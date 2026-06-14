As estéticas que trouxeram os óculos de volta ao protagonismo na moda

Os óculos sempre foram considerados ícones atemporais. Presentes nos filmes ou na música, é um item que ultrapassa os limites do motivo pelo qual foi criado. Muito mais do que proteger os olhos do Sol ou corrigir a visão, as armações, agora, consolidam-se em uma posição semelhante à de uma bolsa de grife ou de um sapato de assinatura. Em 2026, no guarda-roupa contemporâneo, é um acessório que comunica identidade.

Unindo a nostalgia dos anos 1970 ao utilitarismo futurista, os óculos deixaram o campo da necessidade biológica para assumir o protagonismo nas passarelas e no dia a dia das ruas. O processo criativo por trás desse item mudou radicalmente para acompanhar o comportamento da sociedade.

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Para o personal stylist Fernando Lackman, a indústria passou a priorizar o desejo e a linguagem estética antes da função prática. "Em vez de perguntar o que a pessoa precisa enxergar, pergunta-se como ela quer se sentir e como ela será vista", explica. As principais tendências para este ano revelam um mercado focado em reinterpretar o passado por meio de tecnologias modernas.

O maximalismo do século passado, especialmente no começo da década de 1980, com seus volumes generosos e lentes amplas, retorna repaginado. "O equilíbrio acontece quando a nostalgia serve como inspiração e a inovação entrega conforto, durabilidade e contemporaneidade", aponta Lackman. Ele destaca, ainda, que as estruturas robustas atuais ganharam leveza graças a acetatos sustentáveis e translúcidos.

As paletas de cores e lentes pastéis, sucesso entre diversos públicos, funcionam como um termômetro emocional da atualidade, trazendo leveza visual. Essa versatilidade faz com que o acessório transite por diferentes horários. O stylist Roberto Schiavinato ressalta que a moda trabalha alinhada às necessidades urbanas. "As lentes mais claras trazem, além de estilo, conforto naquelas saídas noturnas. Se usar o óculos correto com todas as proteções indicadas, essa peça acaba sendo chave para inúmeras ocasiões", detalha.

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Em diferentes realidades

Historicamente, os óculos escuros carregam uma aura de mistério, além de preservar a seriedade de quem os usa. Roberto Schiavinato lembra que o acessório é usado para deixar identidade e estilo bem marcados, mas também cumpre uma função psicológica herdada do cinema. "É feito para proteger a vista do Sol, mas também para disfarçar e dar a intenção de não ser visto, como os atores de Hollywood. Ou seja, utilizado também como um refúgio quando sair de casa", analisa o stylist.

Por outro lado, sob a ótica do visagismo, a peça é um modelador de personalidade. Como ocupa uma posição estratégica que emoldura o olhar, uma única armação pode transformar a percepção pública sobre alguém. "No visagismo, uma armação angular pode transmitir liderança, firmeza e autoridade. Já linhas mais arredondadas costumam sugerir criatividade e até acolhimento. Uma mesma pessoa pode parecer mais executiva, mais artística ou mais sofisticada apenas alterando a armação", detalha Fernando Lackman.

Essa dualidade atrai os jovens, que passaram a usar óculos de grau falsos (sem prescrição) apenas pela estética. Esse estilo é visto, sobretudo, no universo do streetwear. Na cultura urbana, por exemplo, essa armação é amplamente utilizada pelos artistas do rap e do trap, tanto a nível nacional quanto internacional. Para Lackman, o hábito é uma camada adicional de narrativa visual, da mesma forma que um boné ou uma joia.

"Atualmente, existe, ainda, um componente simbólico interessante: durante décadas, os óculos foram associados a necessidade. Hoje, eles são associados à escolha. Isso demonstra como os acessórios deixaram de cumprir apenas uma função prática para assumir um papel central na composição da identidade estética", ressalta Fernando Lackman.

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A revolução genderless

Outro movimento que redesenhou o mercado em 2026 é a consolidação das linhas unissex. Marcas abandonaram divisões rígidas de gênero para focar em formatos de rosto e propostas de estilo. Roberto Schiavinato celebra essa evolução como um desapego de estereótipos. "Hoje, uma roupa e um acessório são unissex, atuais. O estilo, o corte e as cores são feitos para todos, para usar o que preferir, e como a pessoa se enxerga. O nome disso é evolução", acrescenta.

Fernando Lackman reforça o impacto positivo dessa mudança, afirmando que as coleções genderless ampliam as possibilidades de escolha e tornam a experiência de consumo mais inclusiva, conectando o mercado à liberdade de expressão individual. No entanto, a febre das lentes coloridas — amarelas, azuis e rosas — em ambientes fechados podem trazer riscos à saúde.

"Os óculos com lentes de cores realmente têm local e horário para uso. Sempre verifique a proteção para não prejudicar a visão, já que esse tipo específico, em locais fechados com pouca luz, reduz o contraste visual. Isso mascara obstáculos e aumenta o risco de quedas em espaços públicos, fadiga visual, dores de cabeça e redução da nitidez, aumentando a chance de tropeções e acidentes", finaliza Schiavinato.

Da neve para as ruas

O que começou como equipamento esportivo encontrou seu verdadeiro lugar na estética das ruas. O Oakley Juliet, lançado no fim dos anos 1990 com o icônico design de metal X-Metal, transcendeu o nicho dos esportes para se tornar o maior símbolo de status, ostentação e identidade no funk. Essa mesma lógica de ressignificar o utilitário agora impulsiona a febre dos óculos de ski (ou goggles). Com lentes espelhadas gigantescas e amarrações elásticas, os modelos de neve migraram das estações de esqui diretamente para os palcos de trap, festivais e editoriais de streetwear, consolidando uma tendência em que o design futurista e o visual blindado ditam as regras da moda urbana.







