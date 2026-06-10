Cães policiais: 6 raças que se destacam no trabalho de segurança 

Os cachorros são conhecidos como excelentes companheiros, mas a relação entre humanos e esses animais vai muito além da convivência dentro de casa. Ao longo da história, eles passaram a desempenhar funções importantes em diferentes áreas, incluindo resgate, assistência, proteção e até trabalhos ligados à segurança pública. Entre essas funções, está a atuação como cães policiais.

Esses animais auxiliam diretamente em investigações, operações, busca por desaparecidos, localização de drogas, armas, explosivos e até mercadorias contrabandeadas. Para desempenhar essas atividades, é necessário reunir características específicas, como inteligência, capacidade de aprendizado, resistência física e, principalmente, um olfato altamente desenvolvido.

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Algumas raças apresentam essas características de forma mais evidente, tornando-se escolhas frequentes para esse tipo de função. Abaixo, confira alguns cães que trabalham como policiais!

1. Pastor alemão

O pastor alemão chama atenção pela inteligência, obediência e facilidade para treinamento (Imagem: Sabine Hagedorn | Shutterstock)

Originário da Alemanha, o pastor alemão é provavelmente a raça mais associada ao trabalho policial. Desenvolvido inicialmente para pastoreio, rapidamente chamou atenção pela inteligência, obediência e facilidade para treinamento. Possui porte grande, corpo musculoso, orelhas eretas e pelagem densa, geralmente preta e castanha. É um cão extremamente leal, equilibrado e protetor, permitindo que atue em diversas funções, incluindo patrulhamento, busca, detecção de substâncias e captura de suspeitos.

2. Pastor belga malinois

O pastor belga malinois ganhou destaque devido à sua velocidade, resistência física e capacidade de trabalho intenso (Imagem: George Trumpeter | Shutterstock)

O pastor belga malinois ganhou enorme destaque nos últimos anos devido à sua velocidade, resistência física e capacidade de trabalho intenso. Originário da Bélgica, apresenta porte médio, corpo atlético e pelagem curta. É extremamente atento e aprende comandos rapidamente. Sua disposição para trabalhar por longos períodos faz com que seja frequentemente escolhido para operações especiais, ações táticas e missões militares, em que agilidade e precisão são indispensáveis.

3. Labrador retriever

O labrador retriever tem olfato extremamente eficiente aliado ao comportamento sociável (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock)

Apesar de ser amplamente conhecido como cão de família, o labrador retriever também possui características valiosas para o trabalho policial. Originário do Canadá, apresenta porte médio a grande, pelagem curta e personalidade amigável. Seu principal diferencial está no olfato extremamente eficiente aliado ao comportamento sociável. Por isso, costuma ser utilizado em aeroportos, fronteiras e operações de busca, principalmente na detecção de drogas, explosivos e produtos ilegais.

4. Bloodhound

O bloodhound é considerado um dos cães com o olfato mais poderoso do mundo (Imagem: Glikiri | Shutterstock)

Originário da Bélgica, o bloodhound é considerado um dos cães com o olfato mais poderoso do mundo. Possui aparência marcante, com pele solta, orelhas longas e porte robusto. Sua habilidade de seguir rastros antigos impressiona especialistas e faz com que seja amplamente utilizado em buscas por desaparecidos, fugitivos e investigações criminais. Além disso, apresenta personalidade tranquila, persistente e extremamente focada quando está trabalhando.

5. Rottweiler

Inteligente e extremamente confiante, o rottweiler apresenta grande disposição para treinamentos (Imagem: Miroshnikova Arina | Shutterstock)

Desenvolvido na Alemanha, o rottweiler possui origem ligada ao trabalho com rebanhos e proteção. É um cão musculoso, forte e de aparência imponente. Inteligente e extremamente confiante, apresenta grande disposição para treinamentos. Essas características fizeram com que fosse utilizado durante décadas em patrulhamento, guarda e operações policiais, principalmente em atividades que exigem força física e proteção.

6. Doberman

O doberman foi desenvolvido justamente para proteção e segurança (Imagem: Jelizaveta Karakaja | Shutterstock)

Criado na Alemanha no final do século XIX, o doberman foi desenvolvido justamente para proteção e segurança. Possui corpo elegante, musculoso e atlético, além de grande velocidade. É conhecido pela inteligência elevada, coragem e facilidade para obedecer a comandos. Essas características fizeram com que fosse amplamente utilizado em guerras, policiamento e serviços de guarda.