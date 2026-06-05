Junho, mês de Exu: aprenda a se conectar com o dono dos caminhos

Exu é uma das entidades mais conhecidas da espiritualidade brasileira (Imagem: teshail | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Junho é um mês que possui um significado especial para muitas pessoas que seguem tradições de matriz africana e afro-brasileira. Nesse período, cresce o interesse por práticas espirituais voltadas à abertura de caminhos, à proteção e ao fortalecimento pessoal, aspectos frequentemente associados a Exu, uma das entidades mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais incompreendidas da espiritualidade brasileira.

Considerado o mensageiro entre os mundos espiritual e material, Exu é visto como o guardião dos caminhos, das encruzilhadas, da comunicação e das oportunidades. Sua energia está relacionada ao movimento, à transformação e à capacidade de superar obstáculos que impedem o crescimento pessoal.

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Quem é Exu?

Nas religiões afro-brasileiras, como a Umbanda e o Candomblé, Exu desempenha um papel fundamental como intermediário entre os seres humanos e as forças divinas. Diferentemente de interpretações equivocadas difundidas ao longo do tempo, ele não está associado ao mal. Sua função é movimentar energias, promover equilíbrio e garantir que as leis espirituais sejam cumpridas.

Por estar ligado à ação e ao dinamismo, muitas pessoas recorrem à sua energia quando desejam destravar áreas da vida, conquistar oportunidades ou encontrar mais clareza diante de decisões importantes.

Acender uma vela vermelha ou vermelha e preta é uma forma de homenagear Exu (Imagem: Joy.Uu | Shutterstock)



Como se conectar com a energia de Exu

A conexão com Exu pode ser feita de maneira simples e respeitosa, sem a necessidade de rituais complexos. O mais importante é agir com sinceridade, consciência e respeito às tradições. Veja práticas:

1. Faça uma oração com intenção clara

Reserve alguns minutos para expressar seus pedidos e agradecer pelas oportunidades já recebidas. Exu é associado à comunicação, por isso a clareza nas palavras e intenções é considerada essencial.

2. Trabalhe sua coragem

A energia de Exu está ligada ao movimento. Em vez de apenas pedir mudanças, procure agir na direção dos seus objetivos. Pequenas atitudes práticas podem simbolizar a abertura dos caminhos que você deseja percorrer.

3. Cuide da sua palavra

Exu também rege a comunicação. Evitar fofocas, mentiras e conflitos desnecessários é uma forma de entrar em sintonia com os aspectos mais elevados dessa energia.

4. Acenda uma vela com respeito

Muitas pessoas costumam acender uma vela vermelha ou vermelha e preta para homenagear Exu. Caso opte por essa prática, faça em local seguro e utilize o momento para refletir sobre seus objetivos, desafios e próximos passos.