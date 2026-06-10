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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/06/2026

Veja o que os astros revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

O dia exigirá clareza nas palavras e nas decisões dos nativos (Imagem: Paolo Gallo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O dia exigirá clareza nas palavras e nas decisões dos nativos (Imagem: Paolo Gallo | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quarta-feira favorecerá mais consciência, maturidade e atenção aos detalhes, pedindo equilíbrio entre emoções e questões práticas. O dia poderá trazer cobranças e desafios na comunicação, exigindo mais clareza nas palavras e nas decisões. Apesar disso, o período será produtivo para ajustes, aprendizado e reorganização. Com calma e autocontrole, será possível transformar pressões em evolução. Para saber como essas tendências afetarão o seu signo, confira as previsões do horóscopo! 

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Áries

Ilustração do signo de áries na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo
O ariano deverá controlar o impulso de gastar em excesso ou agir de forma exagerada (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Nesta quarta-feira, você poderá se deparar com cobranças internas e limitações pessoais. Nesse cenário, será fundamental controlar o impulso de gastar em excesso ou agir de forma exagerada para compensar insatisfações nas relações. Procure ter maturidade, paciência e disciplina para superar esses desafios. 

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Touro

Ilustração do signo de touro na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
O taurino deverá agir com realismo diante das frustrações (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Nesta quarta-feira, poderão surgir cobranças internas, cansaço e uma sensação de isolamento, o que poderá afetar seus projetos e diminuir sua autoconfiança. Também poderão aparecer insatisfações financeiras, desentendimentos afetivos e uma tendência ao exagero, levando a desperdícios ou expectativas irreais. Nesse cenário, procure agir com realismo diante das frustrações e controlar os seus impulsos. 

Gêmeos

Ilustração do signo de gêmeos na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo
O geminiano deverá evitar gastos por impulso (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Você poderá sentir cansaço físico e cobranças vindas do próprio inconsciente, o que tenderá a trazer à tona antigas inseguranças e medos. Essa pressão interna poderá gerar insatisfação afetiva e um conflito entre o desejo de isolamento e a necessidade de avançar em questões financeiras. Nesse cenário, evite gastos por impulso e procure não se culpar diante dos obstáculos do dia. 

Câncer 

Ilustração do signo de câncer na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
O canceriano precisará manter a calma e ter cautela em sua vida profissional (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Nesta quarta-feira, você precisará manter a calma e ter cautela em sua vida profissional, pois cobranças excessivas e falhas na comunicação poderão gerar um forte cansaço mental. Será necessário ter paciência para lidar com mal-entendidos com superiores e com a falta de clareza sobre suas metas e responsabilidades na carreira. Procure avaliar todas as informações com realismo e evite decisões impulsivas. 

Leão

Ilustração do signo de leão na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
O leonino sentirá a necessidade de expandir os horizontes (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Você poderá sentir necessidade de expandir seus horizontes, buscar novos conhecimentos ou planejar o futuro. No entanto, poderão surgir cobranças, sentimentos de desânimo e certa confusão mental provocada por mal-entendidos ou dificuldades para expressar suas opiniões. Procure checar as informações com paciência, agindo com realismo e disciplina. 

Virgem

Ilustração do signo de virgem na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
O virginiano deverá agir com paciência e evitar desgastes desnecessários (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Nesta quarta-feira, você poderá sentir uma sobrecarga emocional e certa confusão ao lidar com finanças compartilhadas ou situações do passado. Será fundamental agir de forma racional, pois mal-entendidos na comunicação poderão distorcer a realidade e prejudicar negociações. Procure ter paciência, estabelecer limites e evitar prejuízos financeiros ou desgastes desnecessários. 

Libra

Ilustração do signo de libra na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
O libriano precisará evitar discussões impulsivas motivadas por impressões confusas ou expectativas irreais (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Você precisará ter cautela nos relacionamentos, pois haverá tendência a cobranças, desilusões e mal-entendidos na comunicação. Será importante evitar discussões impulsivas motivadas por impressões confusas ou expectativas irreais. Nesse cenário, procure agir com maturidade antes de tomar decisões e estabelecer limites saudáveis. 

Escorpião

Ilustração do signo de escorpião na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
O escorpiano precisará ter mais paciência com a rotina de trabalho (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Você precisará ter mais paciência com a rotina de trabalho e atenção à saúde, pois poderão surgir cobranças intensas e cansaço mental. O dia exigirá organização para lidar com atrasos, tarefas burocráticas e possíveis mal-entendidos com colegas ou superiores. Nesse cenário, procure ter cautela com as suas palavras para que as atividades diárias fluam com mais segurança. 

Sagitário

Ilustração do signo de sagitário na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
O sagitariano deverá ser realista diante dos obstáculos (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Nesta quarta-feira, você poderá sentir dificuldade para se expressar com clareza e uma certa cobrança nos momentos de lazer ou na relação com os filhos. Também poderão surgir mal-entendidos desgastantes, críticas e discussões que afetem a sua criatividade e tragam sensação de isolamento. Nesse cenário, procure ser realista diante dos obstáculos e evite pensamentos negativos. 

Capricórnio

Ilustração do signo de capricórnio na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
O capricorniano deverá buscar resolver as pendências com paciência (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Você poderá enfrentar cobranças e sensação de cansaço, afetando o ambiente familiar. Essa pressão poderá interferir na rotina e gerar mal-entendidos na comunicação, além de discussões desgastantes com pessoas próximas. Nesse cenário, será necessário maturidade diante de provocações e do estresse, evitando impor ideias e buscando resolver as pendências com paciência. 

Aquário

Ilustração do signo de aquário na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
O aquariano precisará ter cautela com as palavras (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Nesta quarta-feira, você precisará ter cautela com as palavras, pois falhas de comunicação e atrasos poderão gerar irritação. O dia exigirá paciência para lidar com mal-entendidos com pessoas próximas e com sensação de bloqueio mental nas conversas. Procure checar todas as informações antes de falar e evite discussões impulsivas. 

Peixes

Ilustração do signo de peixes na cor laranja, centralizado em um fundo amarelo, e rodeado por estrelas
O pisciano deverá evitar gastos impulsivos ou investimentos arriscados (Imagem: PawLoveArt | Shutterstock)

Você poderá se deparar com cobranças e sensação de limitação no orçamento e na gestão dos recursos financeiros. Será necessário controlar a ansiedade e evitar gastos impulsivos ou investimentos arriscados motivados por otimismo exagerado. Procure agir com maturidade e paciência, organizando suas contas de forma realista para garantir estabilidade a longo prazo. 

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Thaís Mariano

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    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 10/06/2026 01:10
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