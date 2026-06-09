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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/06/2026

Veja o que os astros revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

A terça-feira oferecerá oportunidades valiosas para os nativos enxergarem situações com mais clareza (Imagem: Galkin Grigory | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A terça-feira oferecerá oportunidades valiosas para os nativos enxergarem situações com mais clareza (Imagem: Galkin Grigory | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As energias desta terça-feira favorecerão momentos de reflexão, crescimento e maior consciência sobre escolhas importantes. Embora alguns desafios possam surgir nas finanças, nos relacionamentos e na vida profissional, o dia oferecerá oportunidades valiosas para enxergar situações com mais clareza. Procure agir com calma, equilíbrio e discernimento, transformando possíveis obstáculos em aprendizados.

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Para descobrir como essas energias poderão influenciar o seu signo, confira as previsões completas do horóscopo do dia!

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Áries

Ilustração do signo de Áries contendo um carneiro com estrelas em fundo verde-escuro
O ariano precisará ser realista diante das frustrações e evitar tomar decisões importantes (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você poderá se sentir esgotado(a) e inseguro(a), o que provocará uma certa indisposição. Será um dia em que a cobrança interna tenderá a afetar sua clareza mental, levando a mal-entendidos na comunicação, a esquecimentos e a uma certa dificuldade para expressar seus pensamentos. Nesse cenário, procure ser realista diante das frustrações e evite tomar decisões importantes.

Touro

Ilustração do signo de Touro contendo um touro com estrela em fundo verde-escuro
O taurino precisará ter paciência para encarar as próprias inseguranças e acalmar a mente (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Procure priorizar o recolhimento e o silêncio, pois o cansaço mental e a autocobrança exagerada poderão sobrecarregar suas emoções. O dia pedirá cautela com pensamentos pessimistas e mal-entendidos na comunicação. Diante disso, busque confirmar todas as informações antes de tirar conclusões precipitadas. Também tenha paciência para encarar as próprias inseguranças e acalmar a mente.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos contendo duas figuras humanas estilizadas lado a lado em fundo verde-escuro
O foco do geminiano estará nas amizades e em seus projetos (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Seu foco estará nas amizades e em seus projetos. Nesta terça-feira, porém, poderão surgir cobranças, sentimentos de isolamento e uma confusão mental gerada por mal-entendidos ou falhas na comunicação nessas relações. Será um dia para estabelecer limites claros com os outros, ter cautela com as informações recebidas e organizar seus planos com paciência e realismo.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer contendo um caranguejo estilizado com estrela em fundo verde-escuro
O dia pedirá ao canceriano realismo e paciência para lidar com notícias confusas ou atrasos (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Você precisará agir com muita cautela em sua vida profissional, pois haverá um risco de mal-entendidos, distrações e cobranças de seus superiores. Será um dia que pedirá realismo e paciência para lidar com notícias confusas ou atrasos, evitando que a pressa afete a qualidade das suas tarefas. Procure conferir todas as informações detalhadamente e organizar suas atividades com calma.

Leão

Ilustração do signo de Leão contendo a cabeça de um leão em fundo verde-escuro
O leonino deverá canalizar a sensibilidade para atividades que tragam clareza mental (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Você precisará ter cuidado para não se perder em ilusões e impressões confusas ao planejar seus projetos e buscar novos conhecimentos. Procure ser realista e confirmar todas as informações, evitando tomar decisões importantes baseadas em intuições ou promessas vagas. Ainda neste dia, canalize sua sensibilidade para atividades que tragam clareza mental.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem contendo uma figura feminina estilizada com estrela em fundo verde-escuro
O virginiano precisará ser realista e evitar fazer acordos ou tomar decisões definitivas por impulso (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Uma sensibilidade emocional e uma tendência a se confundir ao lidar com propostas financeiras e com suas emoções estarão presentes. Nesse cenário, será necessário ser realista e evitar fazer acordos ou tomar decisões definitivas por impulso ou com base em expectativas ilusórias, pois a realidade poderá estar distorcida. Procure agir com muita cautela e racionalidade, buscando clareza em suas relações íntimas.

Libra

Ilustração do signo de Libra contendo uma balança com estrela em fundo verde-escuro
O libriano precisará ser realista para enxergar as pessoas como elas realmente são e evitar fechar acordos importantes (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Você poderá enfrentar profundas ilusões, idealizações excessivas e uma certa vulnerabilidade emocional em seus relacionamentos mais próximos. Haverá, também, uma tendência a se confundir com as necessidades dos outros e a aceitar falsas promessas, o que poderá gerar decepções. Nesse cenário, procure ser realista para enxergar as pessoas como elas realmente são e evite fechar acordos importantes.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião contendo um escorpião com estrela em fundo verde-escuro
O escorpiano deverá respeitar os limites do corpo e manter a organização (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Você precisará ter mais atenção ao bem-estar físico e à sua rotina de trabalho, pois a falta de foco e o cansaço poderão prejudicar a produtividade. Será um dia que pedirá cuidado com distrações e mal-entendidos nas tarefas. Busque, nesse sentido, estabelecer prioridades para não se sobrecarregar com metas confusas. Para tanto, procure respeitar os limites do seu corpo e manter a organização.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário contendo um arco e flecha com estrelas em fundo verde-escuro
O sagitariano deverá resolver as pendências com paciência e maturidade (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você poderá se deparar com cobranças, cansaço e confusões em seu ambiente familiar e em momentos de lazer. Ainda neste dia, possivelmente haverá desilusões afetivas, expectativas irreais e o peso de responsabilidades domésticas se acumulando, gerando uma sensação de desânimo. Busque, nesse contexto, ser realista diante de frustrações e evite se deixar levar pela tristeza, resolvendo as pendências com paciência e maturidade.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio contendo a cabeça de um bode em fundo verde-escuro
O capricorniano deverá encarar as responsabilidades com realismo (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Você poderá sentir um peso emocional e uma forte confusão mental envolvendo assuntos familiares e sua rotina dentro de casa. Será possível, ainda, que a falta de clareza nas ideias e o excesso de cobranças provoquem um isolamento ou mal-entendidos com as pessoas mais próximas. Apesar disso, procure não tirar conclusões precipitadas e encarar as responsabilidades com realismo.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário contendo um vaso com ondas em fundo verde-escuro
O dia pedirá realismo e organização ao aquariano para lidar com contas e papéis importantes (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você precisará ter cautela com seu dinheiro e com a forma como expressa suas ideias, pois haverá risco de perdas por distração e atrasos em pagamentos. Será um dia que pedirá realismo e organização para lidar com contas e papéis importantes, evitando que ilusões ou a falta de foco tragam prejuízos materiais. Procure ser realista, confira todas as informações detalhadamente e não feche acordos por impulso.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes contendo dois peixes em fundo verde-escuro
O dia pedirá muita disciplina e racionalidade ao pisciano (Imagem: Kateryna Lomakina | Shutterstock)

Você precisará ter cautela ao lidar com suas finanças e ao tomar decisões envolvendo essa área, pois haverá riscos de enfrentar atrasos, cobranças pesadas ou promessas confusas. Nesse cenário, evite gastos impulsivos, assinar contratos importantes e tomar atitudes baseadas em informações vagas, buscando clareza na comunicação para não se enganar. Procure agir com muita disciplina e racionalidade neste dia.

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 09/06/2026 01:01
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