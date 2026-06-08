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Culinária

Quiche proteica: aprenda a preparar 4 receitas fáceis para o jantar

Veja como tornar a sua refeição mais saudável e nutritiva com opções deliciosas

Quiche proteica de frango com tomate seco (Imagem: natkinzu | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Quiche proteica de frango com tomate seco (Imagem: natkinzu | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quiche é uma excelente opção para o jantar, principalmente quando preparada em versões proteicas. Além de prática e versátil, ela ajuda a promover maior saciedade, contribuindo para evitar beliscos ao longo da noite. Ao combinar ingredientes ricos em proteínas, a preparação se torna nutritiva, equilibrada e capaz de fornecer energia e nutrientes importantes para o organismo.

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Abaixo, confira 4 receitas de quiche proteica!

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1. Quiche proteica de frango com tomate seco

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 2 ovos
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 3 colheres de sopa de iogurte natural desnatado
  • 1 pitada de sal
  • 1 colher de chá de fermento químico

Recheio

  • 300 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 3 ovos
  • 200 g de cottage amassado
  • 1/2 xícara de chá de tomate seco picado
  • 1/2 xícara de chá de azeitona verde fatiada
  • 1 cebola picada
  • Orégano, pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture os ovos, o azeite e o iogurte. Acrescente a farinha de aveia, o sal e o fermento até formar uma massa homogênea. Abra a massa com um rolo e forre uma forma de quiche, espalhando a massa no fundo e laterais. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, misture o frango, o cottage, os ovos, a cebola, os temperos, o tomate seco e a azeitona. Despeje o recheio sobre a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até dourar e firmar. Sirva em seguida.

2. Quiche proteica de abóbora com carne desfiada

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de batata-doce cozida e amassada
  • 1 xícara de chá de farinha de amêndoas
  • 1 ovo
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 pitada de sal
  • Orégano a gosto

Recheio

  • 300 g de carne bovina magra cozida e desfiada
  • 2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada
  • 3 ovos
  • 150 g de ricota amassada
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • Azeite de oliva, sal, páprica, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a batata-doce amassada, a farinha de amêndoas, o ovo, o azeite e os temperos até formar uma massa uniforme. Com a massa, forre o fundo e as laterais de uma forma de quiche. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 12 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente a carne desfiada e tempere com sal, páprica, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Transfira para um recipiente e misture com a abóbora amassada, ovos, cottage e metade da muçarela até obter um recheio cremoso. Adicione a carne e misture. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 a 35 minutos, até dourar e firmar. Sirva em seguida.

A imagem mostra uma quiche assada com aparência caseira e recheio colorido e cremoso. A massa parece crocante e dourada, enquanto o recheio leva ingredientes que lembram folhas verdes, possivelmente espinafre, tomates-cereja cortados ao meio e pedaços de queijo branco espalhados por cima.
Quiche proteica de espinafre, ricota e tomate-cereja (Imagem: Lecker Studio | Shutterstock)

3. Quiche proteica de espinafre, ricota e tomate-cereja

Ingredientes

Massa

  • 1 1/2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 pitada de sal
  • Orégano a gosto

Recheio

  • 2 xícaras de chá de espinafre picado
  • 4 ovos
  • 200 g de ricota amassada
  • 100 g de queijo branco amassado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho picado
  • 10 tomates-cereja cortados ao meio
  • Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Massa

No processador, bata o grão-de-bico, o ovo, o azeite, a farinha de aveia e os temperos até formar uma massa uniforme. Distribua a massa em uma forma de quiche, cobrindo fundo e laterais. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o espinafre e mexa até murchar e reserve. Em uma tigela, misture os ovos, a ricota, o queijo, o espinafre refogado e os temperos. Despeje o recheio sobre a massa pré-assada. Distribua os tomates-cereja por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, até firmar e dourar. Sirva em seguida.

4. Quiche proteica de couve-flor com frango

Ingredientes

Massa

  • 1 xícara de chá de farinha de aveia
  • 3 colheres de sopa de farinha de linhaça dourada
  • 2 colheres de sopa de sementes de chia
  • 2 ovos
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 3 colheres de sopa de água
  • 1 pitada de sal
  • Orégano a gosto

Recheio

  • 2 xícaras de chá de couve-flor cozida e picada
  • 300 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 3 ovos
  • 150 g de cottage amassado
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e páprica a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de aveia e de linhaça, a chia, os ovos, o azeite, a água e os temperos até formar uma massa moldável. Espalhe a massa em uma forma de quiche, cobrindo fundo e laterais. Faça pequenos furos com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino moída e páprica. Junte a couve-flor e misture. Reserve.

Em um recipiente, misture os ovos e o cottage. Acrescente o refogado de frango e couve-flor e mexa bem. Coloque o recheio sobre a massa pré-assada. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 a 35 minutos, até dourar e firmar. Sirva em seguida.

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Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 08/06/2026 19:00
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