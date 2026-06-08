Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/06/2026

A segunda-feira trará energia de superação e novos horizontes, ressaltando a importância de confiar no próprio caminho. Algumas cartas do tarot mostram a necessidade de deixar para trás frustrações e inseguranças, enquanto outras favorecem crescimento, reconhecimento e construção de relações mais equilibradas. O dia pedirá coragem para seguir em frente, mesmo quando nem todas as respostas estiverem claras.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

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Áries 5 de Copas

O dia poderá trazer reflexões sobre perdas, decepções ou expectativas ao ariano (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Segundo a carta “5 de Copas”, o dia poderá trazer reflexões sobre perdas, decepções ou expectativas que não se concretizaram da forma desejada. No amor, será importante não focar apenas o que tem dado errado, mas também enxergar as oportunidades de felicidade que ainda estão ao seu redor. Na carreira, pequenos contratempos não devem apagar suas conquistas recentes. Sua saúde emocional melhorará quando você escolher olhar para o futuro em vez de permanecer preso(a) ao passado. Entre amigos, o apoio de pessoas queridas ajudará a restaurar sua confiança.

Touro 5 de Ouros

O taurino poderá sentir necessidade de mais acolhimento e segurança emocional (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “5 de Ouros” mostra que você poderá sentir necessidade de mais acolhimento e segurança emocional. No amor, evite interpretar momentos de distância como abandono definitivo, pois muitas situações são passageiras. Na carreira, desafios financeiros ou profissionais exigirão paciência e persistência. A saúde pedirá atenção ao desgaste emocional e à tendência de carregar preocupações sozinho(a). Entre amigos, não hesite em aceitar ajuda ou compartilhar suas dificuldades.

Gêmeos O Louco

A vida convidará o geminiano a experimentar algo novo e a se abrir para possibilidades inesperadas (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “O Louco” mostra que a vida convidará você a experimentar algo novo e a se abrir para possibilidades inesperadas. No amor, uma atitude mais espontânea poderá trazer encontros interessantes ou renovar uma relação já existente. Na carreira, oportunidades surgirão quando você estiver disposto(a) a sair da zona de conforto. Sua saúde emocional melhorará quando você reduzir o excesso de planejamento e viver mais o presente. Entre amigos, o dia promete aventuras, novidades e momentos de diversão.

Câncer 9 de Paus

O canceriano precisará de momentos de descanso para recuperar as energias (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “9 de Paus” mostra que você está mais forte do que imagina, mesmo após enfrentar desafios recentes. No amor, experiências do passado poderão gerar certa cautela, mas não deverão impedir novas oportunidades de felicidade. Na carreira, sua persistência será fundamental para concluir tarefas importantes e superar obstáculos. A saúde pedirá momentos de descanso para recuperar as energias. Entre amigos, procure confiar mais em quem já demonstrou estar ao seu lado.

Leão 7 de Ouros

O dia favorecerá a paciência e a avaliação do leonino sobre os resultados dos seus esforços (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Segundo a carta “7 de Ouros”, o dia favorecerá a paciência e a avaliação dos resultados dos seus esforços. No amor, você poderá perceber que algumas relações estão amadurecendo de forma gradual e consistente. Na carreira, os frutos do seu trabalho começarão a aparecer, mesmo que ainda não estejam totalmente visíveis. Sua saúde emocional melhorará quando você respeitar seu ritmo e evitar comparações. Entre amigos, conversas tranquilas ajudarão a fortalecer vínculos importantes.

Virgem 2 de Paus

O dia será favorável para o virginiano planejar os próximos passos e ampliar os horizontes (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “2 de Paus” indica um dia favorável para planejar os próximos passos e ampliar horizontes. No amor, você poderá sentir vontade de construir algo mais sólido e alinhado aos seus objetivos futuros. Na carreira, novas oportunidades surgirão por meio de planejamento e visão estratégica. Sua saúde melhorará quando você encontrar motivação para perseguir metas que realmente façam sentido. Entre amigos, pessoas próximas poderão incentivar mudanças positivas.

Libra 6 de Ouros

A energia do dia favorecerá o equilíbrio, a generosidade e a reciprocidade do libriano nas relações (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros” indica que a energia do dia favorecerá o equilíbrio, a generosidade e a reciprocidade nas relações. No amor, haverá mais disposição para ouvir, compreender e construir uma conexão harmoniosa. Na carreira, ajuda, reconhecimento ou uma oportunidade inesperada poderá surgir por meio de parcerias. Sua saúde emocional melhorará quando você encontrar equilíbrio entre cuidar dos outros e cuidar de si. Entre amigos, o clima será de cooperação e apoio mútuo.

Escorpião 3 de Ouros

O dia favorecerá o trabalho em equipe, o aprendizado e o crescimento do escorpiano por meio das parcerias (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” mostra que o dia favorecerá o trabalho em equipe, o aprendizado e o crescimento por meio das parcerias. No amor, a construção de uma relação sólida dependerá da disposição para dialogar e colaborar. Na carreira, seu esforço poderá ser reconhecido por pessoas influentes ou superiores. Sua saúde melhorará quando você dividir responsabilidades em vez de tentar resolver tudo sozinho(a). Entre amigos, haverá oportunidades para trocar experiências e aprender algo novo.

Sagitário Cavaleiro de Espadas

O dia trará movimento, decisões rápidas e muita atividade mental ao sagitariano (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Segundo a carta “Cavaleiro de Espadas”, o dia trará movimento, decisões rápidas e muita atividade mental. No amor, conversas importantes poderão trazer clareza sobre sentimentos e expectativas. Na carreira, sua iniciativa será uma vantagem, mas cuidado para não agir sem refletir. Sua saúde pedirá atenção ao estresse e à ansiedade gerados pelo excesso de compromissos. Entre amigos, debates e trocas de ideias poderão ser estimulantes, se houver respeito pelas diferenças.

Capricórnio 6 de Espadas

O capricorniano passará por um dia de transição e afastamento gradual de situações que já não fazem bem (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “6 de Espadas” indica um dia de transição e afastamento gradual de situações que já não fazem bem. No amor, você poderá perceber que algumas mágoas estão ficando para trás, abrindo espaço para mais tranquilidade. Na carreira, mudanças positivas tenderão a acontecer de forma lenta, porém consistente. Sua saúde emocional melhorará quando você aceitar seguir em frente sem carregar pesos desnecessários. Entre amigos, novas perspectivas surgirão por meio de boas conversas.

Aquário 4 de Paus

O dia favorecerá celebrações, reencontros e momentos de alegria compartilhada para os aquarianos (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

Segundo a carta “4 de Paus”, o dia favorecerá celebrações, reencontros e momentos de alegria compartilhada. No amor, haverá mais harmonia e sensação de estabilidade emocional. Na carreira, conquistas poderão ser reconhecidas e gerar satisfação pessoal. Sua saúde melhorará quando você encontrar espaço para lazer e descontração. Entre amigos e familiares, o clima será leve, acolhedor e cheio de motivos para comemorar.

Peixes A Lua

O pisciano precisará respeitar seus sentimentos, mas não se deixar dominar por medos ou inseguranças (Imagem: mihmihmal | Shutterstock)

A carta “A Lua” destaca sua sensibilidade e intuição, mas também alerta para possíveis dúvidas ou ilusões. No amor, será importante observar os fatos, e não apenas as expectativas criadas pela imaginação. Na carreira, evite tomar decisões sem analisar todas as informações disponíveis. Sua saúde emocional melhorará quando você respeitar seus sentimentos, mas não se deixar dominar por medos ou inseguranças. Entre amigos, procure cercar-se de pessoas que transmitam confiança e clareza.