Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 08 a 14 de junho de 2026

Esta semana favorecerá reflexões importantes e ajustes emocionais. O baralho cigano revela um período de maior sensibilidade, em que atitudes impulsivas poderão gerar desgastes desnecessários. A astróloga e taróloga Sol Viana explica que equilíbrio e observação serão fundamentais para conduzir situações com mais clareza.
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A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!
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Áries
A carta A Montanha alerta para desafios e atrasos momentâneos. Evite insistir em resolver tudo com pressa. No amor, a paciência ajudará a evitar conflitos. No trabalho, obstáculos exigirão estratégia e persistência.
Touro
A carta O Buquê indica harmonia, reconhecimento e momentos agradáveis. A semana favorecerá aproximações e boas notícias. No amor, gestos de carinho fortalecerão vínculos. No trabalho, valorização e apoio poderão surgir.
Gêmeos
A carta A Encruzilhada aponta dúvidas e necessidade de escolhas importantes. Evite adiar decisões inevitáveis. No amor, a clareza será essencial para evitar confusões. No trabalho, caminhos diferentes começarão a surgir.
Câncer
A carta A Casa destaca proteção emocional e necessidade de estabilidade. A semana favorecerá assuntos familiares e reorganização interna. No amor, a segurança emocional ganhará importância. No trabalho, equilíbrio e prudência serão necessários.
Leão
A carta O Sol revela vitalidade, crescimento e confiança. A semana favorecerá conquistas e decisões mais firmes. No amor, alegria e aproximação fortalecerão as relações. No trabalho, o reconhecimento tenderá a aumentar.
Virgem
A carta Os Lírios pede calma e maturidade diante das situações. Evite absorver problemas externos em excesso. No amor, o diálogo tranquilo favorecerá o entendimento. No trabalho, o equilíbrio emocional ajudará nos resultados.
Libra
A carta A Lua indica sensibilidade elevada e necessidade de ouvir mais a intuição. Evite alimentar inseguranças ou expectativas irreais. No amor, as emoções estarão mais intensas. No trabalho, a percepção será importante para evitar erros.
Escorpião
A carta A Chave mostra soluções e respostas importantes surgindo ao longo da semana. Algo que antes estava bloqueado começará a avançar. No amor, conversas trarão clareza emocional. No trabalho, oportunidades poderão destravar pendências.
Sagitário
A carta O Cavaleiro anuncia movimento e novidades inesperadas. A semana favorecerá iniciativas rápidas e mudanças positivas. No amor, encontros e mensagens movimentarão o emocional. No trabalho, respostas chegarão mais rápido do que o esperado.
Capricórnio
A carta A Torre indica necessidade de organização e foco. Evite o isolamento emocional excessivo. No amor, a maturidade será importante para fortalecer vínculos. No trabalho, disciplina e planejamento farão a diferença.
Aquário
A carta O Jardim favorece conexões sociais e novas oportunidades. A semana trará trocas positivas e encontros importantes. No amor, a leveza aproximará as relações. No trabalho, contatos poderão abrir portas interessantes.
Peixes
A carta O Peixe revela movimento financeiro e maior atenção aos recursos materiais. Evite gastos impulsivos ou decisões precipitadas. No amor, a estabilidade emocional será necessária. No trabalho, possibilidades de crescimento começarão a aparecer.
Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.