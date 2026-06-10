Dia dos Namorados: descubra como cada signo recebe e expressa amor

Celebrar o amor é sempre especial, mas a verdade é que cada pessoa tem uma maneira única de demonstrar carinho. Enquanto alguns signos fazem declarações grandiosas e não têm medo de expor os sentimentos, outros preferem gestos discretos do dia a dia, como cuidar de quem amam, oferecer apoio ou compartilhar momentos simples.

Para celebrar o Dia dos Namorados, a astróloga Eunice Ferrari revela como cada signo costuma demonstrar afeto e quais atitudes o fazem se sentir verdadeiramente amado. Compreender as diferentes formas de viver e expressar o amor pode ser um caminho valioso para fortalecer vínculos, evitar desencontros e tornar os relacionamentos mais harmoniosos e duradouros.

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Áries

Áries ama com intensidade e atitude (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Áries ama com intensidade e atitude. Não manda indiretas, se estiver apaixonado(a), você vai saber. Demonstra amor chamando você para momentos de aventuras, protegendo-o(a) com unhas e dentes e sendo o(a) maior incentivador(a) dos seus projetos, sempre com entusiasmo e validação. Áries adora saber que é sua prioridade e que você admira sua força. Surpresas dinâmicas e beijos apaixonados do nada ganham seu coração.

Touro

Touro expressa afeto garantindo que você esteja confortável e seguro(a) (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

O amor de Touro é sensorial, físico e prático. Demonstra afeto cozinhando o seu prato favorito, fazendo cafuné, dando presentes úteis e garantindo que você esteja confortável e seguro(a), sempre por meio do toque e da estabilidade. Um jantar caprichado, massagem nas costas, abraços apertados e a certeza de que a relação é sólida e sem dramas são o paraíso para ele(a).

Gêmeos

Gêmeos demonstra carinho fazendo você rir e incluindo você em todas as suas linhas de pensamento (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Gêmeos ama conversando. Demonstra carinho compartilhando ideias, mandando links interessantes ao longo do dia, fazendo você rir e incluindo você em todas as suas linhas de pensamento, sempre com diálogo e estímulo mental. Se sente amado(a) quando você realmente ouve o que ele(a) têm a dizer, topa conversas profundas ou bobas de madrugada e mantém a leveza e a curiosidade na relação.

Câncer

Câncer demonstra afeto dando a você total atenção, sempre com reciprocidade e segurança emocional (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

O amor do signo de Câncer é sinônimo de acolhimento. Esse nativo demonstra afeto ao cuidar de quem ama nos momentos difíceis, lembrar de datas importantes, criar um ambiente romântico e seguro e dedicar atenção genuína à relação, sempre valorizando a reciprocidade e a segurança emocional. Em troca, Câncer tende a se sentir amado(a) por meio de palavras de afirmação, demonstrações explícitas de carinho, momentos especiais em casa e a certeza de que é valorizado(a) e protegido(a).

Leão

Leão demonstra afeto com grandes gestos românticos (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Leão ama como se o amor fosse um arco- íris. Demonstra afeto com grandes gestos românticos, presentes generosos e declarações públicas . Esse nativo sente orgulho de andar de mãos dadas com quem ama. Ele quer que o mundo saiba que ele te ama, sempre com muita admiração e atenção. Elogios sinceros, mimos, exclusividade e ser tratado como a realeza que sente que é, faz o coração do(a) leonino(a) derreter.

Virgem

Virgem demonstra afeto com ações do dia a dia (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Para Virgem, “amar é verbo”. Demonstra afeto por meio de ações práticas: consertando algo que quebrou em sua casa, ajudando a organizar sua rotina, lembrando você de tomar o remédio ou prestando atenção aos mínimos detalhes, sempre com reconhecimento e atenção. Se sente amado(a) quando você percebe seu esforço, mantém a vida organizada e oferece um abraço calmo e seguro para aliviar sua mente, que nunca para de pensar.

Libra

Libra demonstra afeto garantindo que o relacionamento seja leve, bonito e romântico (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Libra busca a harmonia perfeita. Demonstra afeto sendo o(a) parceiro(a) mais gentil, planejando encontros impecáveis, cedendo para evitar brigas e garantindo que o relacionamento seja leve, bonito e romântico, sempre com cavalheirismo, romance clássico e reciprocidade. Flores, bilhetes fofos, jantares à luz de velas e um parceiro que também se esforce para manter o clima agradável encantam qualquer libriano.

Escorpião

Escorpião demonstra afeto por meio de uma lealdade inabalável e intimidade intensa (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

O amor de Escorpião é magnético e profundo. Demonstra afeto por meio de uma lealdade inabalável, intimidade intensa, conversas de alma para alma e uma conexão quase telepática com você, sempre com entrega total e verdade. Escorpião não suporta superficialidade. Se sente amado(a) quando você se abre emocionalmente, demonstra fidelidade absoluta e sustenta seu olhar misterioso e apaixonado.

Sagitário

Sagitário demonstra afeto convidando você para explorar o mundo (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Sagitário ama com liberdade. Demonstra afeto convidando você para explorar o mundo, rindo alto, trazendo otimismo para os seus dias difíceis e expandindo seus horizontes com novas experiências, sempre com liberdade e parceria de aventuras. Se sente amado(a) quando você respeita sua individualidade, topa fazer viagens de última hora e não tenta prender ou controlar sua natureza livre.

Capricórnio

Capricórnio demonstra afeto construindo uma base sólida para o futuro do casal (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

O amor de Capricórnio é um investimento de longo prazo. Demonstra afeto construindo uma base sólida para o futuro do casal, dando conselhos sábios, sendo confiável e apoiando suas ambições profissionais, sempre com respeito, maturidade e apoio. Capricórnio valoriza quando você reconhece o trabalho duro dele, demonstra que tem planos de futuro reais e oferece um porto seguro em que ele possa finalmente relaxar e baixar a guarda.

Aquário

Os nativos de Aquário demostram amor cuidando das relações familiares e do ambiente doméstico (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Aquário ama de um jeito único e original. Demonstra afeto sendo seu melhor amigo, respeitando sua mente, indicando livros, músicas ou documentários incríveis e lutando pelas causas em que os dois acreditam, sempre com aceitação e amizade. Aquário precisa de alguém que não o julgue pelas suas excentricidades, que valorize sua independência e que seja, antes de mais nada, um grande companheiro(a) de conversas e ideias.

Peixes

O amor de Peixes é incondicional, sempre demonstrado com sensibilidade e romantismo (Imagem: Alice Vacca | Shutterstock)

Peixes ama com poesia e empatia. Demonstra afeto criando playlists românticas, escrevendo cartas, ouvindo seus desabafos com o coração aberto e sonhando acordado(a) com o futuro dos dois. O amor dele(a) é incondicional, sempre demonstrado com sensibilidade e romantismo. Peixes precisa de carinho físico, validação dos seus sentimentos, pequenos mimos românticos e a certeza de que você está conectado na mesma sintonia mágica que ele(a).

Por Mariah Santos