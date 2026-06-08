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Torta salgada: veja 4 receitas proteicas para o lanche da tarde

Confira como preparar opções práticas e nutritivas para deixar a sua refeição mais interessante

Torta proteica de frango com ricota (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Torta proteica de frango com ricota (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A torta salgada é uma excelente opção para o lanche da tarde, principalmente quando preparada com ingredientes ricos em proteínas. Além de prática e versátil, ela ajuda a promover maior saciedade, contribuindo para evitar a fome pouco tempo depois da refeição. Receitas feitas com ovos, frango, atum, carnes magras e queijos leves também podem oferecer nutrientes importantes para o organismo.

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Abaixo, confira 4 receitas de tortas salgadas e proteicas para o lanche da tarde!

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1. Torta proteica de frango com ricota

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 2 a 4 colheres de sopa de água
  • Sal a gosto

Recheio

  • 250 g de frango cozido e desfiado
  • 3 ovos
  • 200 g de ricota amassada
  • 170 g de iogurte natural
  • 1 cebola picada
  • Cheiro-verde picado, sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture as farinhas, o ovo, o azeite e a água até formar uma massa homogênea. Com a massa, forre uma forma de torta, cobrindo fundo e laterais. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, misture os ovos, a ricota, o iogurte e os temperos. Acrescente o frango e mexa bem. Despeje o recheio sobre a massa e espalhe uniformemente. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até ficar dourada. Sirva em seguida.

2. Torta proteica de atum com queijo cottage

Ingredientes

Massa

  • 2 ovos
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
  • 1 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 xícara de chá de farelo de aveia
  • 1 colher de sopa de fermento químico
  • 1 pitada de sal
  • Azeite de oliva para untar

Recheio

  • 240 g de atum sólido ao natural escorrido
  • 200 g de queijo cottage
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 cenoura ralada
  • Cheiro-verde picado, orégano, pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em um recipiente, misture o atum, o cottage, o tomate, a cebola, a cenoura, o cheiro-verde e os temperos. Reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o azeite e o sal. Acrescente a farinha de trigo e o farelo de aveia e bata novamente até ficar homogêneo. Por último, misture o fermento delicadamente.

Despeje metade da massa em uma forma untada com azeite de oliva. Adicione todo o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até ficar dourada e firme. Sirva em seguida.

A imagem mostra dois pedaços de uma torta salgada assada, com massa fina e dourada, coberta por sementes, possivelmente gergelim. O recheio parece ser cremoso e verde, lembrando espinafre
Torta proteica de espinafre com frango (Imagem: OlgaBombologna | Shutterstock)

3. Torta proteica de espinafre com frango

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de aveia
  • 1 xícara de chá de iogurte natural
  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de fermento químico
  • 1 pitada de sal
  • Azeite de oliva para untar

Recheio

  • 3 xícaras de chá de espinafre picado
  • 250 g de frango cozido e desfiado
  • 200 g de ricota amassada
  • 2 ovos
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
  • 1 colher de chá de gergelim

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o espinafre e cozinhe até reduzir o volume. Desligue o fogo. Em um recipiente, misture o espinafre com o frango, a ricota, os ovos e os temperos. Reserve.

Massa

Em um recipiente, misture os ovos, o iogurte e o azeite. Acrescente a farinha de aveia, o sal e o fermento. Mexa até formar uma massa cremosa e homogênea. Unte uma forma média com azeite. Coloque metade da massa, espalhe o recheio uniformemente e cubra com o restante da massa. Polvilhe gergelim por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos ou até dourar bem. Sirva em seguida.

4. Torta proteica de carne desfiada

Ingredientes

Massa

  • 500 g de mandioquinha cozida e amassada
  • 2 ovos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Recheio

  • 400 g de carne bovina cozida e desfiada
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 tomate picado
  • 1/2 cenoura ralada
  • 2 colheres de sopa de molho de tomate
  • Azeite de oliva, cheiro-verde picado, sal, páprica e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 100 g de cottage

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne desfiada, o tomate, a cenoura, o molho de tomate e os temperos. Cozinhe por alguns minutos até ficar bem incorporado. Finalize com cheiro-verde e reserve.

Massa

Em um recipiente, misture a mandioquinha, os ovos, o azeite, a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa até formar uma mistura homogênea. Em uma forma untada com azeite, espalhe metade da massa. Adicione o recheio de carne, distribua o cottage por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.

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    Por Redação EdiCase
    postado em 08/06/2026 16:40
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