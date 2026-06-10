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Cães policiais: 6 raças que se destacam no trabalho de segurança 

Eles ajudam em missões que vão da busca por pessoas à detecção de substâncias ilícitas

Os cães policiais auxiliam diretamente em investigações e reúnem características específicas (Imagem: wellphoto | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Os cães policiais auxiliam diretamente em investigações e reúnem características específicas (Imagem: wellphoto | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os cachorros são conhecidos como excelentes companheiros, mas a relação entre humanos e esses animais vai muito além da convivência dentro de casa. Ao longo da história, eles passaram a desempenhar funções importantes em diferentes áreas, incluindo resgate, assistência, proteção e até trabalhos ligados à segurança pública. Entre essas funções, está a atuação como cães policiais. 

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Esses animais auxiliam diretamente em investigações, operações, busca por desaparecidos, localização de drogas, armas, explosivos e até mercadorias contrabandeadas. Para desempenhar essas atividades, é necessário reunir características específicas, como inteligência, capacidade de aprendizado, resistência física e, principalmente, um olfato altamente desenvolvido. 

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Algumas raças apresentam essas características de forma mais evidente, tornando-se escolhas frequentes para esse tipo de função. Abaixo, confira alguns cães que trabalham como policiais! 

1. Pastor alemão 

Pastor alemão em um parque com grama verde
O pastor alemão chama atenção pela inteligência, obediência e facilidade para treinamento (Imagem: Sabine Hagedorn | Shutterstock)

Originário da Alemanha, o pastor alemão é provavelmente a raça mais associada ao trabalho policial. Desenvolvido inicialmente para pastoreio, rapidamente chamou atenção pela inteligência, obediência e facilidade para treinamento. Possui porte grande, corpo musculoso, orelhas eretas e pelagem densa, geralmente preta e castanha. É um cão extremamente leal, equilibrado e protetor, permitindo que atue em diversas funções, incluindo patrulhamento, busca, detecção de substâncias e captura de suspeitos. 

2. Pastor belga malinois 

Pastor belga malinois deitado na grama
O pastor belga malinois ganhou destaque devido à sua velocidade, resistência física e capacidade de trabalho intenso (Imagem: George Trumpeter | Shutterstock)

O pastor belga malinois ganhou enorme destaque nos últimos anos devido à sua velocidade, resistência física e capacidade de trabalho intenso. Originário da Bélgica, apresenta porte médio, corpo atlético e pelagem curta. É extremamente atento e aprende comandos rapidamente. Sua disposição para trabalhar por longos períodos faz com que seja frequentemente escolhido para operações especiais, ações táticas e missões militares, em que agilidade e precisão são indispensáveis. 

3. Labrador retriever 

Labrador retriever na grama verde
O labrador retriever tem olfato extremamente eficiente aliado ao comportamento sociável (Imagem: Radomir Rezny | Shutterstock)

Apesar de ser amplamente conhecido como cão de família, o labrador retriever também possui características valiosas para o trabalho policial. Originário do Canadá, apresenta porte médio a grande, pelagem curta e personalidade amigável. Seu principal diferencial está no olfato extremamente eficiente aliado ao comportamento sociável. Por isso, costuma ser utilizado em aeroportos, fronteiras e operações de busca, principalmente na detecção de drogas, explosivos e produtos ilegais. 

4. Bloodhound 

Cachorro da raça bloodhound em pé em meio a plantas e gramado alto
O bloodhound é considerado um dos cães com o olfato mais poderoso do mundo (Imagem: Glikiri | Shutterstock)

Originário da Bélgica, o bloodhound é considerado um dos cães com o olfato mais poderoso do mundo. Possui aparência marcante, com pele solta, orelhas longas e porte robusto. Sua habilidade de seguir rastros antigos impressiona especialistas e faz com que seja amplamente utilizado em buscas por desaparecidos, fugitivos e investigações criminais. Além disso, apresenta personalidade tranquila, persistente e extremamente focada quando está trabalhando. 

5. Rottweiler 

Rottweiler correndo ao ar livre
Inteligente e extremamente confiante, o rottweiler apresenta grande disposição para treinamentos (Imagem: Miroshnikova Arina | Shutterstock)

Desenvolvido na Alemanha, o rottweiler possui origem ligada ao trabalho com rebanhos e proteção. É um cão musculoso, forte e de aparência imponente. Inteligente e extremamente confiante, apresenta grande disposição para treinamentos. Essas características fizeram com que fosse utilizado durante décadas em patrulhamento, guarda e operações policiais, principalmente em atividades que exigem força física e proteção. 

6. Doberman 

Cachorro Doberman preto e marrom deitado no chão
O doberman foi desenvolvido justamente para proteção e segurança (Imagem: Jelizaveta Karakaja | Shutterstock)

Criado na Alemanha no final do século XIX, o doberman foi desenvolvido justamente para proteção e segurança. Possui corpo elegante, musculoso e atlético, além de grande velocidade. É conhecido pela inteligência elevada, coragem e facilidade para obedecer a comandos. Essas características fizeram com que fosse amplamente utilizado em guerras, policiamento e serviços de guarda. 

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    Por Redação EdiCase
    postado em 10/06/2026 11:00
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