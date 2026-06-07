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Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 08 a 14 de junho de 2026

Veja o que as cartas revelam para cada nativo sobre os próximos dias

A semana favorecerá oportunidades de crescimento, mas também momentos de pausa, reflexão e ajustes internos (Imagem: Natalie magic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A semana favorecerá oportunidades de crescimento, mas também momentos de pausa, reflexão e ajustes internos (Imagem: Natalie magic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A semana será marcada por um movimento de equilíbrio entre crescimento e ajustes internos, pedindo mais consciência nas escolhas e nas atitudes. De acordo com o tarot, haverá uma energia de expansão em algumas áreas, com oportunidades de reconhecimento, novas iniciativas e abertura emocional, mas ela caminhará lado a lado com momentos de introspecção, revisão e necessidade de cautela.

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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

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Áries A Imperatriz

Ilustração do signo de Áries com a imagem de um carneiro dourado em um fundo escuro, emoldurado por ornamentos clássicos
Áries viverá um ciclo de crescimento e prosperidade, com foco em autocuidado e fortalecimento da autoestima (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

De acordo com a carta “A Imperatriz”, a semana favorecerá crescimento, prosperidade e autocuidado. Tudo aquilo que você nutrir com carinho tenderá a florescer. Também será um ótimo momento para cuidar da autoestima e valorizar suas conquistas.

Touro 6 de Paus

Ilustração do signo de Touro com a representação de um touro dourado, cercado por uma moldura decorativa em fundo escuro
Touro poderá alcançar reconhecimento e resultados positivos, colhendo elogios pelo que vem construindo (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Reconhecimento estará a caminho. Conforme a carta “6 de Paus”, algo que você vem construindo poderá finalmente receber elogios, aprovação ou retorno positivo. Confie mais no seu valor e permita-se celebrar.

Gêmeos A Lua

Ilustração do signo de Gêmeos com duas faces femininas douradas, voltadas para lados opostos, em uma moldura clássica
Gêmeos precisará confiar na intuição e evitar conclusões precipitadas (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Nem tudo estará tão claro. A carta “A Lua” indica que a semana pedirá atenção à intuição, aos sonhos e aos sinais. Evite conclusões precipitadas e permita que algumas respostas amadureçam com o tempo.

Câncer Ás de Copas

Ilustração do signo de Câncer com um caranguejo dourado estilizado no centro de uma moldura ornamentada sobre fundo escuro
Câncer passará por renovação emocional, com possíveis novas conexões e sentimentos intensos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Uma energia de renovação emocional marcará os próximos dias. Segundo a carta “Ás de Copas”, novos sentimentos, reconciliações, inspiração ou experiências que aquecem o coração poderão surgir de forma inesperada.

Leão O Sol

Ilustração do signo de Leão com a cabeça de um leão dourado, emoldurada por elementos decorativos
Leão viverá uma fase de vitalidade, alegria e clareza, com boas notícias durante a semana (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A carta “O Sol”, uma das mais positivas do tarot, iluminará sua semana. Vitalidade, alegria, clareza e boas notícias tenderão a marcar esse período. Aproveite para se mostrar ao mundo.

Virgem 4 de Ouros

Ilustração do signo de Virgem com a figura de uma mulher dourada, adornada com uma coroa e colar, cercada por uma moldura clássica
Virgem deverá focar a organização e a segurança, cuidando dos recursos e evitando excessos de controle (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Conforme a carta “4 de Ouros”, a semana pedirá mais atenção aos recursos e à segurança. Organizar finanças, proteger seus planos e evitar desperdícios será importante. Tenha cuidado para não controlar tudo em excesso.

Libra A Temperança

Ilustração do signo de Libra com uma balança dourada no centro de uma moldura decorativa
Libra encontrará caminhos de equilíbrio e harmonia, com situações se ajustando gradualmente (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Equilíbrio será a palavra-chave da semana. A carta “A Temperança” mostra que, aos poucos, situações que pareciam confusas vão começar a encontrar seu ponto de harmonia. A paciência será sua melhor aliada.

Escorpião Cavaleiro de Copas

Ilustração do signo de Escorpião com a figura de um escorpião dourado, detalhado dentro de uma moldura clássica em fundo escuro
Escorpião poderá vivenciar momentos de romance, criatividade e trocas emocionais significativas
(Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Convites, sentimentos e mensagens importantes poderão movimentar sua semana. Segundo a carta “Cavaleiro de Copas”, o período favorecerá romance, criatividade e momentos de conexão emocional verdadeira.

Sagitário 7 de Paus

Ilustração do signo de Sagitário com um centauro arqueiro dourado, posicionado dentro de uma moldura ornamentada sobre fundo escuro
Sagitário precisará defender suas ideias com firmeza, mantendo posicionamento e equilíbrio (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

De acordo com a carta “7 de Paus”, durante a semana, você irá precisar defender suas ideias ou posições. Nem todos concordarão com você, mas isso não significará que esteja errado. Mantenha firmeza sem perder a elegância.

Capricórnio Rainha de Ouros

Ilustração do signo de Capricórnio com a cabeça de uma cabra dourada estilizada, cercada por uma moldura detalhada em fundo escuro
Capricórnio entrará em fase de estabilidade e prosperidade, valorizando conforto e resultados concretos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A carta “Rainha de Ouros” mostra que a semana favorecerá estabilidade, prosperidade e senso prático. Você estará mais conectado(a) com aquilo que traz conforto, segurança e resultados concretos para sua vida.

Aquário O Mago

Ilustração do signo de Aquário com a imagem de um homem dourado despejando água, cercado por uma moldura clássica em fundo escuro
Aquário viverá um ótimo momento para iniciar projetos e transformar ideias em ação com mais confiança (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

Conforme a carta “O Mago”, será um momento excelente para iniciar projetos, manifestar desejos e colocar talentos em ação. Você possui mais recursos do que imagina. Confie no próprio potencial.

Peixes 6 de Copas

lustração do signo de Peixes com dois peixes dourados nadando em círculo, cercados por uma moldura decorativa em fundo escuro
Peixes poderá vivenciar momentos de nostalgia, revisitando memórias e afetos do passado (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)

A carta “6 de Copas” indica que a semana trará lembranças, reencontros e momentos de nostalgia. Pessoas do passado poderão reaparecer ou despertar reflexões importantes. Aproveite para resgatar aquilo que faz bem ao coração.

Por Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

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Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 07/06/2026 08:05
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