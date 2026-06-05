As sopas proteicas são uma excelente opção para o almoço, pois combinam praticidade, sabor e nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo. Além de promoverem saciedade, elas ajudam na manutenção da massa muscular e podem contribuir para uma rotina alimentar mais saudável.

Quando preparadas com fontes de proteína de qualidade, legumes, verduras e temperos naturais, as sopas se transformam em refeições completas e nutritivas. Essa combinação oferece vitaminas, minerais, fibras e proteínas essenciais, favorecendo a energia, o bem-estar e a sensação de satisfação ao longo do dia. A seguir, confira 7 sopas ricas em proteínas magras para o almoço!

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1. Sopa de frango rica em proteínas

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 cenoura cortada em cubos pequenos

cortada em cubos pequenos 1 batata cortada em cubos pequenos

1 tomate sem pele, sem sementes e picado

200 g de peito de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de macarrão

1 l de caldo de frango caseiro

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho por cerca de 2 minutos, até ficarem levemente dourados. Adicione a cenoura, a batata e o tomate. Refogue por mais 3 minutos, mexendo bem. Acrescente o caldo de frango e o sal.

Quando levantar fervura, reduza fogo e cozinhe por 15 minutos com a panela tampada, até os legumes ficarem macios. Adicione o frango e o macarrão. Cozinhe por mais 7 minutos ou até o macarrão ficar al dente. Ajuste o sal e adicione a pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com salsinha fresca picada. Sirva em seguida.

2. Sopa proteica de tilápia com grão-de-bico

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

200 g de filé de tilápia cortado em cubos

cortado em cubos 200 g de grão-de-bico cozido

1/2 talo de salsão picado

3 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro quente

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola e o alho por 3 minutos. Acrescente o salsão, o grão-de-bico e o caldo de legumes. Cozinhe em fogo baixo por 15 minutos com a panela semiaberta. Adicione a tilápia e cozinhe por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com o suco de limão antes de servir.

Sopa de grão-de-bico com espinafre e bacalhau (Imagem: Mariontxa | Shutterstock)

3. Sopa de grão-de-bico com espinafre e bacalhau

Ingredientes

500 g de grão-de-bico cozido

400 g de lombo de bacalhau dessalgado e cortado

100 g de espinafre

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 colher de chá de páprica doce

1 folha de louro

1 colher de sopa de azeite de oliva

1,2 l de caldo de legumes

1 ovo cozido

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola, o alho, a páprica e o louro e refogue por 2 minutos. Adicione o extrato de tomate e misture bem. Acrescente o caldo de legumes e o grão-de-bico e deixe cozinhar em fogo médio por 10 minutos.

Coloque os pedaços de bacalhau cuidadosamente na panela. Cozinhe por mais 10 minutos em fogo médio-baixo, com a panela, até que o peixe esteja macio, mas ainda firme. Junte o espinafre e cozinhe por mais 3 minutos. Ajuste o sal e finalize com pimenta-do-reino. Monte cada prato com uma concha generosa da sopa, uma pedaço de bacalhau e ovo cozido cortado.

4. Sopa de tofu com cogumelo rica em proteínas

Ingredientes

1 colher de sopa de óleo de gergelim

1 dente de alho picado

200 g de tofu firme cortado em cubos

1 xícara de chá de cogumelo shimeji limpo

shimeji limpo 2 xícaras de chá de acelga picada

3 xícaras de chá de água quente

Cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o óleo de gergelim em fogo médio e doure o alho por 1 minuto. Adicione o tofu e deixe dourar levemente. Acrescente o cogumelo e a acelga e refogue por 3 minutos. Junte a água, reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos. Finalize com a cebolinha e sirva em seguida.

5. Sopa de patinho com abóbora

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho amassado

1/2 cebola picada

200 g de patinho cortado em cubos

2 xícaras de chá de abóbora cabotiá cortada em cubos

cabotiá cortada em cubos 3 xícaras de chá de água quente

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela em fogo médio, aqueça o óleo e refogue o alho e a cebola por 2 minutos. Acrescente a carne e refogue até dourar. Junte a abóbora e a água, abaixe o fogo e cozinhe com por 25 minutos. Finalize com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Sirva em seguida.

Sopa de lentilha com cenoura e tomate (Imagem: Jacek Chabraszewski | Shutterstock)

6. Sopa de lentilha com cenoura e tomate

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 cenouras cortadas em rodelas

2 tomates cortados em cubos

1 l de caldo de legumes

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa até liberar o aroma. Adicione a cenoura e o tomate. Refogue até os legumes começarem a amolecer. Junte a lentilha e a páprica misture bem para incorporar os sabores. Despeje o caldo de legumes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Quando a sopa começar a ferver, reduza o fogo e cozinhe até que a lentilha esteja macia e o caldo levemente encorpado. Mexa ocasionalmente durante o cozimento para evitar que os ingredientes grudem no fundo da panela. Ajuste os temperos, se necessário. Finalize com salsinha fresca e sirva em seguida.

7. Sopa de ervilha com peito de frango

Ingredientes

2 xícaras de chá de ervilha

400 g de peito de frango cortado em cubos

cortado em cubos 1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 l de caldo de frango caseiro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione o peito de frango e refogue até dourar levemente. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Junte o alho e mexa por alguns instantes. Acrescente a ervilha e misture bem. Adicione o caldo de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Quando levantar fervura, reduza para fogo, tampe parcialmente a panela e cozinhe até que a ervilha esteja macia e o peito de frango completamente cozido. Finalize com a salsinha fresca e sirva em seguida.