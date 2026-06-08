Copa do Mundo: 6 dicas para usar maquiagem sem prejudicar a pele

Hábitos simples ajudam a prevenir irritações e garantem mais segurança no uso da maquiagem nos dias de jogos (Imagem: Altrendo Images | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Durante a Copa do Mundo, além de assistir aos jogos e torcer pela Seleção Brasileira, muitas pessoas também gostam de entrar no clima por meio do visual. Nesse contexto, roupas temáticas, acessórios e maquiagens nas cores do Brasil costumam ganhar destaque, ajudando a criar um clima de festa e comemoração.

No entanto, apesar da diversão, é importante tomar alguns cuidados ao usar maquiagem, principalmente no rosto, para evitar irritações, alergias e outros desconfortos na pele. “Usar a maquiagem nesses momentos de torcida é superdivertido e mostra a nossa identidade e pertencimento ao país. Eu acho excelente colocar a emoção toda em forma de maquiagem e beleza, mas o que considero fundamental é não esquecer da segurança e cuidado com a pele”, aponta Claudete Carvalho, professora de Estética e Cosmética da FADERGS.

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A seguir, a especialista explica como usar maquiagem na Copa do Mundo sem abrir mão dos cuidados com a pele. Confira!

1. Limpe e hidrate a pele antes da maquiagem

Antes de usar qualquer tipo de maquiagem, é importante realizar a limpeza com sabonete para o rosto e hidratar a pele, “pois é preciso manter a barreira cutânea íntegra”, justifica a docente.

2. Utilize protetor solar

Se for assistir a um jogo ao ar livre, em espaços que tenham sol, o protetor solar é fundamental e deve ser aplicado como último passo dos cuidados antes da maquiagem.

3. Atenção à escolha dos produtos e ao uso correto

Na hora de comprar os produtos, Claudete Carvalho indica tomar cuidado com a procedência deles. Cosméticos não regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) podem causar problemas, como irritação à pele.

Para realizar pinturas com cores mais vibrantes, algumas pessoas podem recorrer a materiais como tinta guache. Porém, produtos que não foram desenvolvidos para a pele podem causar alergia. A indicação é comprar cosméticos voltados para isso.

Existem tintas para rosto coloridas, conhecidas como “color make“, que são desenvolvidas para ter alta cobertura e pigmentação. A especialista explica que é preciso tomar cuidado com a pigmentação desses produtos. “Quem tem o cabelo muito claro ou com mechas pode sofrer com manchas temporárias”, diz. Ela também ressalta que nenhum destes produtos pode ser usado em cima de pele lesionada.

“Tem muita criança que gosta de usar maquiagem nessas ocasiões. Então, tem que usar os produtos que são específicos para isso, que são dermatologicamente testados e aprovados, porque a pele da criança é muito sensível”, aponta. Nesses casos, também existem maquiagens testadas para o público infantil.

O uso compartilhado de esponjas e pincéis de maquiagem pode facilitar a transmissão de fungos e bactérias, causando alergias (Imagem: PonomarenkoNataly | Shutterstock)

4. Não compartilhe pincéis e esponjas de maquiagem

Evite o uso compartilhado de esponjinhas e pincéis de maquiagem. Por serem itens que têm contato direto com a pele, eles podem passar bactérias e fungos que causam alergias e podem agravar acnes.

5. Cuidados com a região dos olhos

Outro erro comum é o uso de produtos nos olhos que não são específicos para essa área. Quando o cosmético não passa por testes oftalmológicos, pode causar irritação e prejudicar a visão. “Quando a maquiagem cair nos olhos, o recomendado é lavar com água, sem esfregar. Se a irritação persistir, procure atendimento médico”, acrescenta Claudete Carvalho. O glitter é outro produto que precisa de atenção ao ser aplicado nessa área, pois pode lesionar o olho.

6. Invista em um bom demaquilante e higienize bem a pele

Para quem tem problemas com acne, é importante tomar cuidado com produtos mais pigmentados, pois eles podem obstruir os poros e piorar as lesões. Nesses casos, o cuidado para retirar a maquiagem é ainda mais importante.

Independentemente da situação, Claudete Carvalho aponta que não se deve nunca dormir com maquiagem. Para retirar o produto da pele, a recomendação é usar demaquilantes mais oleosos, pois eles retiram com mais facilidade os cosméticos mais densos. Após, deve ser feito o uso de sabonete suave e a aplicação de hidratante.

Por Letícia Santos