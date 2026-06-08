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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/06/2026

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

As energias do dia trarão desafios e aprendizados para os nativos dos signos do zodíaco (Imagem: E.Va | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
As energias do dia trarão desafios e aprendizados para os nativos dos signos do zodíaco (Imagem: E.Va | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Esta segunda-feira será marcada pela necessidade de encontrar equilíbrio entre responsabilidades e bem-estar emocional. Enquanto alguns nativos sentirão o peso das cobranças, dos compromissos e dos desafios do cotidiano, também surgirão caminhos para reorganizar prioridades, amadurecer decisões e fortalecer a própria estabilidade interior. Confira as previsões do horóscopo e descubra como transformar os desafios do dia em oportunidades de crescimento e evolução.

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Áries

Ilustração do signo de Áries contendo um carneiro com chifres curvos em fundo bege
Os nativos de Áries sentirão vontade de se recolher nesta segunda-feira (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Você poderá se deparar com um conflito interno entre as suas necessidades pessoais e as exigências do mundo externo, o que provocará uma sensação de cansaço e oscilações de humor. Além disso, surgirão possíveis cobranças externas ou obstáculos, o que entrará em conflito com sua vontade de se recolher e afetará a paciência e o bem-estar. Procure ser realista diante desse desgaste e evite agir por puro impulso.

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Touro

Ilustração do signo de Touro contendo uma cabeça de touro com chifres e estrela central em fundo bege
Os nativos de Touro deverão descansar a mente para recuperar o equilíbrio (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você sentirá uma necessidade de se isolar. Entretanto, uma agitação interna poderá gerar um certo desgaste. Será possível, inclusive, que a tensão emocional afete sua clareza, provocando dúvidas sobre sua própria identidade e a direção que deve seguir. Nesse cenário, procure não se cobrar tanto e evite tomar decisões precipitadas, buscando descansar a mente para recuperar seu equilíbrio.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos contendo duas faces humanas lado a lado em fundo bege
Os nativos de Gêmeos estarão focados nas amizades e nas ações coletivas (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Seu foco estará no convívio social, nas amizades e nas ações coletivas. No entanto, as interações com o grupo estarão sujeitas a distorções da realidade, a mal-entendidos e a falsas expectativas sobre as pessoas ao seu redor. Será um dia que pedirá que você filtre suas relações e organize seus projetos com mais realismo.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer contendo um caranguejo estilizado em fundo bege
Os nativos de Câncer precisarão manter a calma diante de cobranças (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você poderá enfrentar desafios e um sentimento de insatisfação em sua carreira ou na convivência com pessoas de autoridade. Nesse cenário, será fundamental manter a calma e a paciência diante de cobranças ou de metas profissionais que pareçam entrar em conflito com as suas necessidades pessoais e familiares. Procure agir com maturidade para encontrar o equilíbrio, evitando reações impulsivas.

Leão

Ilustração do signo de Leão contendo a cabeça de um leão cercada por folhas e estrelas em fundo bege
Para os nativos de Leão, o dia pedirá flexibilidade e maturidade para lidar com a quebra de expectativas (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Você poderá enfrentar imprevistos ou bloqueios em seus planos de estudos, viagens ou projetos. Será um dia que pedirá flexibilidade e maturidade para lidar com a quebra de expectativas, evitando que a ansiedade em alcançar seus objetivos gere conflitos internos ou desgaste sua energia. Procure ser realista, reavaliar suas metas com racionalidade e evitar agir por impulso.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem contendo uma figura feminina com flores e folhas em fundo bege
Os nativos de Virgem possivelmente viverão um conflito entre a necessidade de recolhimento e as exigências do trabalho (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, poderá haver um conflito interno entre a necessidade de recolhimento emocional e as exigências do trabalho ou responsabilidades externas. Será fundamental evitar reações impulsivas e o controle excessivo em seus acordos financeiros e parcerias, pois o conflito entre o que você sente e o que precisa fazer tenderá a gerar desgaste. Procure, então, agir com paciência e racionalidade.

Libra

Ilustração do signo de Libra contendo uma balança equilibrada e elementos florais em fundo bege
Os nativos de Libra precisarão estabelecer prioridades e respeitar os próprios limites (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você precisará ter mais atenção à saúde e ao excesso de tarefas na rotina de trabalho para evitar o desgaste físico. Será um dia que pedirá equilíbrio para não deixar que as cobranças externas ou a pressa em resolver os problemas do cotidiano afetem o seu bem-estar. Procure estabelecer prioridades e respeitar seus limites, visando manter a produtividade sem prejudicar o equilíbrio emocional.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião contendo um escorpião em fundo bege
Os nativos de Escorpião poderão sentir uma instabilidade interna nesta segunda-feira (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Você tenderá a se deparar com uma oscilação no humor e um bloqueio na criatividade, afetando os projetos pessoais e os momentos de lazer. Será possível que essa instabilidade interna, inclusive, gere um conflito entre o seu desejo de se divertir e as responsabilidades e exigências do mundo exterior. Nesse cenário, evite atitudes imaturas diante das frustrações e acalme a mente.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário contendo uma flecha apontando para cima entre folhas e estrelas em fundo bege
Os nativos de Sagitário deverão evitar agir por impulso (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você tenderá a se deparar com um conflito interno entre a vontade de se recolher no conforto do lar e as exigências ou cobranças no ambiente de trabalho. Nesse cenário, surgirão possíveis tensões familiares ou tarefas profissionais inesperadas, gerando uma sensação de cansaço e forte oscilação de humor ao longo do dia. Procure ser realista diante desse desgaste e evite agir por impulso.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio contendo uma cabra com chifres longos em fundo bege
Os nativos de Capricórnio deverão evitar discussões desgastantes (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Você sentirá um desgaste emocional decorrente de um conflito entre a sua mente agitada e as exigências externas do dia. Essa tensão interna, por sua vez, atrapalhará sua comunicação e sua clareza, tornando mais difícil expressar o que realmente sente ou se fazer entender pelas pessoas próximas. Procure evitar discussões desgastantes e desacelerar o ritmo dos pensamentos.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário contendo um jarro vertendo água cercado por estrelas em fundo bege
Os nativos de Aquário viverão um dia que exigirá controle e racionalidade ao lidar com as contas (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você precisará ter muita cautela com a gestão do seu dinheiro e evitar decisões financeiras precipitadas. Será um dia que exigirá controle e racionalidade ao lidar com as contas, evitando que o desejo de satisfação imediata desequilibre seu orçamento ou gere arrependimentos. Procure ser realista, organize suas despesas com paciência e busque estabilidade material.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes contendo dois peixes opostos cercados por folhas e estrelas em fundo bege
Os nativos de Peixes deverão ter paciência diante de cobranças (Imagem: GoodStudio | Shutterstock)

Você precisará lidar com uma agitação interna e conflitos entre o que sente e o que o mundo exterior exige. Nesse cenário, será fundamental ter paciência diante de cobranças, evitando reações excessivamente emotivas que possam desgastar suas relações ou prejudicar seus planos pessoais mais importantes. Procure buscar o equilíbrio interno por meio do recolhimento.

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 08/06/2026 01:17
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