Dia dos Namorados: veja os signos que formam casais perfeitos

Na astrologia, alguns signos costumam formar combinações que se destacam pela sintonia natural e pela facilidade de convivência. Isso acontece porque suas características, valores e formas de enxergar a vida tendem a se complementar, favorecendo a construção de um relacionamento amoroso mais harmonioso.

Claro que um relacionamento vai muito além do signo solar, mas algumas duplas do zodíaco têm fama de combinar tão bem que parecem ter recebido uma ajudinha especial das estrelas, afirma a oraculista Klarah, especialista da iQuilibrio.

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Abaixo, confira os signos que formam casais perfeitos!

1. Áries e Sagitário: transformam qualquer ideia em aventura

Áries e Sagitário gostam de novidade, movimento e experiências diferentes (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Se alguém sugere uma viagem de última hora, eles já estão com a mala pronta. Áries e Sagitário compartilham uma energia difícil de acompanhar. Os dois gostam de novidade, movimento, experiências diferentes e não costumam ter medo de se jogar em situações desconhecidas. A química também costuma ser um dos pontos altos da relação. É o casal que vive colecionando histórias para contar.

2. Touro e Capricórnio: o romance que também é um plano de vida

Touro e Capricórnio valorizam estabilidade, lealdade e segurança emocional (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Enquanto alguns casais sonham com viagens, Touro e Capricórnio já estão pensando em investimentos, projetos e metas para os próximos cinco anos. Pode não parecer a combinação mais cinematográfica do zodíaco, mas é uma das mais sólidas, comenta Klarah.

Os dois valorizam estabilidade, lealdade e segurança emocional e são parceiros que enxergam o amor como construção diária. Traduzindo: enquanto muitos discutem sobre o futuro, eles estão organizando o futuro juntos.

3. Gêmeos e Libra: apaixonados por conversar

Gêmeos e Libra demonstram amor ficando horas conversando (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Existem casais que demonstram amor com presentes. Gêmeos e Libra, por outro lado, demonstram amor ficando horas conversando. Eles adoram trocar ideias, comentar filmes, falar sobre livros, discutir assuntos aleatórios e descobrir lugares novos pela cidade. O encontro perfeito pode ser um café demorado que se transforma em passeio sem hora para acabar. O principal desafio aqui é evitar ruídos na comunicação, justamente porque ela é a base da relação, explica a especialista da iQuilibrio.

4. Câncer e Peixes: os emocionados do grupo

Câncer e Peixes compartilham uma sensibilidade parecida e costumam criar uma conexão emocional muito forte (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Eles se chamam por apelidos carinhosos, trocam mensagens o dia inteiro e conseguem transformar um simples passeio no parque em um momento especial. Porém, Câncer e Peixes compartilham uma sensibilidade parecida e costumam criar uma conexão emocional muito forte. O risco é viver tanto no próprio universo que acabam esquecendo o mundo lá fora. Por isso, programas com amigos e atividades diferentes ajudam a equilibrar a relação.

5. Leão e Aquário: a prova de que os opostos realmente se atraem

Na relação entre Leão e Aquário, um admira no outro aquilo que não possui (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Leão gosta de intensidade. Aquário gosta de liberdade. No papel, parece uma combinação improvável. Na prática, costuma funcionar justamente porque um admira no outro aquilo que não possui. São casais criativos, cheios de personalidade e que dificilmente passam despercebidos. Ao mesmo tempo em que valorizam a relação, entendem a importância de manter a própria individualidade, diz Klarah.

6. Virgem e Escorpião: tensão, mistério e muita química

Virgem e Escorpião conseguem criar uma relação profunda e com confiança (Imagem: Allexxandar | Shutterstock)

Se fosse uma comédia romântica, provavelmente haveria uma fase de implicância antes do namoro começar. De acordo com a especialista, Virgem tenta parecer racional. Escorpião sente tudo profundamente. O virginiano analisa. O escorpiano mergulha. O primeiro calcula. O segundo se entrega. Apesar das diferenças, existe uma atração difícil de ignorar, conta Klarah.

Quando conseguem alinhar expectativas e falar abertamente sobre o que sentem, a relação tende a ganhar profundidade e confiança.

Afinal, existe mesmo signo perfeito para namorar?

Segundo a astrologia, algumas combinações podem ter mais facilidade para criar sintonia, mas nenhum relacionamento depende apenas dos signos solares. Ainda assim, se você conhece um casal que parece ter saído direto de um roteiro romântico, ou se está vivendo uma dessas combinações, talvez as estrelas tenham participado um pouquinho da história.

Por Ana Carolina Batista