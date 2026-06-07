Tarot semanal: previsão para os signos de 08 a 14 de junho de 2026

A semana será marcada por um movimento de equilíbrio entre crescimento e ajustes internos, pedindo mais consciência nas escolhas e nas atitudes. De acordo com o tarot, haverá uma energia de expansão em algumas áreas, com oportunidades de reconhecimento, novas iniciativas e abertura emocional, mas ela caminhará lado a lado com momentos de introspecção, revisão e necessidade de cautela.
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A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!
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Áries A Imperatriz
De acordo com a carta “A Imperatriz”, a semana favorecerá crescimento, prosperidade e autocuidado. Tudo aquilo que você nutrir com carinho tenderá a florescer. Também será um ótimo momento para cuidar da autoestima e valorizar suas conquistas.
Touro 6 de Paus
Reconhecimento estará a caminho. Conforme a carta “6 de Paus”, algo que você vem construindo poderá finalmente receber elogios, aprovação ou retorno positivo. Confie mais no seu valor e permita-se celebrar.
Gêmeos A Lua
Nem tudo estará tão claro. A carta “A Lua” indica que a semana pedirá atenção à intuição, aos sonhos e aos sinais. Evite conclusões precipitadas e permita que algumas respostas amadureçam com o tempo.
Câncer Ás de Copas
Uma energia de renovação emocional marcará os próximos dias. Segundo a carta “Ás de Copas”, novos sentimentos, reconciliações, inspiração ou experiências que aquecem o coração poderão surgir de forma inesperada.
Leão O Sol
A carta “O Sol”, uma das mais positivas do tarot, iluminará sua semana. Vitalidade, alegria, clareza e boas notícias tenderão a marcar esse período. Aproveite para se mostrar ao mundo.
Virgem 4 de Ouros
Conforme a carta “4 de Ouros”, a semana pedirá mais atenção aos recursos e à segurança. Organizar finanças, proteger seus planos e evitar desperdícios será importante. Tenha cuidado para não controlar tudo em excesso.
Libra A Temperança
Equilíbrio será a palavra-chave da semana. A carta “A Temperança” mostra que, aos poucos, situações que pareciam confusas vão começar a encontrar seu ponto de harmonia. A paciência será sua melhor aliada.
Escorpião Cavaleiro de Copas
Convites, sentimentos e mensagens importantes poderão movimentar sua semana. Segundo a carta “Cavaleiro de Copas”, o período favorecerá romance, criatividade e momentos de conexão emocional verdadeira.
Sagitário 7 de Paus
De acordo com a carta “7 de Paus”, durante a semana, você irá precisar defender suas ideias ou posições. Nem todos concordarão com você, mas isso não significará que esteja errado. Mantenha firmeza sem perder a elegância.
Capricórnio Rainha de Ouros
A carta “Rainha de Ouros” mostra que a semana favorecerá estabilidade, prosperidade e senso prático. Você estará mais conectado(a) com aquilo que traz conforto, segurança e resultados concretos para sua vida.
Aquário O Mago
Conforme a carta “O Mago”, será um momento excelente para iniciar projetos, manifestar desejos e colocar talentos em ação. Você possui mais recursos do que imagina. Confie no próprio potencial.
Peixes 6 de Copas
A carta “6 de Copas” indica que a semana trará lembranças, reencontros e momentos de nostalgia. Pessoas do passado poderão reaparecer ou despertar reflexões importantes. Aproveite para resgatar aquilo que faz bem ao coração.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.