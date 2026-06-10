InícioRevista do Correio
Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/06/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco

A energia estará propícia para os nativos que desejam avançar, mas sem perder a capacidade de refletir antes de agir (Imagem: Marya Chudakova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A energia estará propícia para os nativos que desejam avançar, mas sem perder a capacidade de refletir antes de agir (Imagem: Marya Chudakova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A quarta-feira favorecerá aprendizados e decisões importantes. Muitas cartas do tarot apontam para movimento, crescimento e novas oportunidades, enquanto outras lembram da importância da paciência e do equilíbrio para alcançar resultados duradouros. A energia estará propícia para quem deseja avançar, mas sem perder a capacidade de refletir antes de agir.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Abaixo, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Áries Pajem de Espadas

Ilustração do signo de Áries, em fundo bege-claro, contendo a cabeça de um carneiro preto com longos chifres cinza curvados
O dia do ariano será marcado por curiosidade, descobertas e muita atividade mental (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “Pajem de Espadas”, o dia será marcado por curiosidade, descobertas e muita atividade mental. No amor, conversas importantes poderão trazer esclarecimentos e ajudar você a compreender melhor os sentimentos envolvidos em uma situação. Na carreira, sua atenção aos detalhes e vontade de aprender poderão abrir portas interessantes. A saúde pedirá cuidado com o excesso de preocupações e pensamentos acelerados. Entre amigos, novidades e trocas de informações prometem movimentar a sua quarta-feira.

Touro Ás de Espadas

Ilustração do signo de Touro, em fundo bege-claro, contendo a cabeça de um touro preto com chifres na cor bege
Clareza, verdade e novos entendimentos poderão surgir no caminho do taurino (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” indica clareza, verdade e novos entendimentos surgindo em seu caminho. No amor, uma conversa sincera poderá resolver dúvidas e fortalecer a confiança na relação. Na carreira, sua capacidade de enxergar soluções objetivas ajudará a superar desafios e tomar decisões importantes. A saúde emocional melhorará quando você enfrentar situações sem fugir da realidade. Entre amigos, diálogos francos serão essenciais para evitar mal-entendidos.

Gêmeos 3 de Ouros

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo bege-claro, contendo duas figuras humanas de pele marrom e cabelos pretos, voltadas uma para a outra e sorrindo
Para o geminiano, trabalho em equipe, reconhecimento e construção de projetos sólidos poderão ser favorecidos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “3 de Ouros” favorece o trabalho em equipe, o reconhecimento e a construção de projetos sólidos. No amor, a colaboração e o diálogo serão fundamentais para fortalecer os vínculos. Na carreira, seu esforço tenderá a ser valorizado por pessoas que reconhecerão seu talento e dedicação. A saúde melhorará quando você compartilhar responsabilidades em vez de tentar resolver tudo sozinho(a). Entre amigos, boas parcerias e trocas enriquecedoras estarão em destaque.

Câncer Cavaleiro de Paus

Ilustração do signo de Câncer, em fundo bege-claro, contendo um caranguejo marrom com pinças levantadas
O canceriano poderá sentir entusiasmo e vontade de viver novas experiências (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “Cavaleiro de Paus”, o dia promete movimento, entusiasmo e vontade de viver novas experiências. No amor, a paixão poderá ganhar intensidade, trazendo mais iniciativa e espontaneidade para os relacionamentos. Na carreira, surgirão oportunidades se estiver disposto(a) a agir rapidamente e confiar no próprio potencial. A saúde melhorará quando você encontrar maneiras positivas de canalizar sua energia. Entre amigos, convites e aventuras inesperadas prometem animar a rotina.

Leão Ás de Paus

Ilustração do signo de Leão, em fundo bege-claro, contendo a face de um leão amarelo com juba marrom em formato de escudo
A renovação e o entusiasmo marcarão o dia do leonino (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” mostra que uma energia de renovação e entusiasmo marcará este dia. No amor, novos sentimentos poderão surgir, ou uma relação existente poderá ganhar mais paixão e vitalidade. Na carreira, projetos, ideias e oportunidades tenderão a despertar sua motivação e criatividade. A saúde se fortalecerá quando você se conectar com atividades que tragam prazer e inspiração. Entre amigos, sua animação estará contagiante e poderá atrair novas conexões.

Virgem A Temperança

Ilustração do signo de Virgem, em fundo bege-claro, contendo uma mulher de pele morena e cabelo preto com uma folha amarela ao lado da cabeça e com regata bege
O virginiano precisará de equilíbrio, moderação e confiança no tempo das coisas (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “A Temperança” pede equilíbrio, moderação e confiança no tempo das coisas. No amor, o diálogo e a compreensão ajudarão a fortalecer laços e resolver questões delicadas. Na carreira, a paciência será sua maior aliada para alcançar resultados consistentes sem desgaste desnecessário. Sua saúde melhorará quando você evitar excessos e respeitar seus limites físicos e emocionais. Entre amigos, haverá espaço para conversas tranquilas e apoio mútuo.

Libra 8 de Ouros

Ilustração do signo de Libra, em fundo bege-claro, contendo uma balança amarela equilibrada
O dia favorecerá a dedicação, o aperfeiçoamento e o foco do libriano nos objetivos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “8 de Ouros”, o dia favorecerá dedicação, aperfeiçoamento e foco nos objetivos. No amor, pequenas atitudes e demonstrações de cuidado terão mais impacto do que grandes promessas. Na carreira, seu comprometimento poderá render reconhecimento e abrir oportunidades futuras. A saúde melhorará quando você mantiver uma rotina organizada e produtiva, sem esquecer do descanso. Entre amigos, pessoas que compartilham interesses semelhantes poderão se aproximar ainda mais.

Escorpião Pajem de Paus

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo bege-claro, contendo um escorpião preto com pinças e cauda erguidas
O escorpiano sentirá entusiasmo, criatividade e desejo de explorar novos caminhos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Pajem de Paus” traz entusiasmo, criatividade e desejo de explorar novos caminhos. No amor, novidades poderão surgir e despertar seu interesse de forma inesperada. Na carreira, ideias inovadoras e projetos diferentes tenderão a chamar sua atenção. A saúde emocional melhorará quando você se permitir experimentar algo novo e sair da rotina. Entre amigos, o clima será leve, divertido e repleto de boas surpresas.

Sagitário Cavaleiro de Espadas

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo bege-claro, contendo um arco amarelo com uma flecha marrom centralizada apontando para a esquerda
O dia será dinâmico e exigirá do sagitariano rapidez de raciocínio (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Segundo a carta “Cavaleiro de Espadas”, o dia será dinâmico e exigirá rapidez de raciocínio. No amor, conversas importantes poderão trazer definições e esclarecimentos necessários. Na carreira, sua iniciativa será um diferencial, mas será fundamental evitar impulsividade nas decisões. A saúde pedirá atenção ao estresse e ao excesso de atividades acumuladas. Entre amigos, debates e trocas de opiniões poderão trazer aprendizados valiosos.

Capricórnio Cavaleiro de Ouros

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo bege-claro, contendo a cabeça de uma cabra bege com chifres cinza-escuro e olhos fechados
O capricorniano terá uma da de disciplina, responsabilidade e construção de resultados duradouros (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Ouros” destaca disciplina, responsabilidade e construção de resultados duradouros. No amor, atitudes constantes e sinceras fortalecerão a confiança nas relações. Na carreira, seu esforço contínuo tenderá a produzir avanços importantes, mesmo que de forma gradual. A saúde melhorará quando você respeitar seu ritmo e evitar cobranças excessivas. Entre amigos, relações estáveis e confiáveis serão uma fonte de segurança.

Aquário 2 de Espadas

Ilustração do signo de Aquário, em fundo bege-claro, contendo uma ânfora com padrões geométricos despejando linhas onduladas
Para o aquariano, o dia exigirá enfrentamento dos fatos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “2 de Espadas” indica que o dia poderá trazer dúvidas ou decisões adiadas há algum tempo. No amor, será necessário encarar uma situação com mais honestidade para encontrar o melhor caminho. Na carreira, evitar escolhas importantes poderá gerar atrasos ou insegurança. Sua saúde emocional melhorará quando você enfrentar os fatos sem tentar ignorá-los. Entre amigos, uma conversa sincera poderá ajudar a enxergar uma questão sob outra perspectiva.

Peixes 6 de Ouros

Ilustração do signo de Peixes, em fundo bege-claro, contendo dois peixes marrons dispostos
A energia do dia favorecerá generosidade, equilíbrio e reciprocidade ao pisciano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A carta “6 de Ouros” mostra que a energia do dia favorecerá a generosidade, o equilíbrio e a reciprocidade. No amor, haverá mais disposição para trocar carinho, apoio e compreensão. Na carreira, ajuda, reconhecimento ou uma oportunidade poderá surgir por meio de alguém disposto a colaborar com você. Sua saúde emocional melhorará quando houver equilíbrio entre dar e receber atenção. Entre amigos, o clima será de solidariedade, parceria e apoio mútuo.

  • Google Discover Icon
VP
VP

Viviane Pettersen

    -
    Portal EdiCase
    Por Viviane Pettersen
    postado em 10/06/2026 07:01
    SIGA
    x