será marcado por transformações, aprendizados e oportunidades de crescimento para os nativos (Imagem: vetre | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia será marcado por transformações, aprendizados e oportunidades de crescimento para os nativos (Imagem: vetre | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A sexta-feira trará uma energia de encerramentos e novos começos, ressaltando a importância de tomar decisões com maturidade. Algumas cartas do tarot mostram oportunidades para crescer, fortalecer relacionamentos e conquistar estabilidade, enquanto outras pedem desapego, reflexão e coragem para seguir em frente. O dia favorecerá quem conseguir transformar desafios em aprendizado e olhar para o futuro com mais confiança.

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A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 10 de Espadas

Ilustração do signo de áries em tons de bege em um círculo branco sobre um fundo azul-escuro
Na carreira do ariano, um ciclo chegará ao fim, permitindo reorganizar as prioridades e encontrar novos caminhos (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Segundo a carta 10 de Espadas, o dia poderá marcar o encerramento de uma situação que já vinha causando desgaste emocional ou preocupação excessiva. No amor, será importante aceitar aquilo que não pode mais ser mudado e abrir espaço para novas possibilidades. Na carreira, um ciclo chegará ao fim, permitindo que você reorganize suas prioridades e encontre novos caminhos. A saúde pedirá mais atenção ao descanso e à recuperação das energias. Entre amigos, o apoio de pessoas queridas ajudará você a enxergar que todo final também pode representar um recomeço.

Touro Pajem de Copas

Ilustração do signo de touro em tons de bege em um círculo branco sobre um fundo azul-escuro
O taurino estará com a sensibilidade em alta e em busca de novas emoções e experiências (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta Pajem de Copas indica que a sensibilidade estará em alta e o coração tenderá a se abrir para novas emoções e experiências. No amor, mensagens, flertes ou demonstrações de carinho poderão deixar o dia mais leve e agradável. Na carreira, ideias criativas e uma postura receptiva favorecerão novas oportunidades. A saúde emocional melhorará quando você permitir que seus sentimentos sejam expressos de forma natural. Entre amigos, haverá espaço para conversas sinceras e momentos de diversão.

Gêmeos O Imperador

Ilustração do signo de gêmeos em tons de amarelo e laranja em um círculo branco sobre um fundo azul-escuro
O geminiano estará em busca de segurança e estabilidade no amor (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Conforme a carta O Imperador, o dia favorecerá a organização, a disciplina e a capacidade de assumir o controle das situações. No amor, você tenderá a buscar mais segurança e estabilidade, evitando jogos emocionais ou incertezas. Na carreira, sua postura firme poderá render reconhecimento e fortalecer sua liderança. A saúde melhorará quando você criar uma rotina mais equilibrada e respeitar os seus limites. Entre amigos, sua opinião será valorizada e poderá servir de orientação para alguém próximo.

Câncer Pajem de Paus

Ilustração do signo de câncer em tons de bege em um círculo branco sobre um fundo azul-escuro
O canceriano viverá um dia de entusiasmo e descobertas (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Segundo a carta Pajem de Paus, a energia do dia favorecerá entusiasmo, novidades e vontade de explorar novos caminhos. No amor, uma conversa inesperada ou uma nova conexão poderá movimentar suas emoções. Na carreira, projetos recentes ganharão força e despertarão sua criatividade. A saúde melhorará quando você encontrar atividades que renovem seu ânimo e sua motivação. Entre amigos, convites e encontros espontâneos prometem momentos agradáveis.

Leão Rainha de Espadas

Ilustração do signo de leão em tons de amarelo em um círculo branco sobre um fundo azul-escuro
A sinceridade e a clareza ajudarão o leonino a fortalecer relações importantes (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta Rainha de Espadas pede clareza, objetividade e sinceridade em suas relações e decisões. No amor, será importante falar o que sente sem rodeios, mas também sem perder a sensibilidade. Na carreira, sua inteligência e capacidade de análise ajudarão a resolver questões importantes. A saúde emocional melhorará quando você evitar alimentar pensamentos negativos ou preocupações excessivas. Entre amigos, conversas honestas fortalecerão laços verdadeiros.

Virgem Ás de Paus

Ilustração do signo de virgem em tons de bege, branco e laranja em um círculo branco sobre um fundo azul-escuro
O virginiano estará com uma energia contagiante e atrairá boas companhias (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta Ás de Paus mostra que o dia trará uma energia de renovação e iniciativa, favorecendo novos projetos e mudanças positivas. No amor, a paixão poderá ser reacendida por meio de atitudes espontâneas e momentos de maior proximidade. Na carreira, oportunidades promissoras surgirão para quem estiver disposto a agir com coragem. A saúde ganhará mais vitalidade e disposição para enfrentar desafios. Entre amigos, sua energia contagiante atrairá boas companhias e novas experiências.

Libra Rei de Ouros

Ilustração do signo de libra em tons de amarelo em um círculo branco sobre um fundo azul-escuro
O libriano estará focado nos objetivos de longo prazo (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Conforme a carta Rei de Ouros, o dia favorecerá a estabilidade, a maturidade e o foco nos objetivos de longo prazo. No amor, você tenderá a valorizar relações sólidas, baseadas em confiança e compromisso. Na carreira, sua dedicação poderá trazer reconhecimento, crescimento financeiro ou novas responsabilidades. A saúde melhorará quando você mantiver uma rotina equilibrada e organizada. Entre amigos, sua generosidade e senso prático serão muito apreciados.

Escorpião 4 de Copas

Ilustração do signo de escorpião em tons de bege em um círculo branco sobre um fundo azul-escuro
O escorpiano precisará enxergar com mais atenção as oportunidades que surgirão ao seu redor (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta 4 de Copas sugere um dia de reflexão e a necessidade de observar melhor as oportunidades ao seu redor. No amor, talvez você esteja focando demais o que falta e deixando de valorizar o que já possui. Na carreira, novas possibilidades poderão surgir, mas será preciso estar atento para não as ignorar. A saúde emocional melhorará quando você praticar a gratidão e reduzir expectativas excessivas. Entre amigos, alguém poderá oferecer apoio ou uma perspectiva importante.

Sagitário Rei de Espadas

Ilustração do signo de sagitário em tons de bege e marrom em um círculo branco sobre um fundo azul-escuro
O sagitariano tomará decisões mais conscientes e agirá com estratégia (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Conforme a carta Rei de Espadas, o dia favorecerá decisões conscientes, planejamento e clareza mental. No amor, conversas francas ajudarão a esclarecer dúvidas e fortalecer vínculos. Na carreira, sua capacidade de raciocínio e estratégia será fundamental para lidar com desafios e oportunidades. A saúde melhorará quando você encontrar equilíbrio entre razão e emoção. Entre amigos, sua sinceridade será valorizada, desde que seja usada com sensibilidade.

Capricórnio 2 de Copas

Ilustração do signo de capricórnio em tons de amarelo em um círculo branco sobre um fundo azul-escuro
O capricorniano fortalecerá laços e encontrará apoio nas relações mais próximas (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta 2 de Copas mostra que as relações ocuparão lugar de destaque e o dia favorecerá aproximações importantes. No amor, haverá mais cumplicidade, diálogo e a possibilidade de fortalecer os laços afetivos. Na carreira, parcerias e alianças poderão gerar excelentes resultados. A saúde emocional melhorará quando você compartilhar suas alegrias e preocupações com pessoas de confiança. Entre amigos, reencontros e momentos especiais prometem aquecer o coração.

Aquário 2 de Espadas

Ilustração do signo de aquário em em tons de bege e branco um círculo branco sobre um fundo azul-escuro
O aquariano terá a chance de esclarecer dúvidas e enfrentar decisões importantes (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

A carta 2 de Espadas mostra que algumas decisões podem estar sendo adiadas por medo de errar ou enfrentar a realidade. No amor, será importante ouvir seu coração sem ignorar os fatos. Na carreira, uma escolha importante poderá exigir mais objetividade e menos indecisão. A saúde emocional melhorará quando você enfrentar questões pendentes em vez de evitá-las. Entre amigos, uma conversa sincera poderá ajudar a trazer clareza.

Peixes A Morte

Ilustração do signo de peixes em tons de amarelo em um círculo branco sobre um fundo azul-escuro
O pisciano passará por transformações profundas e encerramentos de ciclos (Imagem: juliawhite | Shutterstock)

Segundo a carta A Morte, o dia marcará transformações profundas e o encerramento de ciclos que já cumpriram sua função. No amor, mudanças poderão abrir espaço para relações mais alinhadas com quem você é hoje. Na carreira, será necessário desapegar de velhos padrões para permitir crescimento e renovação. A saúde emocional melhorará quando você aceitar que algumas mudanças são inevitáveis e necessárias. Entre amigos, novas conexões poderão surgir à medida que outras perdem naturalmente a importância.

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Viviane Pettersen

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    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 05/06/2026 08:03
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