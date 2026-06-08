Albert Einstein: frases que podem transformar a sua forma de enxergar a vida 

Albert Einstein é lembrado mundialmente por suas contribuições revolucionárias à ciência, especialmente por desenvolver a Teoria da Relatividade e transformar a forma como entendemos o universo. No entanto, seu legado vai muito além da física. Ao longo da vida, ele compartilhou reflexões sobre a condição humana, a busca pelo conhecimento, a curiosidade, a ética e os desafios da existência. Muitas dessas ideias continuam atuais e ajudam a enxergar a vida sob novas perspectivas.
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A seguir, reunimos algumas de suas frases mais marcantes, que podem transformar a sua forma de enxergar a vida. Confira!
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1. A felicidade nasce da gentileza e da paz interior
Feliz quem atravessa a vida prestativo, sem medo, estranho à agressividade e ao ressentimento!
Frase retirada do livro Como Vejo O Mundo, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.
2. A curiosidade é o motor do conhecimento
O importante é não parar de questionar. A curiosidade tem sua própria razão de existir.
Frase retirada e adaptada do artigo Old Man’s Advice to Youth: Never Lose a Holy Curiosity, publicado na revista LIFE em 1955.
3. O encanto diante do desconhecido
O mistério da vida me causa a mais forte emoção. E o sentimento que suscita a beleza e a verdade, cria a arte e a ciência. Se alguém não conhece esta sensação ou não pode mais experimentar espanto ou surpresa, já é um morto-vivo e seus olhos se cegaram.
Frase retirada do livro Como Vejo O Mundo, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.
4. O valor pessoal importa mais do que o sucesso
“Não tente se tornar um homem de sucesso, mas sim um homem de valor”.
Frase retirada e adaptada do artigo Old Man’s Advice to Youth: Never Lose a Holy Curiosity, publicado na revista LIFE em 1955.
5. O bem coletivo deve orientar nossas ações
Sou realmente um homem quando meus sentimentos, pensamentos e atos têm uma única finalidade: a comunidade e seu progresso.
Frase retirada do livro Como Vejo O Mundo, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.