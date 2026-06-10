Adeus ao minimalismo: a arquitetura agora valoriza a personalidade

Ambiente que reflete a tendência do maximalismo, combinando cores vibrantes, arte e objetos únicos para criar um espaço com identidade - (crédito: Edgar César/Divulgação)

O minimalismo dominou as tendências de arquitetura por anos, estabelecendo uma estética baseada em tons neutros, poucos objetos e linhas limpas. O estilo, influenciado por conceitos como o design escandinavo, associou a sofisticação ao branco, bege e à ausência de excessos.

O que começou como uma proposta de simplificação, no entanto, resultou em padronização. Ambientes comerciais, casas e apartamentos passaram a seguir referências semelhantes, muitas vezes sem conexão com a personalidade de seus moradores.

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Em resposta, um movimento que valoriza a individualidade como elemento central de um projeto ganha força. "As pessoas estão começando a questionar se suas casas realmente representam quem elas são. Hoje existe uma busca crescente por ambientes que contém histórias e despertem emoções", afirma a arquiteta Mariana Carvalho.

O maximalismo da nova geração

Diferente do excesso visual dos anos 1980, o maximalismo contemporâneo é uma evolução sofisticada da decoração. A proposta não é acumular objetos, mas construir espaços ricos em significado, onde cores vibrantes, obras de arte e peças artesanais têm papel de destaque.

"Existe um equívoco em associar maximalismo à bagunça. O que vemos hoje são ambientes altamente planejados, onde cada elemento tem uma intenção", explica Mariana. Para ela, o excesso está na presença de identidade, não na quantidade de itens.

A tendência reflete um comportamento observado em outros setores, nos quais cresce a valorização do autoral e do artesanal em contraponto à produção em massa. Tons profundos e combinações ousadas voltam a aparecer em projetos residenciais de alto padrão.

Quando a decoração fala sobre quem somos

A personalização na arquitetura vai além do uso de cores e explora elementos simbólicos. Referências ligadas à espiritualidade e ao autoconhecimento aparecem com mais frequência na decoração, refletindo uma busca por experiências menos padronizadas.

Mariana Carvalho aplicou essa abordagem em seu ambiente na CasaCor Goiás 2026. No projeto, o tarot serviu de inspiração para a criação de sensações e símbolos, em vez de ser um elemento literal.

A arquiteta também aposta em escolhas menos previsíveis para espaços funcionais, como cozinhas em tons de azul bebê e amarelo suave. As paletas pouco convencionais rompem com padrões e reforçam a identidade dos moradores.

"O maior luxo hoje não é seguir uma tendência. É ter coragem de construir um espaço que seja verdadeiramente seu", finaliza a arquiteta.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.