Endrick: conheça melhor o jovem craque que pode fazer a diferença na Copa do Mundo

Endrick ainda nem chegou ao auge da carreira, mas já carrega um currículo que costuma levar anos para ser construído. Aos 19 anos, o atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira é visto como uma das grandes apostas do Brasil para a Copa do Mundo de 2026.

Nascido em 21 de julho de 2006, Endrick Felipe Moreira de Sousa começou a jogar futebol aos 4 anos, se destacando em escolinhas locais pela habilidade acima da média para a idade e facilidade para finalizar jogadas. Incentivado pelo pai, Douglas Ramos, que acompanhava de perto sua evolução e ajudava a divulgar vídeos do filho ainda criança, o atacante rapidamente passou a chamar atenção no cenário do futebol de base, não apenas pelo talento, mas pela maturidade dentro de campo, algo que mais tarde se tornaria uma marca da sua trajetória.

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Passagem por clubes brasileiros

Ainda na infância, Endrick passou por avaliações em diferentes clubes do país e rapidamente chamou atenção nas primeiras oportunidades. Aos 8 anos, chegou a ser aprovado em testes no São Paulo, iniciando uma sequência de idas e vindas em processos de formação que durou cerca de três anos. Durante esse período, a permanência da família em Cotia, onde fica a base do São Paulo FC, chegou a ser discutida, mas as condições estruturais e financeiras inviabilizaram a mudança definitiva naquele momento, o que acabou interrompendo a continuidade do vínculo com o clube.

O jogador também passou por avaliações no Corinthians, onde foi aprovado, mas o clube não avançou com a proposta de manter a família em São Paulo. O Santos também chegou a ser procurado para testes, mas não houve condições para viabilizar a participação naquele momento.

Virada na trajetória

A virada na trajetória aconteceu em 2016, a partir de um vídeo do atacante publicado pelo pai na internet, que chamou a atenção de profissionais ligados às categorias de base do Palmeiras. A partir da repercussão das imagens, Endrick foi levado para avaliação no clube e, após dois treinamentos, acabou aprovado para integrar a base alviverde.

Em 2017, aos 10 anos, o atacante se mudou com a família para São Paulo e passou a integrar oficialmente as categorias de base do Verdão, iniciando uma etapa mais estruturada de formação no futebol. A partir daí, seu desenvolvimento ganhou ritmo acelerado e ele passou a ser tratado como uma das principais promessas da geração no clube.

Trajetória no Palmeiras

Entre 2017 e 2022, Endrick dominou competições de base, sendo constantemente tratado como uma joia do clube alviverde. Com atuações de destaque e grande volume de gols nas categorias inferiores, especialmente na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante rapidamente chamou a atenção da comissão técnica do clube e foi promovido ao elenco principal. Ele estreou profissionalmente em 6 de outubro de 2022, aos 16 anos, tornando-se um dos jogadores mais jovens da história do Palmeiras a atuar no time principal.

A partir daí, sua ascensão no futebol profissional foi rápida e acompanhada de grande expectativa. Ainda em seus primeiros jogos pelo elenco principal, o atleta passou a ser utilizado com frequência na rotação do Palmeiras e logo começou a corresponder em campo, com gols e participações decisivas mesmo em um período de adaptação ao futebol de alto nível.

Em 2022 e 2023, já integrado de forma mais definitiva ao elenco profissional, o atacante fez parte de conquistas importantes do clube, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Supercopa do Brasil, além de títulos estaduais que reforçaram o momento vitorioso da equipe.

Somando sua passagem pelas categorias de base e pelo elenco profissional, Endrick acumulou 12 títulos pelo Palmeiras, sendo dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), dois Campeonatos Paulistas (2023 e 2024) e uma Supercopa do Brasil (2023) no time principal, além de cerca de sete conquistas nas categorias de formação.

Endrick se consolidou como uma das principais apostas da Seleção Brasileira na nova geração do futebol mundial (Imagem: A.RICARDO | Shutterstock)

Chegada à Seleção Brasileira

O desempenho no Palmeiras e a rápida ascensão no futebol brasileiro fizeram com que Endrick passasse a ser observado de forma mais próxima pela Seleção Brasileira. Ainda adolescente, o atacante foi integrado ao ciclo da equipe principal e, em 2023, fez sua estreia com a camisa da Seleção, aos 17 anos, iniciando sua trajetória no futebol internacional.

A convocação marcou um novo patamar na carreira do jogador, que passou a conviver com o ambiente de seleções principais antes mesmo de completar sua formação no clube. Pouco tempo depois, Endrick voltou a ser chamado e se consolidou como parte do grupo de jovens atletas observados pela comissão técnica para o ciclo da Copa do Mundo de 2026.

Em 2024, o atacante deu mais um passo importante ao marcar seu primeiro gol pela Seleção Brasileira, em amistoso contra a Inglaterra, no estádio de Wembley, um dos palcos mais simbólicos do futebol mundial. O gol reforçou a projeção internacional do jogador e ampliou as expectativas em torno de seu papel futuro na equipe.

Ainda em 2024, Endrick foi convocado para a disputa da Copa América, nos Estados Unidos, fortalecendo sua presença em competições oficiais da Seleção principal e reforçando seu status como uma das principais apostas ofensivas do país.

Passagem pelo futebol Europeu

Em dezembro de 2022, o Palmeiras selou a venda de Endrick ao Real Madrid CF por cerca de 70 milhões de euros. Por questões relacionadas à legislação de transferências internacionais, o atacante só pôde se apresentar oficialmente ao clube espanhol após completar 18 anos, em julho de 2024.

Na Espanha, Endrick passou a integrar o elenco principal do Real Madrid e iniciou seu processo de adaptação ao futebol europeu. Com participação gradual na equipe, o atacante foi pouco utilizado como titular, mas ainda assim conseguiu registrar números importantes, somando sete gols em 37 partidas, além de conquistar títulos como a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA.

Em dezembro de 2025, o atacante foi anunciado como reforço do Olympique Lyonnais, por empréstimo de seis meses, em uma operação avaliada em cerca de 1 milhão de euros. Durante a passagem pelo futebol francês, Endrick conseguiu retomar o ritmo de jogo e apresentou bom desempenho, acumulando oito gols e sete assistências em 21 partidas na temporada.

Com o fim do empréstimo, o atacante retornou ao Real Madrid, reintegrando o elenco principal do clube espanhol e retomando sua preparação para a sequência da temporada europeia. A volta marca o início de uma nova etapa no processo de consolidação do jogador no futebol de elite, após um período em que acumulou experiência, minutagem e evolução física em diferentes contextos do futebol europeu.

Copa do Mundo 2026 e consolidação na Seleção Brasileira

O retorno ao Real Madrid CF marcou também o momento em que Endrick passou a ser tratado de forma definitiva como uma das peças do ciclo da Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026. Convocado de forma recorrente desde a estreia em 2023, o atacante firmou sua presença no grupo ainda muito jovem, entrando no radar como uma das principais apostas ofensivas da nova geração.

A comissão técnica da Seleção passou a destacar, em entrevistas ao longo do ciclo pré-Copa, a maturidade competitiva, a agressividade ofensiva e a capacidade de decisão em espaços curtos como características centrais do jogador, atributos considerados decisivos para o modelo de jogo adotado no período de reformulação da equipe nacional.

No processo de convocação, Endrick também ganhou espaço por sua versatilidade no ataque: atua como referência central, mas também pode atuar atacando profundidade pelos lados, explorando velocidade e leitura de espaço na última linha defensiva. Essa mobilidade é apontada como um dos fatores que o mantém constantemente nas listas da Seleção.

Em entrevistas ao longo de 2024 e 2025, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, destacou o potencial do atacante e o estágio precoce de desenvolvimento em comparação ao nível de exigência internacional, reforçando que o jogador fazia parte de um projeto de longo prazo dentro do ciclo da equipe.

Papel do jogador na equipe

Em campo, Endrick é descrito como um atacante de aceleração curta, forte presença na área e finalização rápida em poucos toques. Sua principal característica é a capacidade de decidir jogadas em espaços reduzidos, com movimentos rápidos de ataque e leitura de rebote dentro da área. É justamente essa habilidade, construída antes mesmo dos 20 anos, que faz com que o jogador seja cada vez mais visto como uma das grandes esperanças da Seleção Brasileira para a conquista do tão sonhado hexa.

O último título mundial do Brasil foi em 2002, e desde então a equipe busca repetir o feito histórico com novas gerações, que carregam o peso da expectativa e da reconstrução do protagonismo brasileiro no cenário internacional.