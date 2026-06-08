Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 08 de junho de 2026

A redução gradual da luminosidade torna a Lua Minguante uma das melhores fases para observar seu relevo (Imagem: FotografiaCero | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta segunda-feira, 8 de junho, a Lua está na fase Minguante. A mudança ocorreu às 07h03, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O satélite natural da Terra iniciou uma nova etapa do ciclo lunar, marcada pela redução gradual da porção iluminada visível no céu.

A etapa Minguante acontece quando a iluminação da Lua começa a diminuir progressivamente após a Lua Cheia. Nesse período, a quantidade de luz refletida em direção à Terra fica cada vez menor, até que o astro alcance a fase Nova. Embora a Lua continue recebendo luz do Sol, a posição relativa entre os dois corpos faz com que uma parcela menor de sua face iluminada seja observada do nosso planeta.

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Aspectos científicos da Lua Minguante

Do ponto de vista astronômico, a etapa Minguante representa o fim do ciclo lunar. Durante esse período, a Lua se aproxima gradualmente da fase Nova, quando a iluminação observada da Terra atinge seu nível mínimo.

A Lua não possui luz própria. O brilho visto no céu é resultado da reflexão da luz solar em sua superfície. Conforme o satélite avança em sua órbita ao redor da Terra, a perspectiva dos observadores muda, fazendo com que uma porção cada vez menor da área iluminada fique visível.

Fase favorece observações do relevo lunar

A Lua Minguante é considerada uma excelente fase para observação astronômica. Isso acontece porque a incidência lateral da luz solar cria sombras mais evidentes sobre crateras, montanhas e vales da superfície lunar, aumentando a percepção de profundidade e detalhes do relevo.

Além disso, como o brilho da Lua diminui gradualmente, o céu se torna mais favorável para a observação de estrelas, constelações e outros objetos celestes durante parte da noite.

Para muitas tradições, a Lua Minguante representa o momento ideal para concluir etapas e se preparar para um novo ciclo (Imagem: ScottyJ3785 | Shutterstock)

Lua Minguante simboliza encerramentos e reflexões

Em diversas culturas, a Lua Minguante costuma ser associada a momentos de reflexão, conclusão e preparação para novos ciclos. Isso ocorre porque a redução gradual da luminosidade simboliza o encerramento de uma etapa antes do recomeço representado pela Lua Nova.

Historicamente, diferentes civilizações utilizaram as fases lunares para orientar atividades agrícolas, organizar calendários e acompanhar a passagem do tempo. Ainda hoje, muitas pessoas relacionam a Lua Minguante a processos de revisão, desapego e reorganização.

Próximas fases da Lua

Segundo o INMET, as próximas mudanças de fase previstas para junho de 2026 são:

Lua Nova: 14 de junho;

Crescente: 21 de junho;

Cheia: 29 de junho.

A Lua entrará novamente na fase Minguante somente em 07 de julho, às 16h30.