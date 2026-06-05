11 livros para colocar na sua lista de leituras em junho

Todo mês traz a oportunidade de descobrir novas histórias, ideias e perspectivas, e junho não é diferente. Nesta seleção, reunimos livros que transitam por diferentes gêneros e temas, capazes de emocionar, informar e despertar reflexões sobre a vida.

Entre romances, contos, ensaios, guias práticos e obras de espiritualidade, há opções para leitores dos mais variados interesses. Os títulos abordam questões como paternidade, envelhecimento, política, trabalho, arte, educação, autoconhecimento e fé.

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Seja para mergulhar em uma trama envolvente, ampliar conhecimentos ou encontrar inspiração para novos questionamentos, os livros desta lista oferecem leituras enriquecedoras para acompanhar o mês e renovar o hábito de ler. Confira!

1. Quando eu era velha

Em “Quando eu era velha”, uma jornalista aposentada revisita memórias e reflexões sobre o envelhecimento (Imagem: Reprodução digital | Editora Labrador)

Olívia, jornalista aposentada, recebe uma proposta inusitada: escrever sobre o envelhecimento. Entre memórias da infância, rugas recém-chegadas e silêncios que doem mais que as dores do corpo, com a pena livre de encomendas e o tempo escorrendo ligeiro, ela percorre ruas, rostos, redes sociais e se espanta com o que ainda pulsa. Nesta obra, Fernanda Pompeu desenha os contornos de uma vida que não se curva ao tempo. Afinal, envelhecer talvez seja apenas outro jeito de começar.

2. O sagrado no profano

“O sagrado no profano” explora a relação entre religião e política ao longo da história, mostrando como essas duas esferas se conectaram (Imagem: Reprodução digital | Editora Diálogo Freiriano)

A obra do teólogo Dione Caruzo analisa a estruturação do poder na coletividade e evidencia como religião e política, mesmo que de maneiras implícitas, estiveram interligadas em momentos históricos decisivos. Ao percorrer o período que vai das eras bíblicas aos conflitos mundiais, o livro explicita suas respectivas influências na formação de leis, identidades e instituições. Além disso, as figuras bíblicas aparecem não apenas como heróis da fé, mas também como personagens políticos.

3. Burnout tem lei

“Burnout tem lei” explica os principais cuidados jurídicos para quem enfrenta o adoecimento relacionado ao trabalho (Imagem: Reprodução digital | Editora Assedionet)

Este guia jurídico é essencial para quem adoeceu por causa do trabalho e precisa entender seus direitos. Com mais de 25 anos de experiência em Direito do Trabalho e Previdenciário, Priscila Arraes Reino revela as armadilhas que comprometem os processos e direitos dos trabalhadores. Escrito em linguagem clara e acessível, o livro aborda temas como documentação do adoecimento, estabilidade no emprego, indenizações e como lidar com erros do INSS.

4. Livre associação

Em “Livre associação”, doze histórias exploram as fragilidades, os dilemas e os questionamentos de personagens em diferentes momentos da vida (Imagem: Reprodução digital | Editora M.inimalismos)

Memória e ficção se confundem nessa obra de autoanálise escrita por Ivan Hegen. As doze histórias que compõem a publicação exploram as nuances e as vulnerabilidades de personagens que estão em diferentes momentos de suas vidas. Com um tom intimista, existencialista e por vezes divertido, o livro expõe a angústia e os dilemas presentes na experiência de conhecer a si e ao mundo.

5. Morte na fronteira

“Morte na fronteira” acompanha a defesa de um delegado acusado de um crime, ao mesmo tempo em que mergulha em temas como justiça, destino e livre-arbítrio (Imagem: Reprodução digital | Editora Labrador)

Neste romance policial do escritor Humberto Pimentel, Armando é um perito criminal aposentado que atua como advogado criminalista. Quando ele assume o caso do delegado Tonho, acusado de um crime que afirma não ter cometido, os rumos do protagonista seguem por um caminho incerto. O livro também recorre ao existencialismo para refletir sobre assuntos como destino e livre-arbítrio.

6. Precisamos falar sobre política

“Precisamos falar sobre política” apresenta conceitos essenciais sobre poder, soberania e cidadania de forma acessível (Imagem: Reprodução digital | Editora Diálogo Freiriano)

O cientista social Aurelio Maranha apresenta informações essenciais para o exercício da cidadania, como os conceitos de poder, soberania e justiça, além das maneiras como diferentes governos se estabelecem e se legitimam na contemporaneidade. Com uma abordagem leve e didática, como se estivesse contando histórias entre amigos, introduz figuras centrais como Platão e Aristóteles, passa por pensadores como Maquiavel e Thomas Hobbes, e chega aos dias atuais com Max Weber e Ludwig von Mises.

7. O manual do pai f*da

Em “O Manual do pai f*da”, pais de primeira viagem encontram orientações e reflexões para assumir um papel mais ativo na vida familiar (Imagem: Reprodução digital | Editora Viseu)

Não dá para esperar o próximo mês para entender que a paternidade começa agora. A obra de Lucas C. Maciel transforma dúvidas, inseguranças e a falta de referências em um guia direto e humano para pais de primeira viagem. Com orientações práticas e reflexões sobre presença, parceria e vínculo afetivo, a trama mostra que ser pai não é ajudar, mas assumir um papel ativo desde o início da jornada familiar.

8. Harmonia Mundi

“Harmonia Mundi” propõe uma investigação sobre a importância da arte e busca compreender sua presença na experiência humana (Imagem: Reprodução digital | Editora FoxTablet)

Por que a arte é necessária? O que faz com que ela seja tão essencial ao ponto de existir e sempre ter sido criada em qualquer tempo e espaço? Existem obras cuja qualidade é incontestável? Foram esses questionamentos que moveram Filipe Salles, professor e pesquisador da Unicamp, a defender neste livro, fruto de seu trabalho de Livre-Docência, uma tese inédita: a de que a explicação para essas perguntas está na ciência.

9. Queimem todos os professores

“Queimem todos os professores” reúne contos distópicos que retratam os desafios da educação em uma sociedade que deixou de valorizar o ensino (Imagem: Reprodução digital | Editora Kotter Editorial)

No universo distópico dos contos de Arthur V. F. Furtado, uma aliança causou o desmantelamento das escolas, e os educadores que continuam nos cargos não conseguem exercer seu trabalho mais fundamental: o ensino. Apesar de agora os docentes serem perseguidos por estudantes, pais e burocratas poderosos, alguns professores continuam lutando pela educação na tentativa de formar uma população capaz de refletir criticamente.

10. Doutrina espírita cristã da consciência

Em “Doutrina espírita cristã da consciência”, o autor compartilha aprendizados e experiências que o levaram a uma nova compreensão da espiritualidade (Imagem: Reprodução digital | Editora LC Books POD)

Odair José Celestino compartilha mais de duas décadas de estudos, vivências e descobertas espirituais que o conduziram a uma nova compreensão da doutrina espírita. De origem católica e após uma jornada de buscas e experiências mediúnicas, o autor revela como despertou para o mundo espiritual. O livro apresenta uma visão evolutiva e cristã do espiritismo, unindo fé, razão e energia.

11. Não era passeio, era consulta

“Não era passeio, era consulta” aborda os laços entre humanos e animais por meio da recuperação de uma cachorrinha e dos desafios da medicina veterinária (Imagem: Reprodução digital | Editora Rua do Sabão)

Após chegar ao hospital veterinário em estado crítico, uma husky siberiana de nove meses cruza o caminho de um médico veterinário emocionalmente esgotado. A partir desse encontro, a narrativa acompanha a recuperação da cachorrinha enquanto reflete sobre os impactos emocionais da profissão e os vínculos entre humanos e animais. Inspirada em casos reais, a obra de Victor Soares aborda temas como negligência, luto, adoção responsável e humanização dos pets em uma história sobre acolhimento e recomeços.

Por Clara Menezes